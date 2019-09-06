Фестиваль "Гольфстрим" в Мурманске 2019: программа праздника, перекрытия, автобусы

Мы ждали его целый год, и вот этот день практически настал. В субботу, 7 сентября состоится очередной международный спортивно-культурный фестиваль «Гольфстрим». В этом году праздник развернется не только под Кольским мостом, впервые будут задействованы: стадион «Строитель», площадь Пять Углов и Дворец спорта Центрального стадиона Профсоюзов.

Кольский мост

10.00 – 17.00 – Культурно-развлекательная программа, интерактивные площадки.

10.00 – 20.00 – «Арктическая кухня» (площадка под мостом через Кольской залив).

13.00 – 13.30 – Церемония открытия фестиваля «Гольфстрим» (левый берег Кольского залива).

9.00 – 16.00 – Соревнования по мини-футболу на песке (площадка под мостом через Кольской залив).

9.00 – 16.00 – Соревнования по пляжному волейболу (площадка под мостом через Кольской залив).

9.00 – 16.00 – Полоса препятствий «Crazy миля – 5» (площадка под мостом через Кольский залив).

11.00 – 16.00 – Соревнования по экстремальной атлетике «Пожарная тяга» (площадка под мостом через Кольской залив).

11.00 – 13.00 – Соревнования по велоспорту (эстакада на левом берегу мостового перехода через Кольский залив);

13.30 – 14.30 – Заплыв через Кольский залив.

13.35 – 13.50 – Парад авто-мототехники (мостовой переход через Кольский залив).

13.40 – 13.55 – Соревнования по роллер спорту (мостовой переход через Кольский залив).

13.50 – 14.00 – Заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья (мостовой переход через Кольский залив).

14.00 – 16.00 – Соревнования по регби (площадка под мостом через Кольской залив).

14.00 – 16.00 – Соревнования по «парковым» шахматам (площадка под мостом через Кольской залив).

14.00 – 14.40 – Легкоатлетический пробег (мост через Кольский залив).

14.20 – 15.00 – Награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (велоспорт, роллер спорт, заезд на инвалидных колясках) – сцена на правом берегу мостового перехода через Кольский залив.

Площадь Пять Углов

13.00 – до окончания праздничной программы – выездная торговля.

13.00 – 17.00 – Соревнования по стритболу.

14.00 – 16.00 – работа интерактивных площадок (показательные выступления по теннису, гольфу, хоккею с мячом, хоккею с шайбой и многое другое) – улица Воровского, напротив дома №11.

15.00 – 17.00 – Заезд на беговелах и самокатах.

18.30 – 21.00 – Награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (легкоатлетический пробег, «Пожарная тяга», заплыв через Кольский залив); гала-концерт участников фестиваля «Мурманская осень» – сцена перед зданием ГДЦ «Арктика».

Дворец спорта Центрального стадиона Профсоюзов

11.00 – 20.00 – CACIB «Северное сияние – 2019» (выставка собак).

Стадион «Строитель»

13.00 – 15.00 – Соревнования по гольфу.

ВНИМАНИЕ, ВОДИТЕЛЬ!

7 сентября будет перекрыто движение и запрещена парковка:

- у дома № 1 по ул. Челюскинцев с 00.00 до 20.00;

- по Ленинградской от Профсоюзов до Воровского, 5/23 с 00.00 до 22.00;

- по Воровского от Пушкинской до Коминтерна с 00.00 до 22.00;

- на площади перед «Меридианом» с 00.00 до 22.00;

- по Прибрежной от Достоевского до Баумана с 00.00 до 20.00;

- на левобережной развязке моста через Кольский залив (место старта пробега) с 00.00 до 20.00;

- по мосту через Кольский залив с 00.00 до 20.00;

- от съезда с Подгорной (в районе автомобильного рынка) до моста через Кольский залив с 00.00 до 20.00.

КАК ПОГОДКА?

«Гольфстрим» редко радует участников и гостей хорошей погодой. «КП» узнала, какие сюрпризы готовит нам небесная канцелярия в ближайшие дни.

- Ветер сильный, юго-западный, 7- 12 метров в секунду, временами небольшой дождь, температура воздуха днем +10 - 12°С, - отмечает и. о. начальника мурманского гидрометцентра Елена Куренева.

Гостям фестиваля стоит одеться теплее и желательно взять с собой зонт, чтобы не простудиться.

НА ЗАМЕТКУ

Для удобства горожан и гостей праздника будут курсировать бесплатные автобусы:

- с 12.00 до 12.45 от Центрального стадиона, улица Челюскинцев, 1 (площадь Спорта);

- с 12.15 до 13.15 – от правой стороны Кольского моста к месту старта.

Также к месту проведения фестиваля можно добраться городским транспортом: автобусом № 19 до остановки «Почта», автобусом № 18 до конечной (улица Баумана), троллейбусом № 4 до остановки «Улица Бочкова», затем пешком до Кольского моста.