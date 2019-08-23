Самая спортивная северянка: «Комсомолка» проводит конкурс «Бодибогиня»
Говорят, то, что мы принимаем как недостатки своей внешности, например, курносый носик или слишком пышные волосы, на самом деле наши изюминки, которые делают нас уникальными и выделяют из толпы.
Конечно, себя надо любить и принимать, но что делать, если отражение в зеркале не очень радует? С этим сталкиваются миллионы женщин! Кто-то хандрит, кто-то злится. А некоторых самокритика приводит в зал. Там девушки понимают, что они сами скульпторы своего тела и могут сделать его таким, чтобы и другие любовались, и самой было в кайф.
23 августа в мире отмечается День бодибилдинга. И «Комсомольская правда»-Мурманск решила, что это прекрасный повод дать старт конкурсу «Бодибогиня». В нем участвуют северянки, для которых спорт — это не принудиловка пару раз в неделю, а стиль жизни, новые эмоции и вдохновение.
С сегодняшнего дня на нашем сайте можно проголосовать за девушек и загружать свои фото на наш сайт через специальную форму или присылать их на электронный адрес veb@kpmk.ru с указанием имени, фамилии и возраста участницы и небольшим рассказом о себе.
Каждые 24 часа можно голосовать за несколько участниц сразу.
Голосование продлится до 23 сентября, а 24 числа мы назовем имена победительниц.
Желаем всем нашим спортивным красавицам удачи! Вы — наше вдохновение!
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