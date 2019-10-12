Лучший учитель Мурманской области - Павел Волков: спортсмен, профессионал и... хотел бы жить в первобытном обществе

Совсем недавно, 5 октября, прошел День учителя, на котором чествовали педагогов, одаривая их цветами и комплиментами за непростой, но такой нужный труд. А в преддверии праздника был объявлен победитель конкурса «Учитель года-2019», где боролись за звание лучшего из лучших преподаватели из 85 регионов России.

Наш земляк, учитель истории и обществознания Павел Сергеевич Волков из апатитской средней школы №15 попал в финал этого конкурса, который проходил в Грозном. Он занял почетное 16-е место среди всех участников. Ранее на региональном этапе соревнований жюри выбрало северянина учителем года Мурманской области.

«КП» пообщалась с лучшим педагогом Кольского края о его профессиональной деятельности, взглядах на жизнь и узнала, чем запомнился ему «Учитель года-2019».

Конкурс позволил учителю выехать из родного города и обменяться опытом с лучшими учителями России

О всероссийском конкурсе

- «Учитель года» - это долгое испытание, которое началось для меня еще здесь, в Апатитах. Весной я прошел региональный этап соревнований и отправился представлять нашу область на всероссийском финале. На каждом уровне мы показывали открытые уроки, внеурочные мероприятия и другие конкурсные задания. Впечатления у меня в основном положительные, было очень интересно пообщаться с учителями из разных уголков России. Чеченская Республика, где проходил финальный этап, поразила своим гостеприимством. Из негативных моментов - это усталость и горечь расставания.

- Думали о том, что пройдете в финал конкурса?

- Конечно, надо трезво оценивать свои шансы, но их у меня было достаточно. Люди идут в ресторан, что бы получить удовольствие от еды и планируют уйти сытым. Так же и я: получал удовольствие от процесса и был нацелен на результат.

- Почему вы решили участвовать в этом состязании? Что сподвигло?

- Я знал, что у меня появится возможность выехать из Апатитов. Я использовал этот случай, ведь всегда интересно посетить другие места. А еще я просто люблю во всем участвовать.

Павел Волков: "Я случайно попал на работу в школу. И совсем не жалею о своем выборе". Фото: из личного архива Павла Волкова.

- Вам не страшно выступать перед большой аудиторией?

- Не бывает бесстрашных людей, но мой сценический опыт - театральный и КВНовский - очень многое мне дал. Поэтому со временем страх выступать на публику отступил.

О призвании учителя

- Почему вы решили выбрать профессию педагога? Не жалеете о своем выборе?

- На самом деле случайно попал на работу в школу. Мне предложили, и я согласился. Был такой год, когда я решился на кардинальные изменения в жизни: смена работы, привычек и тому подобное. И совершенно об этом не жалею.

- Как вы считаете, учитель должен быть другом или наставником?

- Дистанция в общении всегда будет, но преподаватель должен быть на одной волне с учениками. Понимать их язык, интересы. Если между учителем и учеником будет коммуникативная пропасть, то о чем вообще может идти речь.

Преподаватель считает, что сейчас дети не стали хуже. Просто все зависит от родительского воспитания. Фото: из личного архива Павла Волкова.

- Что, на ваш взгляд, дается ученикам в изучении истории сложнее всего?

- Когда нет связи с реальностью. Детям становится проще понять исторические события, если приводишь аналогии и сравнения с реальной жизнью.

- Много ли времени остается на личную жизнь? И мешает ли вам бумажная работа?

- Бумажной работы становится все меньше. Но она действительно отвлекает от основной деятельности, которая возложена на педагогов. На личную жизнь времени хватает, главное ценить этот неисчерпаемый ресурс – время.

- Правда ли, что дети сейчас стали хуже в своем поведении?

- Я думаю, что попытка все спихнуть на детей - не самая лучшая идея. Мое мнение может и не популярное, но все же, все зависит от родительского воспитания. Именно в семье прививаются нормы поведения, либо напрямую, когда объясняют что можно, а что нельзя, либо косвенно - ребенок видит, ребенок повторяет.

О хобби и любимой исторической эпохе

- Чем вы увлекаетесь, помимо основной профессии?

- Я люблю настольные и интеллектуальные игры. Помимо этого, мне нравится спорт - я член городской сборной по баскетболу. Еще в свободное время катаюсь на сноуборде.

Северянин старается находить время и на любимые увлечения - сноуборд и баскетбол. Фото: из личного архива Павла Волкова

- Какая эпоха вам больше по душе?

- Хотел бы жить в первобытном времени, потому что там все честнее. Делаешь то, что должен, что хочешь и что нужно.

В завершении беседы Павел Сергеевич выразил отдельные слова благодарности преподавателям МАГУ Дмитрию Левитесу и Валерию Чернику за неоценимую поддержку.