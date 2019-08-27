2019-08-27T15:17:07+03:00
Общество

Беременная тройней жительнице военного городка в Мурманской области не дают жилье до рождения детей

В крохотную однушку сейчас может поместиться только одна кроватку
Елена МОЛОДЦОВА
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Алене Моргун рожать уже чере пару месяцев, а жилищный вопрос не решается. Фото: Из личного архива Алены МоргунАлене Моргун рожать уже чере пару месяцев, а жилищный вопрос не решается. Фото: Из личного архива Алены Моргун
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- Эмоций, когда узнали, что ждем тройню, было, кончено, очень много, - говорит будущая мама и супруга военнослужащего из Спутника Алена Моргун. – Сначала были слезы, потом радость. Врачи говорят, что парни будут. Срок уже почти месяца.

Но прекрасное время ожидания малышей и приятных хлопот по подготовке к их рождению омрачает проблема, которую решить молодой семье никак не удается. Чета Моргун живет в служебной однокомнатной квартире в военном поселке, а улучшение жилищных условий им грозит только после рождения малышей.

- Своего жилья у нас нет. Мы уже не раз ездили в Северное региональное управление жилищного обеспечения в Печенгу просить расширения, приносим справки о беременности, но там нам отказывают. Говорят, ждите рождения малышей и, если будет свободная квартира, то дадим, - объясняет 31-летняя северянка. – Но как с тремя младенцами делать ремонт и переезжать? Никому нет до нас дела! Я просто не знаю, к кому обращаться.

А ведь Спутник – поселок небольшой. Все друг друга знают, и где какая квартира пустует, не утаишь. Сейчас, например, сразу две «трешки» готовы принять в свои стены будущую многодетную семью. Но формально Алена Моргун с супругом не имеют на нее права.

- Мы уже купили кроватки, матрасы, бортики, подушки, комод, вещи на первое время, а остальное пока не куда складывать. Самое дорогое – тройная коляска. Ее пока не покупаем, ставить некуда, - разводит руками беременная женщина. - Если не получим жилье, то поставим пока одну кроватку. Мальчики будут еще крошки и поместятся. Но потом я не знаю, что делать. Страшно! А ведь детки долгожданные, мы их два года ждали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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