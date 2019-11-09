2019-11-08T14:01:09+03:00
Общество

«Страшное дело!»: В столице Заполярья резко подорожала солярка

В антимонопольной службе заверили, что нарушений нет
Елена МОЛОДЦОВА
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В ближайшее время переход на зимнее дизельное топливо закончится и жить водителям станет легче.В ближайшее время переход на зимнее дизельное топливо закончится и жить водителям станет легче.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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- Что же это творится? Страшное дело! За два дня солярка подорожала на 2 рубля. Я понимаю, когда постепенно, на 10 - 20 копеек, но тут разом на такую сумму. То есть многомиллиардный долг Африке прощаем, а россиянам руки выкручиваем, - дозвонился в редакцию «Комсомолки» мурманчанин Виктор Малышев, который просто негодовал от повышения цен.

Виктор Владимирович – профессиональный автомобилист, много лет проработал в «Автоколонне №1118», а потом возглавлял автохозяйство Атомфлота. Так что скачков стоимости топлива он повидал немало, но всякому терпению приходит конец.

Действительно, согласно мониторингу розничных и оптовых цен на нефтепродукты, который еженедельно проводит управление антимонопольной службы по Мурманской области, с середины октября цены на дизельное топливо росли точечно и максимум на 33 копейки. Однако к 27 числу стоимость зимнего топлива на АЗС «Лукойл» подскочила аж на 2 рубля и достигла рекордных в Мурманской области 52 рублей 63 копеек. А спустя неделю на такую же сумму повысилась цена на солярку на заправках «Роснефти», достигнув отметки в 50 рублей 90 копеек. В антимонопольной службе уверяют, что нарушений в таком повышении нет.

- Рост цен на дизельное топливо связан с традиционным сезонным переходом на зимнюю солярку. Как только он закончится, таких больших скачков стоимости не будет, - объясняет пресс-секретарь регионального УФАС Ольга Хабарова. – Согласно соглашению, которое вице-премьер России Дмитрий Козак в прошлом году заключил с вертикально интегрированными нефтяными компаниями (к ним относятся «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «РуссНефть», «Славнефть», «Роснефть», «Газпром нефть» и другие. - Ред.), повышение стоимости топлива не должно превышать 4% от среднего ценового значения на их АЗС.

Чтобы стало понятнее, надо взять цену на солярку, установленную на двух мурманских заправках, высчитать среднее арифметическое и прибавить к нему те самые 4%. Если литр дизтоплива на АЗС «Роснефти» стоит 50,90 рубля, а на «Лукойле» 52,63 рубля, то средняя цена составит 51,76 рубля. А с учетом 4% дизельное топливо на Кольском полуострове может стоить максимум 53,84 рубля.

- Мы ежедневно проводим мониторинг цен на нефтепродукты, и пока за все это время не было ни одного нарушения. В среднем стоимость поднимается на 1,97%, - отмечают в УФАС.

Поэтому мурманчанам надо набраться терпения и пережить сезонный скачок цен на дизельное топливо. По прогнозам, уже следующая поставка партии солярки в регион завершит переход на зимнюю солярку и неприятные сюрпризы закончатся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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