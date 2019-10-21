Новый советник Андрея Чибиса будет выводить Заполярный научно-образовательный центр на международный уровень

Новый губернатор Мурманской области Андрей Чибис всерьез озаботился качеством образования в регионе. В связи с чем он обзавелся еще одним советником и по совместительству главой Заполярного научно-образовательного центра, который был недавно создан. Им стал Юрий Фомин.

- Тем образования – принципиально важный для нас вопрос. Перед Юрием Владимировичем стоит задача запустить работу Заполярного научно-образовательного центра, синхронизировать работу наших вузов с требованиями работодателей, а также раскрутить тему научной деятельности. Кроме того, необходимо выполнить поручение президента России Владимира Путина: мы должны претендовать на статус научно-образовательного цента международного уровня в Арктике, - очертил круг зада перед своим новым ставленником Андрей Чибис.

На старнице нового советника Чибиса есть вот такая фотожаба. Фото: Это ТьМА

К слову, в Мурманск Юрий Фомин приехал из института океанологии имени Петра Ширшова Российской академии наук, где занимался темой Арктики. Параллельно Юрий Владимирович трудился в Московском физико-техническом институте. А два года назад 31-летний ученый защитил кандидатскую диссертацию «Нелинейные эффекты волновой интрузии морских вод в береговые подземные горизонты приливного моря».

Судя по аккаунту в социальных сетях, Юрий Фомин, действительно, намерен поднять науку с колен и, кажется, не только в Мурманской области. К этой задаче он подходит крайне креативно. В частности на его стене есть пост «Чтобы поднять науку с колен, ее надо кое-откуда достать».

Тем не менее, имя молодого и амбициозного ученого не упоминается на сайтах ни одного из вузов.