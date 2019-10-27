Уже весной такое действо можно будет увидеть не только в столицах, но и у нас на Севере. Фото: Уличный театр "АспектР"Уже весной такое действо можно будет увидеть не только в столицах, но и у нас на Севере. Фото: Уличный театр "АспектР"
2019-10-27T15:37:57+03:00
Звезды

В Апатитах создают уличный театр

Он станет одиннадцатым в России
Елена МОЛОДЦОВА
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Как часто нам не хватает настоящего праздника с буйством красок и веселья. А согласитесь, как было здорово, если бы посреди серых улиц заполярного города нам встретился уличный театр такой яркий, шумный и незабываемо самобытный. Именно такая идея возникла в голове директора Дворца культуры Апатитов имени В.К. Егорова Ольги Бегоцкой, и она смело решила воплотить ее в жизнь.

Желание есть

- Скажу честно, в России это направление практически не развито. В стране сейчас функционирует не больше десяти уличный театров, наш станет 11. Это по статистике, а в действительности настоящих коллективов всего штук пять, - рассказывает Ольга Бегоцкая. – Мне же всегда было интересно это направление. Сегодня оно, к тому же, пользуется спросом.

Яркие костюмы и огромные маски буквально приковывают взгляды прохожих. Фото: Театр господина Пэжо

Яркие костюмы и огромные маски буквально приковывают взгляды прохожих. Фото: Театр господина Пэжо

К слову, в учреждении, возглавляемом Ольгой Хайдаровной, есть все, чтобы воплотить ее замечательную идею в жизнь. Во апатитском Дворце культуры успешно функционирует цирк «Улыбка» и театр. Объединившись, эти два коллектива вполне могут начать работать вместе в новом для них направлении.

- Что касается реквизита, то у нас уже закуплены около шести пар ходулей, на которых наши ребята запросто зажигают, есть моноциклы и джамперы, правда, это собственность наших воспитанников. Когда-то была цыганская кибитка. В общем, хочется соединить все это вместе и сделать современное и интересное действо, - улыбается Ольга Хайдаровна.

В светлое будущее

Но, согласитесь, реквизита и одного желания мало, чтобы осилить такой грандиозный проект. Это понимает и его вдохновительница. Уже 31 октября из Санкт-Петербурга в Апатиты приезжает художественный руководитель театра странствующих кукол господина Пэжо и профессионального уличного театра «АспектР» Alex Smusmumrik. Вместе с двумя актерами и с помощью своего реквизита и костюмов девушка проведет для будущих заполярных лицедеев мастер-класс.

Согласитесь, Мурманской области не хватает такого впечатляющего действа?! Фото: Театр господина Пэжо

Согласитесь, Мурманской области не хватает такого впечатляющего действа?! Фото: Театр господина Пэжо

- Сейчас мы набираем целую группу из 30-40 ребят, включая воспитанников нашего цирка и театра, а также всех желающих молодых людей, с которыми и будем непосредственно работать. Три дня Alex будет читать лекции и проводить мастер-классы по подготовке уличных актеров. После чего мы решим, какое направление выберем для нашего театра, какие необычные и яркие костюмы будем шить и какие огромные маски создавать. Разумеется, на это потребуется финансирование. Сомневаюсь, что наши костюмеры и швеи справятся с этой задачей. Думаю, придется обращаться к специалистам более высокого уровня, которые на этом специализируются, - делится планами на будущее Ольга Бегоцкая. – Но то, что наш уличный театр будет образным и ярким, это совершенно точно.

Несмотря на то, что впереди много кропотливой работы, Ольга Бегоцкая надеется, что новоявленные уличные актеры смогут зажечь на День химика, который традиционно празднуется в конце мая. Уже сейчас в Апатитах мечтают, что их пригласят с представлением в Мурманск, а позже они устроят гастроли по всей области. Кстати, по словам Alex Smusmumrik, она не бросает подготовленные ею коллективы, и будет приглашать заполярную труппу в Санкт-Петербург и Москву.

Что ж, в добрый путь, Апатиты!

ИСТОЧНИК KP.RU

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