2019-11-15T16:29:23+03:00
Архангельск

Билайн стал лидером по скорости развития сети 4G

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Фото предоставлено компанией БилайнФото предоставлено компанией Билайн
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Билайн продолжает реализовывать самую масштабную в своей истории программу развития сети в регионах России, включая Архангельск. Согласно отчету Роскомнадзора, в 3 квартале Билайн стал лидером среди российских операторов по скорости роста сети 4G - прирост составил 44% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Билайн за последние 1,5 года в 2,2 раза увеличил количество базовых станций, которые поддерживают все современные технологии связи, в том числе LTE и LTE-Advanced. Кроме строительства новых базовых станций, компания модернизирует сеть (модернизация завершена в 25 филиалах, работы продолжаются на 52 территориях). В результате средняя скорость мобильного интернета увеличилась на 30%. Благодаря развитию сети 4G, клиенты стали чаще использовать скоростной мобильный интернет. В Архангельске потребление 4G трафика абонентами Билайн за год увеличилось на 42%.

Билайн готовит инфраструктуру к внедрению нового стандарта связи 5G: в Москве на всей сети активированы стандарты NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) и LTE Cat-M, в которых могут работать десятки миллионов умных устройств и доступны сервисы интернета вещей. В пилотной зоне 5G, созданной осенью в Лужниках, работает тестовый фрагмент сети нового поколения, и максимальная скорость на одно абонентское устройство достигает 3,3 Гбит/сек. «Билайн постоянно развивает сеть, но за последние два года темпы строительства новых базовых станций 4G значительно возросли, - прокомментировал исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп.- Клиенты используют больше новых сервисов, и такое масштабное строительство и модернизация сети 4G превентивно готовит инфраструктуру к дальнейшему росту трафика. Новая технологичная сеть Билайн даст возможность клиентам пользоваться интернетом на увеличенных скоростях».

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