В Оленегорске работает «центр занятости» для осужденных

- Ну, граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы! Кто хочет поработать?

- Я!

- Подождите! На сегодня наряды. Песчаный карьер, два человека.

- Я!

- Да, подождите вы! Цементный завод.

- Я!

Этот эпизод из бессмертной картины «Операция «Ы» и другие приключения Шурика режиссера Леонида Гайдая воплотился в жизнь в Оленегорске, где уже девять месяцев работает участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ – ред.). Здесь отбывают наказание осужденные, которых суд приговорил к принудительным работам.

- С 2011 года в Уголовно-исполнительный кодекс России был внесен новый вид наказания – принудительные работы. А применять его начали с 2017 года. Тогда же в стране стал открываться первые исправительные центры, - рассказывает начальник УФСИН по Мурманской области, полковник внутренней службы Дмитрий Тарасов. – В нашем регионе такой участок открылся в январе при колонии-поселения №24 в Оленегорске.

Пансионат исправительного типа

Правда, чтобы попасть на территорию исправительного центра, надо найти по длинному коридору с обеих сторон огороженным забором из профнастила. Это сделано для того, чтобы осужденные, приговоренные к принудительным работам, не пересекались с подопечными колонии-поселения. Небольшой чисто выметенный двор с волейбольной площадкой перед обычной серой пятиэтажкой. Правда, жилые здесь пока только два этажа.

Глядя на комнаты, в которых живут осужденные УФИЦа, даже не верится, что ты в исправительном учреждении.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

- На первом этаже расположен пост дежурного, штрафной изолятор и женское отделение на десять человек. Этажом выше отделение для мужчин на 40 человек, комнаты психолога, воспитательной работы и для совершения религиозных обрядов, - проводит экскурсию начальник УФИЦ, майор внутренней службы Виталий Расшивалов. – Помимо жилых комнат на четыре человека в каждом отделении есть туалеты, душевые, помещения для стирки и приготовления пищи.

Признаться, условия настолько хорошие, что даже не верится, что речь идет об исправительном учреждении. Как подметил Дмитрий Тарасов, не все жители Мурманской области проживают в таких условиях. Кстати, подопечным исправцентра разрешено иметь мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки. Так в чем же тогда наказание?

За свой счет

- Принудительные работы назначаются только трудоспособному населению. К ним не могут быть приговорены несовершеннолетние, инвалиды и мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, - отмечает Дмитрий Анатольевич. – Они должны обязательно соблюдать распорядок дня и работать на том месте, которое им укажет администрация учреждения. При этом отчислять от 5 до 10% своего заработка в доход государства, также гасить имеющиеся иски. Мы стареемся устроить наших подопечных по специальности.

Сергею Дмитриеву заменили реальный срок принудительными работами.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Но самое главное – в исправцентрах осужденные перестают быть иждивенцами для общества. Они сами себя кормят и одевают, а еще оплачивают коммунальные услуги – это 3500 рублей в месяц. Кстати, до места работы они тоже добираются самостоятельно и за свой счет. А меж тем автобусы до КП-24 из Оленегорска не ходят, поэтому приходится либо идти пешком, либо скидываться и ехать на такси.

- В выходные по заявлению наши подопечные на три-четыре часа выходить в город, чтобы встретиться с родными, посетить культурно-массовые мероприятия. Свой досуг они обеспечивают сами. В их распоряжении есть библиотека, телевизор и волейбольная площадка. Например, на днях провели игру «Бренй-ринг» на тему «Природа Севера», - говорит Инна Ставнийчук, начальник отделения по контролю за исполнением наказания, несвязанного с изоляцией для общества, УФСИН по Мурманской области. – Также осужденным иправцентра положен ежегодный отпуск длиной 18 дней, когда они могут отправиться к своей семье.

Не социально опасны

Отправиться в исправительный центр могут те, кто совершил не тяжкие или преступления средней тяжести. Сегодня из 44 подопечных оленегорского УФИЦа 2/3 осуждены по таким статьям Уголовного кодекса России, как 228 «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», 158 «Кража» и 166 «Неправомерное завладение автомобилем». Один из них 35-летний мурманчанин Никита Иванов.

- Меня осудили за хранение наркотиков, которые я приобрел исключительно для себя. Первые три года я провел в исправительной колонии №5 Архангельской области, где благодаря психологам смог отказаться от своей зависимости. Потом был реабилитационный центр и вот теперь я здесь всего в 111 километрах от родного города и работаю дворником и продолжаю бороться со своей зависимостью, поддерживая контакты с психологами из Архангельска по видеосвязи, - делится своей историей Никита Иванов.

Кухня полностью оборудована и соответствует всем санитарным нормам.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Однако с недавнего времени принудительными работами заменяют и реальное наказание тем осужденным, которые отбыли львиную часть срока и при этом хорошо зарекомендовали себя примерным поведением, активным участием в общественной жизни колонии и ударным трудом. Поэтому в исправительном центре в Оленегорске появились подопечные, попавшие в места лишения свободы по статье 105 «Убийство» и 111»Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья». Например, Сергей Дмитриев из луганского Лисичанска.

- В 2002 году я совершил разбой и убийство в погоне за быстрыми деньгами и был осужден к 19 годам лишения свободы в колонии строго режима. Больше 16 лет я провел в ИК-18 в Мурмашах, - признается Сергей Дмитриев. – Потом был переведен в колонию-поселения, а в июле приехал сюда. Исправлять меня не надо было: я сразу осознал, что совершил, и поэтому наказание принял со смирением. Все годы я работал в колонии. Конечно, здесь я уже почти как дома.

В учреждении предусмотрена комната для религиозных обрядов, которая пользуется популярностью у осужденных.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Правда, «отдых в таком пансионате», каким кажется после тюрьмы исправцентр, может быстро закончиться, если нарушать распорядок дня, опаздывать из увольнительной в город или вовсе отказаться от предложенной работы. С января 14 осужденным пришлось вернуться обратно в колонии за плохое поведение.

На 150 человек

Сегодня принудительные работы пользуются у судов большой популярностью. За два года исправительные центра на территории России оказались порядком переполненными и несколько осужденных отправили отбывать наказание в Оленегорск.

Никиту Иванова работодатель ценит как первоклассного дворника.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

- Наш УФИЦ рассчитан на 50 человек – именно такое количество подопечных мы можем обеспечить работой здесь в Оленегорске, - объясняет Виталий Расшивалов.

Но для судебной и исправительной системы страны это капля в море. Сейчас в региональном УФСИН активно ведется работа по созданию еще одного исправительного центра на этот раз в самом Мурманске и уже на 150 человек.