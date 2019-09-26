Дорога в Гиперборею

Небольшой кольский город Ковдор в Мурманской области еще недавно был никому не известен за пределами Заполярья. Но сегодня название этого города все чаще звучит в неожиданном контексте - как "столица Гипербореи". Этот туристический бренд, активно тиражируемый как энтузиастами, так и местными властями, уже привлекает тысячи гостей. Однако для того, чтобы придать импульс развитию Ковдора, были необходимы красивая легенда, дорога и пункт пропуска на границе с близлежащей Финляндией, до которой здесь всего 26 километров. Легенда уже появилась, а дорога - пока нет.

Подарок из прошлого

Расположенный за полярным кругом, вдали от других крупных населенных пунктов, Ковдор - самый западный город Мурманской области. В 1933 году здесь, у озера Ковдоро, нашли месторождение железной руды, а спустя двадцать лет началось строительство горно-обогатительного комбината, вокруг которого вырос рабочий поселок, в 1965 году получивший статус города. Сегодня это моногород за Северным полярным кругом.

Ковдорский ГОК, входящий в состав компании "ЕвроХим", - градообразующее предприятие. "ЕвроХим" активно развивается и наращивает добычу ископаемых: Ковдорский ГОК сегодня - второй в России по объемам производитель апатитового концентрата и единственный в мире производитель бадделеита. Но это промышленные достижения.

В последние годы здесь появился новый оригинальный бренд: "Ковдор - столица Гипербореи". Гиперборея - легендарный материк из древнегреческих мифов, населенный просвещенными гигантами, достигшими больших успехов в науке и искусстве. Античные авторы утверждали, что он ушел на дно океана в результате масштабного катаклизма.

Некоторые исследователи считают, что его периферийные области уцелели как раз на Кольском полуострове. В качестве подтверждения этой гипотезы они приводят многочисленные артефакты, наиболее часто встречающиеся в окрестностях Ковдора: петроглифы на скалах, уходящие глубоко под землю колодцы, стесанные временем ступенчатые пирамиды и дороги из огромных блоков.

Вперед, в Гиперборею!

Многие ученые, впрочем, считают, что все эти памятники древней цивилизации - всего лишь игра воды и ветра, последствия которой помножены на богатое воображение искателей. Но в любом случае этот уникальный край с его нетронутой дикой природой и удивительными "гиперборейскими артефактами" заслуживает внимания даже самых избалованных северной экзотикой путешественников.

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, посетивший Мурманскую область в конце прошлого года, считает, что проект "Столица Гипербореи" - очень красивая и правильная история, и многие малые города должны завидовать Ковдору в связи с тем, что здесь есть такая легенда".

Если раньше поиск новых гиперборейских маршрутов и памятников вели одиночки-исследователи, то сегодня возникло целое общественное движение под лозунгом "Ковдор - столица Гипербореи".

- Все больше людей интересуется этими памятниками и нашим районом. Нужно разбираться, кто и зачем их построил, привлекать ученых. Мы подумали, что нужно все это двигать и раскручивать - и организовали гиперборейское движение в честь древней цивилизации, - объясняет гостям глава клуба "Гиперборея" Ильнур Сафин.

Представители бизнеса и местные власти тоже не прочь диверсифицировать экономику моногорода и привлечь в край туристов. Альтернативные варианты развития, по их мнению, - это всегда хорошо.

- Мы хотим, чтобы Ковдор стал точкой роста, столицей исследовательского движения и туристическим центром, - говорит глава Ковдорского района Сергей Сомов.

Правда, пока что развитие региона упирается в инфраструктурный "потолок": Ковдор лежит в стороне от известных и раскрученных мест Кольского края. Казалось бы, от города рукой подать - всего 26 километров - до соседней Финляндии. Но мешает отсутствие пограничного пункта пропуска.

Граница на замке?

Сегодня в Мурманской области действуют два международных автомобильных пункта пропуска на границе с Финляндией: Салла (Salla) и Лотта (Raja-Joseppi). Кроме того, есть МАПП Борисоглебск (Storskog) на границе с Норвегией. Но Ковдору от этого не легче.

- Складывается парадоксальная ситуация: до Финляндии всего 26 километров, но, чтобы добраться туда, нужно сделать крюк в 320 километров. Понятно, что лишний раз ни мы к ним, ни они к нам не съездят, - объясняет руководитель осуществляющего приграничное сотрудничество с партнерами из Финляндии местного туристического агентства Артур Белянин.

Из города потихоньку уезжает молодежь, хотя наличие пункта пропуска и, как следствие, развитие международного туризма помогло бы создать новые рабочие места, а значит, и новые перспективы для ковдорчан.

Кроме того, открытие дороги повысило бы инвестиционную привлекательность района и способствовало развитию торговых связей местных предприятий с финскими партнерами.

И финны не прочь были бы создать с Ковдором общий туристический маршрут. Сами они раскручивают "Путь Герды к Снежной Королеве", рядом расположен Рованиеми - резиденция финского Санта-Клауса. Наконец, по обе стороны границы живут саамские общины. Представители этого малочисленного народа смогли бы общаться с соплеменниками и развивать культурный обмен, если бы появился международный автомобильный пункт пропуска.

Глава Ковдорского района дорогу, способную вывести муниципалитет из тупика, представляет себе детально:

- На сегодня она грунтовая, 26 километров. Можно оставить ее на первый период грунтовой, но полотно сделать таким, чтобы можно было проехать на автомобиле. Четыре километра полностью построить с нуля - между Россией и Финляндией на нейтральной территории, и около 30 километров - на финской стороне. Плюс непосредственно сам пункт пропуска, - увлеченно объясняет Сергей Сомов.

Цена вопроса пока точно не известна: официальный проект дороги муниципалитет еще не заказывал. Но, по словам директора Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, эксперта в области транспорта и дорожного хозяйства Михаила Блинкина, четыре километра грунтовки с приличным покрытием обойдутся в 10 миллионов рублей. Дорога категории 1А (автомагистраль) или 1Б (скоростная автодорога) будет стоить в 10 раз больше. Выполнение же работ, при желании, - вопрос одного строительного сезона.

Начало нового пути

Желание решить вопрос с приграничным тупиком теперь есть не только у местных жителей и главы района, но и у областных властей. Недавно ставший губернатором Мурманской области Андрей Чибис быстро оценил перспективы ковдорского проекта. Во время своего визита в город он заявил:

- Мы будем биться за строительство дороги и пограничного пункта с Финляндией. Отсюда меньше тридцати километров до границы, и эта дорога поможет вдохнуть новую жизнь в район.

Новый глава региона активно продвигает слоган "На Севере - жить!" и видит проблему в комплексе: и с точки зрения экономики, и как важный социальный проект:

- Уже сейчас в "Ковдор - столицу Гипербореи" приезжают туристы, хотя "раскрутился" этот туристический бренд совсем недавно. Спрос на отдых у нас есть. Развитие приграничного сотрудничества поможет разнообразить досуг и развитие молодежи, удержать ее от асоциального образа жизни.

В результате координационный совет по развитию международных и внешнеэкономических связей при правительстве Мурманской области поддержал проект строительства третьего в регионе международного автомобильного пункта пропуска на российско-финской границе.

- Проект строительства автодороги способен придать новый импульс развитию монопрофильного города Ковдора и чрезвычайно важен для области, - уверен Андрей Чибис.

По словам и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виталия Осина, в настоящее время проект прорабатывается региональным правительством совместно с Министерством транспорта Российской Федерации.

- На федеральном уровне идея поддержана, - заверил он.

Судя по всему, в ведомстве, отвечающем за дороги, тоже отлично понимают, что любое движение навстречу всегда начинается со строительства пути.

Текст: Виталий Меньших (Мурманск - Ковдор - Москва)

"Российская газета"