2019-09-05T15:29:39+03:00
Конкурсы и тесты

Школьник, улыбнись: «Комсомолка» проводит фотоконкурс «Вперед за знаниями!»

Выбираем лучший снимок с линеек в День знаний
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Покажите снимки с Дня знаний не только друзьям, но и нам!Покажите снимки с Дня знаний не только друзьям, но и нам!Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

На этой неделе Мурманская область погрузилась в цветочное море, зазвенела колокольчиками, забелела снегом бантов и рубашек. Школы, гимназии, лицеи распахнули двери для школьников и провели торжественные линейки.

Сложно найти семью, где после Дня знаний не осталось бы хотя бы пары фотографий нарядного ребенка, который готовится сесть за парту – снова или в первый раз. Покажите эти снимки родственникам, друзьям и нам!

«Комсомолка» проводит фотоконкурс «Вперед за знаниями!».

Мы предлагаем школьникам и их родителям загрузить через форму, указанную ниже, фотографию с вашего празднования 1 сентября. Только помните: один участник – одно фото.

Под снимком укажите небольшое описание, а также свои контактные данные (имя, фамилию, номер телефона или адрес электронной почты). Можно обозначить школу, где учится ребенок.

Свою фотографию также можно прислать на почту web@kpmk.ru или в сообщения группы в социальной сети «ВКонтакте».

Голосовать можно до 3 октября, а 4 числа мы подведем итоги. Победители конкурса получат приятные призы! Приглашайте всех близких и знакомых голосовать!

x

Загрузить фото

Все поля обязательны для заполнения

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Любишь поезда? Пройди тест: "Кто ты на железной дороге?»
Многие из нас в детстве мечтали стать машинистами или проводниками. Скорость, мерный стук колес, дальние города - сплошная романтика. Этот тест покажет, какая профессия, связанная с железной дорогой, тебе подойдет на самом деле
Подведены итоги конкурса имени Василия Пескова «Окно в природу» 2018
Главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин и вице-президент ПАО «Транснефть» Михаил Маргелов наградили победителей и призеров III Всероссийского конкурса журналистских и блогерских работ имени Василия Пескова «Окно в природу»
Новости 24
Films from the North: В Мурманской области покажут короткометражки о психиатре, акробатах и животных
Щенку с оторванной лапой, спасенному в Мурманске, нужна еще одна операция
В Коле заработал кнопочный светофор
Пропавшую в Мурмашах школьницу нашли рядом с рестораном быстрого питания
Две жительницы Кандалакши перевели мошенникам около 600 тысяч рублей
По обугленной игуане, которую нашли в сопках Мурманска, не стали возбуждать уголовное дело
Источник: Из Фонда капремонта Мурманской области уходит уже четвертый директор
Жители Мурманской области, усыновившие ребенка, получат 121 тысячу рублей
В Мончегорске у приюта для собак нашли мертвого козла
Мурманчанина поймали с двумя килограммами наркотиков
Школьники в Росляково испортили воинский мемориал
По Мурманской области вновь курсирует «Поезд здоровья»
В Мурманской области проголосуют 220 подследственных и 3100 осужденных, не лишенных свободы
В Мурманске два брата угоняли элитные иномарки
Пропавший на Колозере рыбак может пережидать непогоду в избе на другом берегу
Появилось видео с места столкновения поезда Мурманск-Адлер с Ford Escort
В Мурманске у Семеновского озера раскидали отраву для собак
В Туманном ликвидировали тундровый пожар в 500 квадратных метров