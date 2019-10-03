2019-10-03T10:54:59+03:00
Общество

Беременной тройней жительнице военного городка в Мурманской области дали квартиру

1 октября Алена Моргун родила трех богатырей Романа, Кирилла и Вадима
Елена МОЛОДЦОВА
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В перинатальном центре Алена Моргун родила троих сыновей.В перинатальном центре Алена Моргун родила троих сыновей.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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В семью военнослужащего Андрея Моргун и его супруги Алены 1 октября пришло тройное счастье – в перинатальном центре Мурманска на свет появились Роман, Кирилл и Вадим. И в какой-то степени благодаря журналистам «Комсомолки» малыши, как только разрешат врачи, отправятся не в крохотную однушку, а в благоустроенную трехкомнатную квартиру. Напомним, Алена и ее супруг не раз ездили в Северное региональное управление жилищного обеспечения в Печенгу просить расширения в связи с тройным пополнением, но каждый раз получали ответ: «Приходите после родов!». О том, как молодой семье делать ремонт и переезжать в новую квартиру сразу с тремя младенцами на руках, чиновники не задумывались.

- После вашей помощи, нам через неделю дали трехкомнатную квартиру. Правда, требующую ремонта, который сейчас и идет в ускоренном темпе, - поделилась хорошими новостями с «КП» молодая мама. – Думаю, что к нашей выписке из роддома успеем закончить все работы.

Задачу теперь уже многодетному отцу усложняет то, что точной даты, когда супруга с сыновьями приедет домой, нет. И врачи пока этого тоже не могут сказать. В перинатальном центре малыши пробудут до тех пор, пока не наберут положенный вес – 2500 граммов.

- Я смогла доходить до 31 недели беременности. Самым крупным родился Рома – 44 сантиметра и 1740 грамм. Это очень хороший вес для тройни. Его братья поменьше – ростом по 40 сантиметров и весом около 1500 граммов каждый, - делится самыми важными в своей жизни цифрами Алена Моргун. – Чувствуют малыши себя нормально, спят сладко и наедают щечки.

Что касается сходства, то Роман, по словам молодой мамочки, - вылитый папа, а на кого похожи Кирилл с Вадимом пока трудно понять. Кстати, сам глава семьи буквально светится от счастья. Андрей уже приезжал в перинатальный центр, чтобы познакомиться с сыновьями и поздравить любимую жену с долгожданным событием.

- Я пока отхожу от кесарева сечения, поэтому мальчики пока в детском отделении Врачи обещают, что дадут мне в помощь медсестру, чтобы ухаживать за малышами, - говорит Алена Моргун. – А дома сначала будет помогать муж – специально взял отпуск на работе, а потом свекровь со свекром, да и моя мама готова приехать из Мурманска на подмогу. Помощников хватит!

Тем более, что хлопот хватает. Молодым родителям осталось купить автолюльки и заказать в другом регионе коляску для тройни. Кстати, ее придется покупать б\у – новые многодетной семье не по карману.

«Комсомольская правда» поздравляет Алену и Андрея с рождением сыновей! Желаем всем крепкого здоровья, спокойных ночей и миллиарда радостных мгновений вместе!

ИСТОЧНИК KP.RU

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