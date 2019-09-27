Андрей Чибис похож на Джонни Деппа, Алексей Веллер - на Леонардо Ди Каприо, а Андрей Сысоев - на Джорджа Клуни

У каждого поколения — свои игрушки. На смену тетрису и автоматам вроде «Морского боя» пришли приложения. В виртуальном пространстве миллионы людей меняют себе лица, прически, чтобы развлечься. Новая модная игрушка — приложение Gradient: оно использует нейросеть, чтобы показать, на кого вы похожи. «Комсомолка» решила загрузить фотографии политиков Мурманской области. В Gradient можно узнать, кто из селебритиз — и мужского, и женского пола — твой двойник. Мы взяли только результаты мужчин для мужчин, и женщин для женщин. Результаты удивили!

Губернатор региона Андрей Чибис — политик сильный, но обаятельный. Харизму ему точно не занимать, как и… Джонни Деппу.

Андрей Чибис

Дмитрий Филиппов еще в прошлом году был мэром Мурманска, затем стал министром развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, а не так давно — и.о. министра рыбного и сельского хозяйства. Проектов у него много, как и у Тома Хэнкса.

Дмитрий Филиппов

Алексей Веллер сейчас представляет Мурманскую область в Госдуме. Будем считать, что это «Оскар» в его политической карьере. Как фильм «Выживший» у Леонардо Ди Каприо.

Алексей Веллер

Андрей Сысоев теперь стал мэром Мурманска, а не главой администрации. А еще он завидный холостяк, каким до недавнего времени был Джордж Клуни.

Андрей Сысоев

Татьяна Кусайко — главврач Мурманской городской детской консультативно-диагностической поликлиники и представитель региона в Совете Федерации. Если внешне она и похожа на Хелену Бонэм Картер, то вот по характеру нет. Если Татьяна Кусайко — ответственный политик, то вот актриса прославилась эксцентричными ролями от «Бойцовского клуба» до «Алисы в стране Чудес».

Татьяна Кусайко

Тамара Прямикова, которая в прошлом году стала мэром Мурманска, много лет проработала в сфере образования. Эпатажных выходок за бывшим директором школы №27 не замечено. А вот актрису Шерон Стоун многие вспоминают именно за небольшую революцию в мире кино. Ох уж эта сцена из «Основного инстинкта»!

Тамара Прямикова

Заместитель губернатора Евгений Никора отвечает в правительстве региона за госполитику, охрану окружающей среды, природные ресурсы. Работа сложная и чинная. А вот Бредли Купер у многих не ассоциируется со степенностью. Пусть у него за плечами сожительство с Ириной Шейк и отцовство, но все же с ним ассоциируется роль повесы из «Мальчишника в Вегасе».

Евгений Никора

В марте этого года Оксана Демченко стала первым врио вице-губернатора Мурманской области. Часто ей приходится решать трудные вопросы, в частности на ее плечах выполнение нацпроектов. Внешне Оксана Демченко похожа на одну из главных тусовщиц Америки Пэрис Хилтон. Но вот по характеру и образу жизни — это два разных человека!

Оксана Демченко

Мария Дерунова, ври заместителя губернатора — одна из самых красивых женщин в правительстве Мурманской области. Причем красота еще и подкреплена умом и трудоспособностью. Все как у Сандры Буллок.

Мария Дерунова

Геннадий Степахно уже много лет совмещает членство в Мурманской областной Думе и руководство региональным отделением КПРФ. Иногда на таких постах приходится проявлять суровость. Как и Джерару Батлеру, который то играет царя Леонида в «300 спартанцев», то в боевиках «Охотник за головами» и «Падение Лондона». Кстати, сравнило Геннадия Степахно приложение и с Стэном Ли, отцом многих героев комиксов от Человека-Паука до мстителей.

Геннадий Степахно

Зоя Санджиева — еще один врио заместителя губернатора Мурманской области. Ее вотчина — предпринимательство и бизнес. А еще с ее внешностью ей в конкурсы красоты. А кто еще одна из главных красоток мирового кинематографа? Моника Беллуччи!

Зоя Санджиева

Знает ли заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин, что похож на одного из самых популярных актеров наших дней, на Джона Сноу, ой, простите, Кита Хэрингтона?

Роман Дурягин

Лидер регионального отделения ЛДПР и депутат Облдумы Максим Белов проиграл последние выборы губернатора Мурманской области. Но в приложении проиграть точно нельзя. Особенно, если оно говорит тебе, что ты похож на Тома Харди.

Максим Белов

Сергей Мякишей, министр социального развития Мурманска, один из самых скромных людей в нашем правительстве. Но сердце-то он у него горячее. Кто знает, может, у него тоже есть южная кровь, как и у Антонио Бандераса?

Сергей Мякишев

Ольга Кузнецова — большой трудоголик. Не случайно заместитель губернатора похожа на Дженифер Лопес, которая много добилась упорством и умением работать сутки напролет.

Ольга Кузнецова

Любит ли министр имущественных отношений Олег Мазунов фильм «Властелин колец»? Кажется, пришло время взглянуть на него по-новому. Ведь он похож на Элайджа Вуда. А еще приложение сравнивает его с Квентином Тарантино.

Олег Мазунов

Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Руусалеп тоже может пересмотреть кино. Только «Матрицу», ведь он похож на Киану Ривза.

Дмитрий Руусалеп

Все дороги Фродо вели в Мордор, а куда ведут они министра дорожного хозяйства Дмитрия Соснина? И стоит задуматься, что он похож на коллегу Олега Мазунова? Ведь Gradient выдает, что они оба как Элайджа Вуд.

Дмитрий Соснин

Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова вдруг оказалась похожа на Памелу Андерсон. Конечно, ослепительной улыбкой!

Елена Тихонова

Марину Ковтун Gradient сравнивает с французской актрисой Марион Котийяр. Ну, а почему нет? Глаза большие, улыбка загадочная!

Марина Ковтун

Руководитель аппарата правительства Мурманской области Валерий Федько может участвовать в конкурсе двойников Элвиса Пресли.

Валерий Федько

А вот этого мы от приложения не ожидали! Министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Глеб Шинкарчук похож на Александра Великого.

Глеб Шинкарчук

Врио заместителя губернатора Александр Хомяков отвечает за дружбу с Северным флотом. Тут надо быть железным человеком, как и Роберт Дауни Младший.

Александр Хомяков

Иногда министру энергетики и ЖКХ Владимиру Гноевскому бывает ох как не просто. Как пел Джастин Тимберлейк «Cry me a river» («Плачь»).

Владимир Гноевский

Министр Ирина Ковшира отвечает за образование и науку. А, может, стоило попробовать себя в кино? Ведь она похожа на Киру Найтли.

Ирина Ковшира

С финансами надо быть построже. Об этом министр Елена Дягилева знает прекрасно. Приходится держать удар, как и Уме Турман.