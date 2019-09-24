Определены победительницы конкурса "Комсомольской правды"-Мурманск" "Бодибогиня"

Пора "надо привести себя в порядок к лету" закончилась, началось время "надо худеть к Новому году". А участницы конкурса "Комсомольской правды"-Мурманск" "Бодибогиня" уже в форме и какой!

Месяц вы могли любоваться фотографиями заполярных красоток, которые своим примером вдохновляют не забыть про спортзал и здоровый образ жизни. Наши читатели голосовали и выбирали, кто же заберет призы от наших партнеров. И мы рады подвести итоги.

Всего в нашем конкурсе за красавиц было отдано 10 705 голосов. Он собрал почти 20 тысяч просмотров.

Победительницей "Бодибогини" стала Ксения Иванова - у нее 2224 голоса. На втором месте Екатерина Елина, которая набрала 2080 голосов. На третьем месте - Юлия Файзулина, за которую проголосовало 1323 человека. Мы поздравляем победительницу и призеров! А также благодарим всех девушек за участие и такую любовь к спорту! Вы все прекрасны!

Второе место - Екатерина Елина.