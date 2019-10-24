2019-10-24T14:59:43+03:00
Общество

Мама и дочь из Кировска удивили фотографиями в купальниках на снегу

Смелыми северянками восхитились жители Мурманской области [фото]
Мария ПАШЕНКОВА
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Примером Анастасии и Татьяны можно только вдохновиться!Примером Анастасии и Татьяны можно только вдохновиться!

В соцсетях фотографии могут разлетаться со скоростью света. Жительница Кировска Анастасия Марлей знает это на своем примере. Вместе с мамой Татьяной Шаузи она сфотографировалась в купальниках на снегу вместе с надувным кругом в виде розового фламинго и собрала немало лайков.

Снимки были сделаны для друзей, но восхитили многих жителей Мурманской области. Молодцы, красавицы!

Снимки были сделаны для друзей, но восхитили многих жителей Мурманской области. Молодцы, красавицы!

- Мы с мамулей просто любим купаться в холодной воде. За этим и поехали, фламинго взяли просто сделать пару шуточных фото для себя и друзей. Мы просто дурачились. Снимали на телефон и уж точно не ожидали, что фото вызовут такой ажиотаж. Цель то была - купание, - рассказала Анастасия "КП".

От таких фотографий - мороз по коже. Фото: из архива героя публикации

От таких фотографий - мороз по коже.Фото: из архива героя публикации

Красивые фотографии с морозной свежестью были сделаны у озера Малый Вудъявр. Погода для северянок, которые купаются даже в мороз уже около семи лет, была комфортная - около 1-2 градусов ниже нуля. Они даже не успели замерзнуть.

Северянки говорят, что не замерзли. Не зря ведь много лет купаются даже в мороз.

Северянки говорят, что не замерзли. Не зря ведь много лет купаются даже в мороз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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