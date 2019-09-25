О том, кто знает, что находится за пределами нот, или Диалог с дирижером Аланом Чиркопом

Существует мнение, что одной из самых желанных ролей для драматического актера – роль дирижера. Почему? Когда мы смотрим концерт в исполнении оркестра, как правило, слушая музыку, мы лицезреем игру ансамбля, в целом, смотрим на лица оркестрантов, воспринимая музыку, которая создается исполнителями здесь и сейчас. Но, помимо этой истории, нужно отметить, что на сцене стоит статный человек, в его руке палочка, а спина интонационно четко выражает каждую музыкальную фразу, чувствуя, отмеряя пульс и время мелодии, создаваемой оркестром. Можно сказать, что он одновременно и часть коллектива, и обособленный ориентир, маяк, который направляет и контролирует музыкальную историю.

Своего рода, этот процесс можно сравнить с созданием чуда, которое рождается, благодаря дирижеру и музыкантам, прямо на сцене. Дирижер - немного над музыкальной историей, и одновременно внутри нее. На мой взгляд, профессия дирижера драматичная, многоплановая и крайне ответственная.

«Примерно после пятидесяти лет я понял, зачем нужен дирижер. <…> Для того, чтобы заставить оркестр играть не ноты, а то, что за нотами. Это очень сложно. Рассказать нельзя, потому что, как известно, музыка начинается там, где заканчиваются слова.» (с) Ю.Х. Темирканов.

12 сентября в Карельской Государственной филармонии состоялся симфонический рок-концерт: на сцене прозвучали композиции из репертуара легендарных групп « Qeen», «Led Zeppelin», «The Beatles », «Metallica», «Nirvana», «Deep Purple», «Scorpions», «Pink Floyd». Произведения были исполнены симфоническим оркестром филармонии. Дирижером выступил маэстро из Мальты Алан Чиркоп. Концерт прошел в рамках проекта «Дни мальтийской музыки в России». Мне удалось взять интервью у дирижера у Алана Чиркопа. Нужно отметить, что в ходе репетиции с симфоническим оркестром, талантливый дирижер был позитивно настроен и при этом очень сконцентрирован на рабочем процессе. После он поделился, насколько важно в ходе рабочего процесса создать положительную атмосферу, дать правильный импульс в диалоге с оркестром.

Фото: Анастасия Орлова.

«Говорить о музыке – проявлять любовь к ней»

- Алан, часто ли вы даете интервью? Какие вопросы как для дирижера для вас наиболее ценны и интересны?

- Считаю важными вопросы о людях, об их отношении к музыке, также темы о городах и их культуре меня особенно привлекают. Это все взаимосвязано и переплетено, когда я нахожусь в рабочем процессе. Для меня это интересно и как для профессионала, и как для человека. Как для социально ориентированного человека, арт- директора Европейского Фонда Поддержки Культуры для меня имеют значение вопросы экономики, политики, международных отношений и культурных связей между странами. Конечно, в первую очередь, люблю говорить о музыке. Уверен, что очень важно доносить до читателя и слушателя информацию о предстоящем концерте, в какой- то степени подготовить его к будущему событию, несмотря на то, что реакция слушателя может быть непредсказуемой и абсолютно неожиданной. И поделиться впечатлением уже после концерта также интересно и для меня, и, думаю, для музыкантов. Говорить о биографии композиторов, музыкантов, узнавать о фактах их биографии, как они повлияли на концепцию их произведений, могут стать важными моментами в понимании музыки, ее восприятии. Это, на мой взгляд, ценно. Иногда сам процесс « слушания» может стать более глубоким и содержательным, благодаря подобной информации.

«Исполнение симфонического рока – эксперимент и для дирижера, и для оркестра»

- Как вы можете определить понятие симфонического рока? В чем его ноу-хау?

- Для оркестра это в какой-то степени эксперимент и прекрасный профессиональный опыт. Этот концерт может быть интересен в плане привлечения аудитории зрелого возраста и представителей молодого поколения. Он сочетает в себе музыкальные традиции исполнения классической музыки симфоническим оркестром с ее строгостью, возвышенными музыкальными интонациями, тонкими нюансами рока - музыки, для которой характерен вызов, порой агрессивный, экстремальный настрой, драйв и экспрессия. Исполнение рока на классических инструментах - это уже некий эксперимент. Оно предполагает несколько другое звучание и восприятие. Классическая музыка исполняется профессиональными музыкантами - она сложна и многослойна. Исполнение рока с помощью музыкальных инструментов симфонического оркестра - интересно и парадоксально. Посыл и миссия концерта в том, чтобы сыграть концерт о музыке, которая не имеет границ, даже если она интерпретирована. И, возможно, поэтому для многих музыкантов – это довольно интересная и живая тема в их репертуаре. Благодаря концерту, мы открываем новые границы, от нюансов, традиционно создаваемых 4-5 инструментами рок-группы, до гораздо большей палитры, предлагаемой симфоническим оркестром.

«Оркестру нужно доверять. Это ценно»

- Каковы ваши впечатления от работы с Карельским симфоническим оркестром филармонии? Поделитесь впечатлениями.

- В Карелии работает очень профессиональный коллектив. Сегодня я репетировал с музыкантами, которым можно доверять и устанавливать правильный контакт в процессе работы. Это важно. Хочу отметить, что здесь ценен баланс между отношением к профессии музыкантов разных поколений: молодые музыканты доверяют и советуются со взрослыми коллегами. Когда есть общая мотивация создавать музыку - такое стремление всегда чувствуется и приветствуется. Это явление существует не во всех оркестрах, где я работал. Карельский оркестр может гордиться таким важным для себя качеством.

О проекте «Дни мальтийской музыки в России»

- В 2018 году с успехом прошел проект «Дни мальтийской музыки в России», в котором вы принимали участие в качестве дирижера. Какое значение для Вас имел этот опыт, как для дирижера и человека?

- В том году на Мальте происходило важное событие - проект – «Валетта - культурная столица Европы 2018 года». Этот замысел объединил мальтийских и российских музыкантов и дирижеров. Проект был открыт в Санкт- Петербурге. Затем «Дни мальтийской музыки» продолжились в Тюмени, Кисловодске, Сочи, Краснодаре и Казани. Финал проекта успешно прошел в Москве. Замысел этого события стал важной вехой в развитии отношений между Россией и Мальтой. Диалог между двумя странами важен для взаимодействия двух культур и вдохновляет на совместные творческие проекты в будущем. Отношения, дружественные связи между участниками – это прекрасный опыт и для России, и для Мальты. В рамках проекта была проведена просветительская работа среди молодежи: творческие встречи с музыкантами и семинары. Это один из способов привить любовь молодежи к классической музыки, повысить уровень посещаемости концертов.

«Нет плохих оркестров, но могут быть плохие дирижеры»

- Профессия дирижера - сложная и многогранная. Какими основными качествами должен обладать профессиональный дирижер?

- Мне сложно оценивать свою работу со стороны - я не считаю себя уникальным. Но, если проанализировать профессию, и на минуту взглянуть на себя со стороны, я думаю, что все же главное качество, которым должен обладать профессиональный дирижер - это умение доверять оркестру. Оно является, в какой-то степени, и профессиональным навыком. Я убежден, что плохих оркестров нет, но могут быть плохие дирижеры. Основная задача дирижера - уметь чувствовать и контролировать время на сцене, устанавливать правильный контакт оркестра со звуком, вовремя «уловить дыхание» произведения и передать его, благодаря работе с оркестром. Это звучит несколько абстрактно, но, тем не менее, это реальная задача каждого дирижера, на мой взгляд.

«Волшебная палочка всегда в моих руках»

- Если бы у Вас была волшебная палочка, какой концерт вы бы провели с помощью нее?

- Это провокационный вопрос (смеется). Она у меня есть- на каждом концерте я держу ее в руках. Возможно, я бы принял участие в концерте, где ответ на вопрос о профессии дирижера, который обсуждался ранее, будет прекрасно учтен. Если волшебная палочка поможет мне полностью совместить мои профессиональные навыки в качестве дирижера и создать их идеальный баланс с работой оркестра, то это «чудо», которое мы называем музыкой, произойдет на сцене. Это моя миссия на каждом концерте.

- Профессия дирижера сложна физически и внутренне. Как вы восстанавливаетесь после концерта, как отдыхаете? Что Вам придает сил для новых профессиональных свершений?

- Мне нравится встречаться с друзьями, общаться и развлекаться. В одиночку или с близкими друзьями - я люблю ходить под парусом. На Мальте – это очень популярный вид спорта и вид развлечения и отдыха. Красота и гармония этого действа настраивают меня на творческий лад. Это придает силы.

- Алан, спасибо за диалог. Удачи!

СПРАВКА

Алан Чиркоп — дирижер и пианист. За последние 20 лет руководил несколькими международными оркестрами, выступал на сценах различных театров, концертных залов и фестивалей во многих странах мира.

Репертуар Чиркопа разнообразен. Помимо обширного концертного и симфонического репертуара, он дирижировал несколькими оперными постановками, премьерами сочинений современных композиторов, а также концертами в других музыкальных жанрах, включая симфо-рок.

Алан Чиркоп является художественным руководителем Европейского фонда поддержки культуры, организует множество фестивалей и мероприятий по всему миру и часто является членом жюри международных музыкальных конкурсов. Он также является художественным руководителем New Names Malta.