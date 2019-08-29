Ягоды еще могут успеть поспеть.Ягоды еще могут успеть поспеть.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
2019-08-29T14:12:54+03:00
Общество

В Мурманской области из-за холодного лета нет ни грибов, ни ягод

Леса в Заполярье стоят пустые
Елена МОЛОДЦОВАНика СВЕТЛОВА
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Каждый теплый день северяне встречают с особенной надеждой: может быть он станет толчком для матушки-природы и любители «тихой» охоты, наконец, смогут выйти на промысел и насладиться плодотворной прогулкой по лесу. Но пока прогнозы, увы, не утешительные.

- По словам лесников, грибов в этом году уже не будет. А из ягод разве брусники немного успеет созреть, - говорит начальник управления лесного хозяйства министерства природы Мурманской области Людмила Сатановская.

Может успеть поспеть

Правда, как говорится, на земле, в заповедниках надежда на хотя бы небольшой урожай еще теплится.

- Морошка и черника в этом году цвели хорошо, но насекомых было мало, а как следствие и ягод тоже немного, - рассказывает сотрудник научного отдела Лапландского заповедника, фенолог Наталья Зануждаева. – Есть надежда на бруснику и голубику, которые обильно цвели, несмотря на холодное лето.

А вот сладость ягод зависит напрямую от солнца, которого в этом сезоне было, что кот наплакал. Правда, у брусники все же еще есть шанс нагнать и порадовать северян своими красными ягодками. В среднем эта заполярная ягода поспевает аккурат к 28 августа, самое позднее – к 20 сентября.

- Есть надежда и на грибы. Если будет тепло и дождливо, то и они, наконец, повылазят из-под земли. Мы думали, что после недели июльской жары грибы пойдут, но холода их выкосили, - добавляет Наталья Зануждаева.

Шанс на «тихую» охоту

- Ягоды уже не будет. По сопкам и окрестностям Кандалакши ходили: ягод совсем нет. Лес пустой стоит. А вот грибы может еще и пойдут. Дожди прошли, тепло стоит… Главное, чтобы заморозков не было, и осень постояла теплая, - уверена начальник отдела экопросвещения Кандалакшского заповедника Ольга Вейсблюм.

У грибов есть шанс пойти, если с погодой повезет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У грибов есть шанс пойти, если с погодой повезет.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правда, на юге Мурманской области любителям «тихой» охоты все же есть чем поживиться – как говорят грибники, на жареху набрать можно. Но если на худой конец гастролюбители могут и в магазин сходить, то хозяевам леса путь в супермаркет заказан.

- Медведей в этом году очень много. Они плавают хорошо, поэтому уходят на острова, где разоряют птичьи колонии и питаются всем, что найдут. Рыбу, конечно, как камчатские не ловят. Но во время отлива выходят на литораль (приливно-отливная зона – Ред.) ищут моллюсков, беспозвоночных, травку и коренья, - уточняет Ольга Алексеевна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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