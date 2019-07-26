На модернизацию онкологической службы Мурманская область получит из Москвы 620 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:30 2019-07-26T14:30:47+03:00

На эти деньги планируют закупить диагностическое и современное оборудование

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Кажется, на здравоохранения Мурманской области неумолимыми темпами надвигается эпоха процветания. Именно это сулят финансовые вливания, которые готова сделать Москва в медицину Крайнего Севера. Напомним, совсем недавно стало известно, что федеральный бюджет выделит Заполярью 300 миллионов рублей на реанимацию здравоохранения. Но как оказалось, это не предел.

- На заседании правительства Российской Федерации удалось добиться выделения еще 620 миллионов рублей из резервного фонда для нашей онкологической службы, - сообщил хорошую новость врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

По словам главы региона, не последнюю роль в этом решении стал визит министра здравоохранения России Татьяны Голиковой на Кольский полуостров. Она лично убедилась в том, что мурманский онкологический диспансер нужно срочно модернизировать – некоторое оборудование столичные гости приняли за музейные экспонаты и стали фотографироваться на их фоне.

- Благодаря поддержке из федерального бюджета, мы сможем купить для всех наших больниц современные маммографы и другую диагностическую аппаратуру. Непосредственно для самого диспансера будет приобретено диагностическое и лечебное, оборудование, в том числе лучевое, - отметил Андрей Чибис.

Консультативную поддержку в улучшении онкодиспансера за полярным кругом обещали оказать эксперты минздрава России и НИИ онкологии имени Петрова.

Также Андрей Владимирович заверил, что это только начало. Впереди медицину области ждут еще ремонты и строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU