Жительница мурманского дома, в котором может обрушиться подъезд: "Я боюсь, что моя дочь провалится в дырку прогнившего пола"

Утро 11 сентября началось явно не с кофе. В редакцию «КП» поступило внезапное сообщение, что в Мурманске введен режим повышенной готовности в связи с, цитируем «с угрозой возникновения ЧС в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом по ул. Павлова, 40». Что это значит? Дом вот-вот рухнет? Корреспондент «Комсомолки» взял фотоаппарат и поехали в Больничный городок, чтобы прояснить реальное положение дел.

Крапива да ритуальные магазины

Район города, где расположен тот самый дом, - место довольно тихое, будто другой мир, отличный от центра столицы Заполярья, залитого искусственными огнями. Хотя не так уж далеко недавно открывшийся торговый центр. А здесь кругом деревяшки, поросшие у фундамента крапивой и глядящие на прохожих разбитыми окнами, покосившиеся двери и отсыревшие старые доски. Совсем неподалеку - магазины с ритуальными услугами, которые добавляют мрачности и отчужденности этой окрестности. Тем не менее, люди здесь живут, потому что привыкли или просто не имеют другого выбора.

Вот мы добрались до дома №40 по улице Павлова. Построили его, кстати, в 1960 году для рыбаков. В доме прописано 30 человек, на деле живет меньше. Можно увидеть, что выглядит он не так уж плохо с лицевой стороны, рядом есть экземпляры и похуже. Но сзади картина гораздо страшнее: дом буквально трещит по швам, куски стен отваливаются, а на земле тут и там валяются разбитые стекла. Вместо детской площадки здесь стоит одинокое разодранное кресло, на котором валяется мусор. Становится ясно, что старую кирпичную постройку пора срочно сносить.

Трещины "красной линией" проходят по всему дому.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В половине дома живем, во второй - опасно

Парадокс в том, что администрация Мурманска не признает дом аварийным. Зачем же понадобилось срочное расселение, считай, эвакуация? Как рассказали «КП» в управляющей компании «Комфорт», на балансе которой находится двухэтажка, во втором подъезде (их здесь всего два, в этом прописаны 15 человек, в том числе два ребенка) «сложилась аварийная ситуация». Вроде как в другой половине дома вполне можно жить. А о возможности ЧС заговорили вообще в ночь с 10 на 11 сентября.

Ситуация странная. Без общения с жильцами не понять, почему же одних эвакуируют, а другим можно не паковать чемоданы. И вообще, знают ли эти люди, что им надо переезжать?

Найти живущих тут людей оказалось не так просто. Стучу в одну квартиру, другую, третью – тишина. Только из одной квартиры лает собака. Жильцы ушли кто на работу, кто на учебу. Некоторым и невдомек, что объявлена почти чрезвычайная ситуация и что-то грозит их жизни. Знают единицы.

Вода из прогнивших труб постоянно стекает на пол в квартире Инессы.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- В курсе, что нас расселяют, - рассказывает Инесса Прилуцкая, хозяйка квартиры на первом этаже злополучного второго подъезда. - Переехать на самом деле очень хочется, но вот куда - вопрос. Зимой и весной тут довольно холодно. Условия, мягко говоря, плохие. Здесь делали крышу, и дом пошел под откос. У меня в квартире появились и крысы, и мыши, а стены теперь в трещинах. Из-за того, что здание покосилось, я даже не могу открыть окно. В комнате появилась щель, из которой постоянно дует. Еще и в ванной гниет пол из-за сырости, устала без конца вытирать воду. Боюсь, как бы в один день не провалиться мне или дочери под эти трухлявые доски. В общем, полный завал.

Оказалось, что несмотря на такие нецивилизованные условия, за коммунальные услуги жители дома платят около пяти тысяч рублей в месяц. Оплачивают и капремонт, только вот непонятно, за что конкретно мурманчане отдают деньги, ведь ничего не меняется. И работ по двухэтажке вообще не запланировано.

- Плачу примерно тысячу рублей за капитальный ремонт, спрашивается, для чего, ведь наш дом вообще аварийный. Нас при этом никуда не расселяют. Жители деревяшек даже сжигают дома, чтобы им поскорее дали квартиру в другом месте. По-другому, похоже, никак, - говорит Настя. Девушка живет в этом же районе.

Дом, кажется, вот-вот рухнет, но жильцы просто не знают, куда из него уезжать.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

На сегодняшний день жителей ветхого дома №40 на Павлова решено в ближайшее время переселить в пункт временного размещения на Героев-североморцев, 5. До 16 сентября в мэрии определятся с графиком вывоза вещей жильцов. А вот куда потом деваться обездоленным северянам и что их ждет в дальнейшем – пока неизвестно. Остаться жить дальше на Павлова сейчас им нельзя: в ближайшее время в подъезде отключат свет, воду и газ. Когда начнется отопительный сезон, то не будет и тепла.

Болевые точки Больничного городка

Напомним, в свое время в такую же ситуацию попали жильцы дома №30 на улице Декабристов в Мурманске. Их дом тоже признали опасным для жизни, и срочно сказали людям переезжать в пункт временного размещения. Не все согласились менять свои квартиры, пусть и в деревяшке, на небольшую казенную площадь. Даже отключение дома от коммунальных благ не заставило некоторые семьи уехать из своего гнездышка.

Не так уж далеко от двухэтажки №40 стоит дом №30. Его жильцам повезло чуть больше – дома в феврале этого года признан аварийным. Хотя везение – громкое слово, если ты живешь в деревяшке с огромным количеством коммунальных проблем. Тем более, что еще никого из здания не переселили и новые квартиры никто не получил.

Сергей из соседнего действительно аварийного дома уже и не надеется переехать.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Не знаю, на чем вообще еще здание держится, потому что в подвале деревянные лаги, на которых стоит дом, разваливаются. Въехал сюда несколько лет назад, так тут вместо приличной квартиры «избушка» была, пришлось все с нуля ремонтировать, - рассказывает жилец дома Сергей Дерябин. - Мы не верим уже, что нас куда-то переселят. Конечно, хочется новое жилье. Но вот только где его дадут и дадут ли вообще - никто не знает. А пока в квартиру постоянно забираются крысы, лапками открывают хлебницу и съедают ее содержимое.