После убийства ребенка в Нарьян-Маре требуют проверить детские сады Мурманской области

К детскому саду «Сказка» в Нарьян-Маре несут цветы и игрушки. Здесь 31 октября произошла трагедия: пьяный мужчина в тихий час зашел в одну из групп и с ножом напал на шестилетнего мальчика. Ребенок погиб, а душегуб объяснил свой поступок тем, что хотел обрести вечную жизнь. Охрана пустила мужчину без лишних вопросов, т. к. думала, что это кто-то из родителей. После трагедии в разных городах страны задумались, может ли она повториться у них. «Комсомолка» проверила, как обстоят дела в Заполярье.

Лучше перестраховаться

Большой проверки детских садов столицы Заполярья сразу после ЧП в Нарьян-Маре не случилось. Но детский омбудсмен региона Борис Коган считает, что они необходимы.

- Надо обязательно проверить дошкольные учреждения. Если в ближайшее время это не будет сделано, я выступлю с соответствующим предложением. Когда летом произошла трагедия в палаточном лагере в Хабаровском крае, у нас проверяли детские лагеря, хотя ни одного палаточного у нас нет, - рассказал Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган. – Безусловно, садики должны быть защищены. Обязательно должны стоять домофоны на заграждении, чтобы только через них можно было попасть на территорию детского сада. Они же должны быть на дверях, ведущих в группы.

В прокуратуре региона уточнили, что пока тотальной проверки не будет, но она возможна.

- Но надо отметить, что мы регулярно изучаем безопасность детских садов. Это как плановые проверки, так и по заданию Генпрокуратуры, - пояснила старший помощник прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации Анжелика Черногубова.

Охрана есть не везде

В профильном министерстве о случившейся в Нарьян-Маре трагедии узнали от корреспондентов «Комсомолки», но реакция была незамедлительной.

- Мы уже направили в муниципалитеты письма с просьбой усилить контроль за безопасностью в дошкольных учреждениях, обеспечить охрану и работоспособность технических средств защиты, - отметила и. о. министра образования Мурманской области Татьяна Ларина.

В ведомстве честно признают, что профессиональные охранники есть далеко не везде. В большинстве случаев территория детских садов огорожена, но калитка открыта – родители же должны как-то забирать своих малышей домой. Попасть в само здание можно только позвонив по домофону. Но, как показала трагедия в Нарьян-Маре, преодолеть эти преграды преступнику не составило большого труда.

К слову, в Мурмашах один из детских садов находится в непосредственной близости к колонии строгого режима №18, да и единственная дорога, ведущая к исправительному учреждению особого режима №16, тоже лежит мимо него. К счастью, до сих пор несчастья миновали детский сад и поводов для волнения не возникало, пусть одна из калиток и выходит на зону.

- Ни охранника, ни вахты у нас нет. Среди сотрудников администрации учреждения распределены дежурства. До закрытия сада один из нас находится в здании с телефоном и тревожной кнопкой и открывает домофон пришедшим за детьми родителям, - рассказали в детском саду №19 в Мурмашах.

Калитки на замок

В некоторых дошкольных учреждениях не стали ждать проверок и инструкций сверху, а самостоятельно пересмотрели свои правила безопасности. Так, сразу в нескольких садах Первомайского округа обновили доверенности, которые подписывают родители, чтобы детей могли забирать другие родственники или знакомые. Как ни удивительно, но даже на бабушек и дедушек надо делать такие бумаги, к которым прикладывают ксерокопии паспортов.

В некоторых учреждениях на замок закрыли дополнительные калитки, через которые родители ходят по утрам и вечерам. Воспитатели говорят, что введен почти режим ЧС, меры безопасности усилены.

- И раньше мы всегда просили родителей заранее говорить, кто заберет ребенка, чтобы мы знали. Без доверенности не отдадим даже близким родственникам. Сейчас еще раз проверили вместе с родителями, кому подписаны разрешения, - пояснила «КП» сотрудница одного из детских садов Елена.

Отдельная тема для разговора – камеры видеонаблюдения. Они есть в каждом ДОУ, но не всегда в самих группах. Обычно несколько направлены на площадки, где гуляют дети, и есть в коридорах. В родительских комитетах обсуждают, что неплохо было бы установить их еще и в помещениях, где, например, играют малыши.