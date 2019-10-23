В Мурманске ликвидируют гаражные кооперативы

Не зря говорят, что без бумажки ты букашка. Проблема с документами может лишить сотни мурманчан гаражей: сразу несколько кооперативов в городе готовятся к ликвидации. «Комсомолка» разбиралась в непростой ситуации.

Проблемный договор

Супруги Наталья Прыгова и Роман Петухов несколько лет назад купили гараж в автогородке № 155. Находится он на окраине Мурманска, со стороны выезда в Североморск. Строить здесь помещения под машины стали еще в 80-х. Почти 40 лет все было хорошо. Но после обрисовалась проблема. 30 декабря прошлого года закончился договор аренды земли. Заключили его 18 января 2016 года - тогда комитет имущественных отношений Мурманска (КИО) выдал документы для строительства объекта «Деревометаллические и капитальные гаражи». Перезаключить договор не удалось. Прежний председатель автогородка № 155 по одному ему известным причинам затянул с бумагами и никому не сказал. КИО в свою очередь тоже отказался пролонгировать договор и подал в Арбитражный суд на принудительное выселение автовладельцев.

- На кону судьбы более 45 гаражей и их владельцев. С нашей стороны ежеквартально были выплаты. Исковые требования со стороны арендодателя меняются с каждым разом. С нашей стороны работает юрист, но простым смертным не сладить с буквой закона, - рассказывает Роман Петухов.

Тяжбу в Арбитражном суде владельцы гаражей в городке № 155 проиграли. Но сдаваться не хотят.

- Предыдущих председателей мы ни с собаками, ни с полицией найти не можем. Один проворовался и пропал, другой тоже исчез, - поясняет Наталья Прыгова. - Но стало известно, что когда-то давно гаражи были перенесены. Зачем и почему - никто не помнит. Однако должно быть решение горисполкома или кого-то еще об этом действии. Будем делать адвокатский запрос в архивы. Также попытаемся выкупить землю, каждый под свой гараж - это 35-40 квадратных метров. Если мэрия не пойдет нам навстречу, будем судиться.

Нет разрешения – нет гаража

В разгар судебной тяжбы Роман Петухов опубликовал в «ВКонтакте» пост, в котором рассказал о своей проблеме. А в ответ услышал, что такая же беда пришла и в другие городки. Так, суд идет по городку № 39 на улице Полухина.

Для понимания: автогородок № 155 занимает около 8 тысяч квадратных метров. Чуть ниже него расположен кооператив № 155/1, его площадь в два раза больше. Договор аренды второго автотоварищества скоро истекает, и их, видимо, тоже ждет суд.

- Мы не понимаем, зачем комитету эта земля. Она непригодна для капитального строительства. Здесь как-то пытались строить, но вокруг один мусор, - удивляется Наталья.

В КИО «Комсомолке» обрисовали свое видение ситуации.

- К моменту окончания срока договора аренды, по нашей информации, с заявлением о выдаче разрешения на строительство, а также с заявлением о выдаче разрешения на осуществление земляных работ «Автогородок № 155» не обращался. Однако при обследовании земельного участка установлено, что здесь расположены 36 деревометаллических гаражей, а также подготовлены шесть монолитных бетонных фундаментов для возведения капитальных гаражей, расположенных частично на предоставленном земельном участке, а также за его границами (на землях кадастрового квартала). Поэтому комитетом в адрес кооператива было направлено уведомление об отказе от договора и освобождении земельного участка, - пояснили в комитете.

По словам специалистов, договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без торгов, если на нем есть здания или сооружения в собственности или на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. При этом в Земельный кодекс были внесены изменения, которые привели к невозможности предоставления земельных участков гаражным кооперативам, поскольку гаражи не являются собственностью кооперативов, а принадлежат на праве собственности членам гаражных кооперативов.

- Ликвидация гаражного кооператива (создание нового юридического лица) не связана с предоставлением земельного участка, поскольку, как было указано выше, гаражные кооперативы не являются собственниками гаражных боксов, - пояснили в КИО.

Если Фемида не встанет на сторону водителей, то им придется искать места для парковок в забитых машинами дворах. Это значит, что количество «железных коней» на тротуарах и в зеленых зонах вырастет. На выселение суд дал северянам два месяца.