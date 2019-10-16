Ковдорчане прошагали свой город, чтобы он появился на виртуальных картах

Положа руку на сердца, сегодня мы уже не представляем жизни без современных гаджетов и Интернета. В один клик мы выбираем маршрут предстоящего путешествия, бронируем номера в гостиницах и заказываем трансфер в любую точку. Правда, есть города, которые на Google.Maps или Яндекс.Карте выглядят как белое пятно. Ковдор оказался одним из таких. Чтобы исправить эту несправедливость, в городе при поддержке Фонда развития моногородов и компании «ЕвроХим» прошла акция «Прошагай город».

Командам выдали тематические хэштеги...Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

- В России 321 моногород. Ковдор стал 101-м, кто присоединился к акции «Прошагай город». Давайте сделаем это вместе по 13 разработанным маршрутам, - дал старт масштабному флешмобу глава Ковдорского района Сергей Сомов.

Просто зачекиниться

Перед сотней участников ставилась вполне простая, но очень нужная задача – обойти все девять точек, указанных в их маршрутных картах, сделать селфи и нанести достопримечательность на онлайн-карту. Тем более, что сделать это может даже не продвинутый пользователь.

... и маршрутные карты с указанием объектов, которые должны появиться на виртуальных картах.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

- Заходишь под своим аккаунтом в Google, выбираешь на карте точку. Там есть пункт «Добавить место». Вводишь в строке его название и описание, а также выбираешь категорию: достопримечательность, гостиница, кафе или что-то другое. Также можно указать время работы, сайт и контактный телефон. Добавляешь фотографии и видео и отправляешь на обработку модератору. В течение двух-трех дней объект появится на карте. То же самое и с Яндекс.Картой, - рассказывает Альмир Хабибрахимов, старший управляющий директор Фонда развития моногородов.

Селфи у популярных в городе мест - обязательное условие акции.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

Кстати, для него самого нанесение на онлайн-карты новых объектов и таким образом создание рабочего инструмента для миллионов людей стало своеобразным хобби. Альмир уже на седьмом уровне, а добавленные им точки насчитывают за миллион просмотров. Ковдорчане лишь начинают этот путь.

Ярче и интереснее

Глава Ковдороского района Сергей Сомов один из первых вызвался прошагать родной город.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

За час команды прошли все 18 улиц, два переулка и одну площадь своего моногорода. Участников горожане замечали издалека: одетые в яркие желтые курки и синие шапки с надписью «Ковдор – столица Гипербореи» они бросались в глаза.

- Мы с друзьями решили присоединиться к акции. Я очень люблю Ковдор и Гиперборею. Нам очень понравилась эта идея. Спасибо большое организаторам и лично Сергею Сомову, что делает нашу жизнь ярче, активнее и интереснее, - делится впечатлениями участник акции Евгений Сизов.

Глава Ковдороского района Сергей Сомов один из первых вызвался прошагать родной город.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

И хотя ковдорчане признались, что им пришлось наносить на карту привычные глазу заведения: кафе, гостиница, АЗС и хорошо известные каждому местному жителю достопримечательности, в этот день их ждал сюрприз – в городе появились новые арт-объекты.

Как рождается легенда?

Благодаря ярким желтым курткам и синим шапкам участников акции было видно издалека.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

Специально для этой акции главный режиссер местного Дворца культуры Виталий Кривило решил создать еще одну достопримечательность.

- Пять камней с древними узорами и пентаграммами расставлены по городу таким образом, что получается буква «г». В дальнейшем постепенно планируется выложить все слово «Гиперборея» целиком, чтобы оно читалась сверху, - раскрывает секрет Виталий Кривило.

Ольга Щербина из Фонда развития моногородов России первая загадала желание у одного из гиперборейских камней.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

Изображения на камни ковдорчанин нанес собственноручно, вложив в них глубокий смысл. Первый лежит у администрации города, на нем виден круг с разными выходами из него, как бы намекая, что выход есть всегда. У ДК появился его собрат весь в лабиринтах-бороздках – как напоминание о космосе и других галактиках. Новый Детский сквер, который органично вписался в Ковдор, приютил сразу два камня. На первом отпечаток большой руки гиперборейца, в вокруг десять точек по числу букв в названии древней цивилизации.

Сразу несколько достопримечательностей спрятались в новом детском сквере.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

- Скажу по секрету: если приложить к отпечатку свою ладонь и загадать желание, то оно обязательно сбудется. А если вы почувствуете бороздку большим пальцем, значит, в вас есть гены жителя древней Гипербореи, - улыбается автор.

Еще один камень – солнечный. Виталий Кривило рассудил, что гиперборейцам, как и нам, не хватало теплых лучей небесного светила. А у гостиницы «Уют» теперь лежит самый большой камень весом около тонны с наскальным изображением мужчины и женщины, солнца и их ребенка. Благодаря акции все эти новые достопримечательности можно увидеть на онлайн-карте Ковдора. Всего участники «Прошагай город» нанесли на Google.Maps или Яндекс.Карту 90 объектов и три маршрута, один из которых проходит по лесной тропе «В гости к чахкли».

Владлене Павловой и ее команде достался маршрут по точкам общепита и АЗС.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

На перспективу!

- От этой акции у меня лично остались самые позитивные впечатления. Конечно, мы волновались, поскольку стали первым городом на Северо-Западе, где прошла такая акция. За основу взяли лучший опыт южных городов, добавили северного колорита и сделали такое интересное мероприятие. Уверен, что каждый открыл сегодня в Ковдоре что-то новое, - отметил Сергей Сомов. – Сейчас человек, нашедший на карте Ковдор, который мы связываем с Гипербореей, увидит не пустое пересечение улиц, а объекты, которые можно посмотреть и изучить. Наверняка, кому-то захочется приехать и увидеть собственными глазами, правда, ли это так хорошо, как рассказывают другие. А моногород получит дополнительный приток свежих сил, которые привлекут и бизнес. У нас можно заниматься не только активным отдыхом и туризмом, у нас есть полезные ископаемые и социальная сфера деятельности, для которых новые интересные идеи будут полезны.

Команда краеведческого музея пожалела, что к нанесенным на карты объектам нельзя добавить хотя бы небольшую историческую справку.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

Разделяют оптимизм градоначальника и в компании «ЕвроХим», которая поддержала всероссийский квест.

- Мы внесли свой скромный вклад в проведение акции «Прошагай город», став, в том числе и инициаторами этого процесса. Я уже видел, как проходило подобное мероприятие в Невинномысске – еще одном моногороде присутствия нашей компании. Оттуда и появилась идея провести такую же акцию в Ковдоре. Отрадно, что в основном участие принимали школьники и молодежь – именно те люди, которым жить и работать в этом городе, - явно с удовольствием говорит Александр Шлычков, руководитель департамента по взаимодействию с регионами компании «ЕвроХим». - Как бы это странно не звучало, мы хотим чтобы Ковдор перестал быть моногородом и здесь больше градообразующих предприятий. Будем прикладывать все усилия для достижения этой цели. В частности сейчас мы в рамках национальных проектов пытаемся лоббировать интересы городов нашего присутствия в федеральном правительстве.

Все участники получили дипломы и небольшие памятные подарки, а вот яркие куртки и шапки пришлось вернуть организаторам.Фото: Алиса ВИШНЕВСКАЯ

Пока же ясно одно - акция «Прошагай город», стартовавшая для Мурманской области в Ковдоре, обязательно продолжится и в других моногородах. Намерены повторить ее и в столице Гипербореи.

- Следующая акция будет раза в три масштабнее и однозначно летом, когда будет тепло, а территория не будет ограничена только городом. В районе тоже есть интересные места и артефакты, о которых надо обязательно рассказать, - пообещал Сергей Сомов.