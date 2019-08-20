Фестиваль Ruskeala Symphony» состоялся!»

С 9- 12 августа в горном каньоне Рускеала прошло торжество музыки и природы – open- air, который заслуженно стал одним из самых красивых и ярких событий в Карелии музыкальной – « Ruskeala Symphony».

В рамках фестиваля прозвучали музыкальные произведения - как классического, так и современного стилей. В первый день в концерте принимали участие симфонический оркестр РК и автор миксованных треков английский DJ Mr Switch. В природных декорациях Рускеала каждое произведение было заполнено особенной музыкальной атмосферой. Единение пространства , созданного природой и исполненный музыкальные произведения создали уникальный и незабываемый спектакль. Музыка Георга Фридриха Генделя особенно мелодично звучала в Большом мраморном каньоне.

Трио музыкантов из Армении исполнили музыку композиторов Саят-Нова, Комитаса, Багдасаряна, Хачатуряна, в аранжировке для фортепиано, скрипки и дудука. Музыкальный фурор произвели солисты Большого театра – вместе с симфоническим оркестром РК артисты исполнили оперные арии шедевров классического наследия. В течение третьего дня фестиваля гостей удивляли своим творчеством артисты Национального театра РК и театра кукол РК, играющие на народных инструментах. Одним из участников фестиваля стали именитый дирижер Мариус Стравинский , лауреаты многочисленных международных конкурсов: Илья Селиванов, Ольга Силеверстова и Юлия Мазурова, музыканты из Армении – Армис Григорян, Карэн Шахгалдян и Эммануэль Ованисян. Также в концерте приняли участие вокальная группа Camerata Vocal Group из Белоруси и оркестр русских народных инструментов « Онего». По словам директора горного парка « Рускеала» Александра Артемьева, посещаемость фестиваля «Ruskeala Symphony» побила все рекорды – концерты посетили более 10.000 гостей.

Фестиваль состоялся!