С 1 января в Мурманске может снова подорожать проезд в общественном транспорте

Разобраться в тонкостях официальных документов простым северянам не так уж просто. Поэтому когда СМИ написали, что в Мурманске вырос регулируемый тариф на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, многие это восприняли однозначно – за проезд будем платить больше. Глава Мурманска Андрей Сысоев позвал журналистов на брифинг, чтобы объяснить, что именно увеличили и как это скажется на наших с вами кошельках.

- Простите меня за эмоции, - обратился к представителям СМИ Андрей Иванович по время финансового урока. Не хватало только доски и мела для полезного ликбеза. – Мы в прошлом году уже все разложили по полочкам, но не все, кажется, это усвоили. Уже два дня соцсети широко обсуждают эту цифру.

Итак, начнем. В Мурманске увеличили регулируемый тариф (второе название – экономически обоснованный). Теперь он составляет не 35,95 рубля, а 37,49 рубля. Что это такое? Эта величина не показывает, сколько северяне будут платить за одну поездку. Это тариф, при котором перевозчик может работать хотя бы без убытков.

- Перевозка пассажиров в таком сложном с географической точки зрения регионе стоит денег. И чтобы запланировать результат, нам надо посчитать, сколько в 2020 году будет стоить перевозка одного пассажира. Как это делается? Все затраты – это запасные части, топливо, электроэнергия, смазочные материалы, зарплата работников «Электротранспорта» складываются вместе и делятся. В год наш основной перевозчик перевозит примерно одинаковое количество человек – 43 миллиона. 6,3 миллиона – это учащиеся и студенты, еще 9 миллионов – социальные категории, - пояснил Андрей Сысоев.

Вот и выходит, что проезд должен стоить почти 38 рублей. Но на деле никто такую сумму пока вводить не будет. Поэтому разницу между экономически обоснованным тарифом и реальной стоимостью поездки компании-перевозчику будут компенсировать из городского бюджета. Деньги пойдут, в том числе, на обновление автопарка – сейчас надо заменить около 10% автобусов и троллейбусом.

- Иногда приводят пример, вот в Петрозаводске когда-то проезд стоил 10 рублей. Но мэр этого города говорила: «Андрей, что мне делать? У нас весь парк арестован». Это по Петрозаводску ходили дырявые автобусы. Мы такого себе допустить не можем. Нам надо закупать новые машины, причем в зимнем варианте, учитывая особенности нашего региона, - пояснил глава города.

А вот второе понятие – это цена билета. Сейчас она составляет 32 рубля. В мэрии не отрицают – скоро будет больше. Уже к середине ноября с точной суммой могут определиться. А подорожание можно ожидать с 1 января.

- Одна поездка не будет стоить 37,49 рубля. Надеюсь, что она будет даже меньше 35 рублей. Но пока не будем загадывать, - пояснил Андрей Иванович.

Когда станет известна новая стоимость одной поездки, то станет понятно, сколько надо будет заплатить за проездные билеты.