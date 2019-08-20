2019-08-22T12:46:09+03:00
Карелия

Фестиваль Ruskeala Symphony» состоялся!»

Наталья Шарай
Поделиться:
В природных декорациях Рускеала каждое произведение было заполнено особенной музыкальной атмосферой. Фото: www.karelia.newsВ природных декорациях Рускеала каждое произведение было заполнено особенной музыкальной атмосферой. Фото: www.karelia.news
Изменить размер текста:

С 9- 12 августа в горном каньоне Рускеала прошло торжество музыки и природы – open- air, который заслуженно стал одним из самых красивых и ярких событий в Карелии музыкальной – « Ruskeala Symphony».

В рамках фестиваля прозвучали музыкальные произведения - как классического, так и современного стилей. В первый день в концерте принимали участие симфонический оркестр РК и автор миксованных треков английский DJ Mr Switch. В природных декорациях Рускеала каждое произведение было заполнено особенной музыкальной атмосферой. Единение пространства , созданного природой и исполненный музыкальные произведения создали уникальный и незабываемый спектакль. Музыка Георга Фридриха Генделя особенно мелодично звучала в Большом мраморном каньоне.

Трио музыкантов из Армении исполнили музыку композиторов Саят-Нова, Комитаса, Багдасаряна, Хачатуряна, в аранжировке для фортепиано, скрипки и дудука. Музыкальный фурор произвели солисты Большого театра – вместе с симфоническим оркестром РК артисты исполнили оперные арии шедевров классического наследия. В течение третьего дня фестиваля гостей удивляли своим творчеством артисты Национального театра РК и театра кукол РК, играющие на народных инструментах. Одним из участников фестиваля стали именитый дирижер Мариус Стравинский , лауреаты многочисленных международных конкурсов: Илья Селиванов, Ольга Силеверстова и Юлия Мазурова, музыканты из Армении – Армис Григорян, Карэн Шахгалдян и Эммануэль Ованисян. Также в концерте приняли участие вокальная группа Camerata Vocal Group из Белоруси и оркестр русских народных инструментов « Онего». По словам директора горного парка « Рускеала» Александра Артемьева, посещаемость фестиваля «Ruskeala Symphony» побила все рекорды – концерты посетили более 10.000 гостей.

Фестиваль состоялся!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Гроза в августе: В Мурманске град и перебои с электричеством
Неудачное падение: В Апатитах мужчина умер прямо на танцполе
В Полярном бьют тревогу: 17 кошек могут вернуться в "кошачий" ад
В Оленегорске установили восемь дог-боксов
В центральном сквере Мурманска появится детская площадка за почти полтора миллиона рублей
В Мурманске прохожий отпинал джек-рассел-терьера, который хотел его поприветствовать
Норковые шубы! Новая коллекция
В Зеленоборском из магазина изъяли 185 килограммов просроченной мясной продукции
В Кандалакше у Дворца культуры появились скамейка-пианино и никуда не едущий велосипед
Погибший в Апатитах мужчина жил в заброшенной машине
Первый пошел: суд дал условный срок посреднику в афере в североморском МЧС
Житель Полярных Зорь стал победителем Карельского марафона на 50 километров
В Мурманской области отстрелили 11-го медведя в этом сезоне
В Апатитах труп подкинули в бесхозную машину
Лесной пожар под Ковдором тушили 12 человек и вертолет Ми-2
Три ребенка из Мурманской области пострадали в аварии в Карелии
В Кандалакше выпал крупный град
Житель Мурманской области пытался изнасиловать 16-летнюю девушку в Сочи
Мурманчанка Валентина Гунина вошла в состав женской сборной страны по шахматам
Под Ковдором в Зашейковском лесничестве горит лес