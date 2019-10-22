2019-10-22T16:56:57+03:00
Архангельск

Билайн удвоил безлимит в новых тарифах

Поделиться:
В Архангельске и области, например, из всех технических площадок Билайн, 56% уже оснащено 4G оборудованием и это число будет только увеличиваться.В Архангельске и области, например, из всех технических площадок Билайн, 56% уже оснащено 4G оборудованием и это число будет только увеличиваться.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Билайн вновь усовершенствовал свои тарифы и в новой линейке, помимо безлимитного интернета, теперь и звонки внутри сети стали безлимитными.

В октябре абонентам оператора стала доступна обновленная тарифная линейка, которая отвечает актуальным потребностям всех категорий клиентов. Абоненты Билайн смогут легко выбрать для себя оптимальный тариф, включающий необходимое количество минут и дополнительных сервисов, а мобильный интернет и звонки внутри сети всегда будут безлимитными.

Обновления коснулись и самого популярного тарифа «Анлим». Теперь в пакет минут включены не только звонки на местные номера всех операторов, но и звонки по всей России. Для новых клиентов, в первый месяц с момента подключения будет доступна возможность бесплатной раздачи интернета по Wi-Fi, которая позволит оценить все возможности 4G сети по достоинству.

Билайн отмечает сохранение популярности звонков внутри сети. Это связано с переходом клиентов на семейные предложения, которые позволяют им экономить на стоимости мобильной связи, не ограничивая себя в общении. Ориентируясь на этот тренд, во всех тарифах новой линейки звонки внутри сети Билайн становятся безлимитными. Теперь, если пакет минут закончился, никаких переплат не будет: звонки внутри сети останутся бесплатными, а разговоры могут быть бесконечными!

Билайн позаботился о том, чтобы сохранить все самые актуальные и востребованные сервисы на обновленных «семейных» тарифах. Они подойдут тем, тех, кто хочет сэкономить семейный бюджет, разделив свои пакеты услуг с близкими и при этом не ограничивать себя в общении и развлечениях: смотреть фильмы и сериалы на «Билайн ТВ» и даже бесплатно пользоваться домашним интернетом.

Кроме того, в новой линейке был усовершенствован тариф для тех, кто пользуется связью не каждый день, а тогда, когда она необходима – тариф «Би+». Кроме простой тарификации услуг, добавлена удобная опция «Старт», подключив ее, абоненты всего за 5 рублей в день получают безлимитные звонки на номера Билайн и 3 ГБ интернета в месяц. Оплата за тариф взимается только по факту начала использования услуг, в первый день они предоставляются бесплатно.

По данным Билайн.Аналитика проникновение безлимитных тарифов в общую абонентскую базу Билайн за последний год увеличилось более чем в 10 раз. Рост обусловлен востребованностью безлимитного мобильного интернета, а также результатами масштабного расширения 4G сети. В Архангельске и области, например, из всех технических площадок Билайн, 56% уже оснащено 4G оборудованием и это число будет только увеличиваться. Развитие 4G сети обеспечивает стабильно высокую скорость мобильного интернета во всех районах Архангельска, а также в большинстве населенных пунктах области.

Подобрать наиболее подходящий для себя тариф можно во всех магазинах Билайн в городе Архангельск, а также в приложении «Мой Билайн».

Более подробная информация об обновленных тарифах доступна на сайте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В столице Поморья открылась выставка к 220-летию Пушкина
Новый выставочный проект Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» и Государственного академического Большого театра (Москва) называется «Что за прелесть эти сказки!»
Новости 24
В Мурманске сержант подрался на свадьбе
В Мурманской области в полтора раза снизилось количество осужденных
В Мурманске создадут Центр северной урбанистики
Мурманский гидрометцентр: «О подледной рыбалке думать еще рано»
В Коле женщина заколола оскорбившего ее бездомного из Карелии
Мурманчанка назвала Центр временного содержания животных концлагерем
«А ФОК и ныне там»: Стройка в Полярных Зорях должна быть закончена во что бы то ни стало
В Мурмашах возле школы сбили 9-летнюю девочку
Михаил Турецкий передал Андрею Чибису уникальные военные документы
Таксист из Кировска избил пенсионерку до потери зрения
В Полярных Зорях прошел кис-парад
В Мурманске полицейские, патрулируя улицы, нашли труп
Вы любите тепло, красоту, быть здоровой и счастливой - КУПИТЕ ШУБУ! Вы ее заслужили!
В Апатитах четвертый день ищут 41-летнюю Елену Ильницкую
В Печенге капитан за шесть избитых солдат получил условный срок
В Санкт-Петербурге задержали двух школьников из Мончегорска, сбежавших из дома
Автобус №1 в Мурманске будет курсировать почти в два раза чаще
В Мурманской области создали первый отряд юных инспекторов движения для дошколят
Мурманская телебашня погасла из-за грозы