Андрей Сысоев стал мэром Мурманска: «Этому непростому труду я буду отдавать всю свою энергию и силы»

Вторую неделю подряд в Мурманске в одном месте собирается вся элита. Сегодня, в День города, в «Океан Холле» состоялась инаугурация вновь избранного главы заполярной столицы Андрея Сысоева. На торжественной церемонии присутствовали руководители Мурманской области, представители Северного флота, Облдумы, Совета депутатов города Мурманска, почетные граждане, руководители силовых структур и ведомств, представители трудовых коллективов и ветеранских организаций города, духовенства и руководители СМИ.

Вся элита города и области собралась в "Океан Холле".Фото: Екатерина КОНОТОП

Первым по традиции слово взял новый глава города. Положив руку на устав муниципального образования, он произнес клятву:

- Клянусь при осуществлении полномочий главы муниципального образования город Мурманск соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, законы Мурманской области, устав муниципального образования город Мурманск и другие нормативно-правовые акты органов местного самоуправления и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить населению города-героя Мурманска.

Вместе на благо города

Традиционными стали поздравления и вручения подарков.

- Сердечно поздравляю вас со вступлением в должности главы муниципального образования с богатой историей, традициями и прекрасным будущим, - открыл поздравительный марафон председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. - Я думаю, что та команда, которая у вас есть, сможет делать то, чего хотят наши граждане: комфорта, уюта, чтобы город развивался. Сейчас делается уже много и многое еще будет сделано, в том числе будут выполняться задачи, которые ставит губернатор Мурманской области. Важно работать в этом направлении, а ваш богатейший опыт и профессионализм поможет вам решить. Поздравляю вас и желаю успехов!

Презентом от депутатов новому мэру стал сувенир с городом Мурманском и Мурманской областью, который вручили Андрею Ивановичу на сцене.

Поздравления от Андрея Чибиса передала его заместитель Мария Дерунова.Фото: Екатерина КОНОТОП

- По поручению Андрея Владимировича Чибиса и от имени всего правительства, Андрей Иванович, я хочу поздравить вас с этим днем, - обратилась к главе города врио заместителя губернатора Мурманской области Мария Дерунова. - Перед Мурманской областью и, конечно, перед ее столицей сегодня стоят очень важные задачи, которые ставит нам в первую очередь президент нашей страны. Мурманск должен стать городом с принципиально новым качеством жизни, городом очень удобным, городом технологичным, городом, где для человека каждый день обеспечиваются все возможности для своего развития, чтобы и детям было комфортно, и старшему поколению. Я от всего сердца желаю вам, всей вашей команде и всей команде области, ведь мы выступает единым фронтом, успехов. Желаю вам каждый день с большим удовольствием трудиться на благо нашего замечательного города-героя!

Мурманск и Северный флот неразделимы на протяжении всей истории.Фото: Екатерина КОНОТОП

Мария Валерьевна вручила Андрею Ивановичу памятный адрес от правительства Мурманской области и очередь перешла к следующему поздравляющему – командующему Северным флотом вице-адмиралу Александру Моисееву:

- Для меня большая честь присутствовать здесь и лично поздравить вас в этот важный день в вашей жизни и жизни столицы Заполярья. Мурманчан и североморцев связывает прошлое, настоящее и главное будущее. Для людей в погонах самое показательное - это та великая победа, которая позволила отстоять наш Мурманск. Наш объединяет этот подвиг. Мурманск – это не просто самый большой город за полярным кругом, но и ворота в Арктику. Мы сейчас живем ее развитием, и на Северном флоте мы понимаем, что без развития субъектов это просто невозможно. Я искренне и от души желаю вам успехов и убежден, что ваши знания и личные способности помогут вам. Всего вам доброго, счастливого плавания!

Подарки со смыслом

Подарки - традиционная часть инаугурации.Фото: Екатерина КОНОТОП

Секретарь епархиального управления, протоиерей Андрей Амелин вышел на сцену «Океан Холла» под звон колоколов и с иконой в руках.

- Ваше превосходительство, господин градоначальник! От лица митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана поздравляю вас со вступлением в должность городсткого главы. Город Мурманск имеет славные боевые традиции, героическую судьбу, но он же является и последним городом, который основала династия Романовых. И Мурманск – вполне имперский город, с великим будущим. И мне бы хотелось преподнести вам в дар икону вашего небесного покровителя апостола Андрея Первозванного, который является не только покровителем наших военных моряков, но и всей матушки-Руси. Дорогой, Андрей Иванович, на этой иконе апостол Андрей изображен с крестом, который он с честью пронес до конца жизни, исполнил свой долг. И вы несете крест своего служения с честью. Вы служите Отечеству, и помните, что, делая это, вы служите не только народу, но и самого Господу. Поздравляю вас еще раз, благословляю этой иконой и желаю вам здравия на всех путях вашей жизни! Храни Вас Господь!

Андрей Иванович, принимая столь ценный подарок, перекрестился и поцеловал икону. После чего слово перешло к экс-мэру города, а ныне депутату Госдумы Алексею Веллеру:

- Сегодня в нашем городе проходят два очень знаменательных события. На одном мы сейчас присутствуем – это официальная церемония вступления в должность Андрея Ивановича Сысоева. Второе – это 103-я годовщина со дня рождения нашего любимого города, в котором мы все живем и хотим жить дальше. И это очень символично, что раз в пять лет по итогам выборов эти два события у нас происходят синхронно. Работа главы муниципального образования, его команды, совета депутатов неразрывно связана с развитием города, потому что именно этим людям горожане доверяют это развитие и верят, что именно благодаря им город будет становиться комфортнее. И сегодня нельзя не сказать о том, что это первый случай в новейшей истории, когда он был избран единогласно. Это очень редкая консолидация позиций. Не сомневаюсь, что у вас все получится. Искренне желаю вам здоровья, удачи, успехов при исполнении этой очень непростой задачи – быть руководителем и высшим должностным лицом города Мурманска.

Инаугурация состоялась в День города.Фото: Екатерина КОНОТОП

Когда-то глава города вспомнил о традиции дарить на инаугурациях подарки со смыслом, начатой еще бывшим губернатором Мурманской области Юрием Евдокимовым. Таки презентом от Алексея Борисовича стала каска с гербом города (кстати, такая же, только с гербом области, есть у Андрея Чибиса), потому что «надо беречь голову».

В завершение торжественной церемонии слово взял сам Андрей Сысоев:

- Клятва очень лаконична, в ней всего несколько слов, но для меня самые главные – заключительные. Служить жителям города-героя Мурманска. Я хочу вас заверить, что этому непростому труду я буду отдавать всю свою энергию и силы, спасибо вам!