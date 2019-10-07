Чиновникам Мурманской области не интересно, как идут стройки их объектов

- Этой ночью я изучал таблицы по строящимся в регионе объектам. Много думал, мало спал, - предварил на оперативном совещании грандиозный разгром сразу нескольким высокопоставленным лицам губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Оказалась, что объектов, которые либо строятся, либо капитально ремонтируются за счет бюджетов всех уровней, не так уж и много в Заполярья. Казалось бы, в таком случае за реализацией проектов надзор должен быть особенно зорким, а выполнение идти точно в срок. Но, как выяснилось, так дела обстоят только на бумаге. Полтора часа у Андрея Владимировича ушло только на то, чтобы разобраться в ситуации по 27 объектам, и губернатор оказался крайне недоволен результатом.

Усилим темп

О том, что Мурманская область получит от федерального центра 620 миллионов рублей на модернизацию онкологической службы, стало известно еще в июле. Проект подготовки к поставке дорогостоящего оборудования лучевой терапии был готов в августе, но что-то пошло не так.

- Буквально на прошлой неделе выяснилось, что цены на оборудование снизились на 30-40%, и мы теперь можем позволить приобрести себе более технологичные аппараты, способные выполнять большее количество задач. Поэтому было принято решение доработать проектную документацию и выйти на аукцион по выбору подрядчика для подготовки каньонов для оборудования для лучевой терапии. В сроки мы укладываемся. Задержка в месяц-полтора, но польза значительно больше, - объяснил, в чем загвоздка, врио министра здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Что ж, у него получилось убедить главу региона в правильности такого решения. Но со следующим объектом оказалось не все так просто. Капитальный ремонт отделения нейрохирургии №2 Мурманской областной больницы идет с отставанием на три месяца.

- Непосредственно у самого медучреждения возникли большие проблемы с организацией работы по освобождению помещения и передачи его подрядчику. Будем усиливать темп работ, - попытался оправдаться врио министра строительства Мурманской области Максим Рудь.

Правда, Управление капительного строительства Заполярья смотрит на ситуацию менее оптимистично. По словам начальника учреждения Ирины Вабищевич, до конца года – когда объект должен быть сдан в эксплуатацию – подрядчик не успеет: объем работ слишком большой, да и трудиться приходится в условиях работающего лечебного заведения.

- На 27 миллионов рублей, которые запланированы в бюджете на этот ремонт, можно было бы купить 12 автомобилей скорой медицинской помощи. Почему вы так попустительски относитесь к деньгам налогоплательщикам? – возмутился Андрей Чибис.

К слову, сбоят работы и с капительным ремонтом роддома №1 – готовность 22%, а сдача уже в конце года.

Уложить покрытие на стадионе в Мурмашах мешает погода.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Проблемы не решены

Ситуация с ремонтами и стройками в сфере образования оказалась не лучше. Североморск, Полярный, Печенга, Мурмаши оказались в поле зрения губернатора из-за строящихся детских садов.

- Контракт на подключение к электросетям детского сада в Полярном был заключен 2 июня и должен был быть выполнен 30 сентября. То, что подрядчик все это время не вел работы, никого не волнует, - негодовал Андрей Владимирович.

Выяснилось, что властям пришлось перепроектировать точку подключения, и уже сегодня, 7 октября, приступят к работам. С дошкольным учреждением в Печенге изначально были проблемы с санитарной и экологической защитой, их, вроде, решили. Но и тут не прошло все гладко.

- Мне плевать, какие вопросы возникли в этот раз. Максим Анатольевич, вы несколько месяцев занимаетесь этим объектом, а воз, как говорится, и ныне там. Будем мямлить или начнем работать? – метал гром и молнии Чибис.

Привести в порядок педагогический колледж не могут из-за не готовой сметы. Капитальному ремонту кровли Мурманского строительного колледжа подножку подставило дождливое лето. Собственно по этой же причине не удалось положить покрытие на футбольное поле и беговые дорожки на стадионах в Мурманске и Мурмашах. А в Полярных Зорях строительство физкультурно-оздоровительного комплекса застопорилось из-за нерадивого подрядчика, который не выполнил ни одну договоренность об увеличении темпов работ.

- Меня не устраивает организация и контроль за стройками. Выводы будут сделаны в ближайшее время. Не только в отношении министерства строительства, но и в отношении отраслевых ведомств, которые сначала просят деньги, а потом не интересуются, что происходит дальше после их выделения, - подвел черту большому разбору Андрей Чибис. – Если эти вопросы не могут быть решены без моего участия, то непонятно, зачем такое количество больших начальников в этом блоке?

Значит ли это, что приглашенный Андреем Владимировичем руководить региональным минстроем Максим Рудь отправится вслед за экс-вице-губернатором Зоей Санджиевой, станет известно совсем скоро. Пока не прошло ни одного оперативного совещания, на котором Чибис остался бы доволен докладом своего ставленника.