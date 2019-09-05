Школьник, улыбнись: «Комсомолка» проводит фотоконкурс «Вперед за знаниями!»

На этой неделе Мурманская область погрузилась в цветочное море, зазвенела колокольчиками, забелела снегом бантов и рубашек. Школы, гимназии, лицеи распахнули двери для школьников и провели торжественные линейки.

Сложно найти семью, где после Дня знаний не осталось бы хотя бы пары фотографий нарядного ребенка, который готовится сесть за парту – снова или в первый раз. Покажите эти снимки родственникам, друзьям и нам!

«Комсомолка» проводит фотоконкурс «Вперед за знаниями!».

Мы предлагаем школьникам и их родителям загрузить через форму, указанную ниже, фотографию с вашего празднования 1 сентября. Только помните: один участник – одно фото.

Под снимком укажите небольшое описание, а также свои контактные данные (имя, фамилию, номер телефона или адрес электронной почты). Можно обозначить школу, где учится ребенок.

Свою фотографию также можно прислать на почту web@kpmk.ru или в сообщения группы в социальной сети «ВКонтакте».

Голосовать можно до 3 октября, а 4 числа мы подведем итоги. Победители конкурса получат приятные призы! Приглашайте всех близких и знакомых голосовать!