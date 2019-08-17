В Мурманской области леса горели 23 раза

- По данным ФГБУ «Мурманское УГМС» 16-17 августа в центральной части Кольского района сохранится 5 региональный класс пожарной опасности. Разводить огонь в лесу запрещается. Телефон 112, - такие sms-сообщения северяне регулярно получают от МЧС по Мурманской области.

Однако в это верится с большим трудом: какие пожары, когда на улице холодрыга и все время накрапывает дождик. Тем не менее, прислушаться к МЧС все-таки стоит, заверяют в Мурманской базе авиационной охраны лесов.

Почему горят «легкие» Севера?

- Класс пожарной опасности определяется не только температурой, но и наличием осадков. С середины мая в лесном фонде Мурманской области произошло 21 пожар, еще два были ликвидированы на территории Лапландского заповедника. Для сравнения в прошлом году леса горели в пять раз больше – 165 пожаров вспыхнули буквально за один месяц, - говорит начальник авиалесоохраны Олег Руденко.

Тем не менее, класс пожарной опасности сохраняется и в эти пасмурные и дождливые дни. Правда, держится он не выше второго-третьего и костры в лесах просят все-таки не разводить.

- В этом году было всего несколько пожаров, которые вспыхнули от гроз, два из них были на территории Лапландского заповедника.В прошлом году из-за сухих гроз в один день произошло сразу 14 возгораний в Ловозерском и Терском районах. В возникновении всех остальных виноват человеческий фактор, который по многолетним данным из года в год составляет порядка 90-95%, - отмечает первый заместитель начальника Мурманской базы авиационной охраны лесов Александр Филиппов. – Это и недотушенные костры и брошенные окурки, а также искры, летящие от проходящих поездов. Одни из пожаров от железной дороги произошел в этом году на глаза у наших десантников.

Дорогое удовольствие

К слову, тушить лесные пожары дело само по себе крайне затратное. Так, например, один час работы вертолета Ми-2 стоит порядка 91 тысячи рублей, а 60 минут трудов Ми-8 еще дороже – 126 тысяч целковых.

- В прошлом году из-за жаркого лета мы пережили ситуацию, которая в этом сезоне многократно приумножившись повторилась в Сибири. Лесной пожар вспыхнул недалеко от пограничного пункта пропуска «Лотта». Деревья горели на площади больше четырех тысяч гектар, и огонь, несмотря на все наши старания, грозился перейти на территорию Финляндии, - вспоминает Александр Филиппов. – Нам пришлось в режиме чрезвычайной ситуации привлекать силы из других регионов, в том числе вертолет и Ил-76 со сливным устройством. Справились в итоге!

Тушение пожаров - дело дорогое.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот и подсчитайте, во что обходится неосмотрительно брошенный окурок или непотушенный до конца второпях костерок. Поэтому, идя в лес даже в самую дождливую погоду, стоит все-таки соблюдать элементарные правила.

- В первую очередь костер нужно правильно развести. Место будущего кострища окопать и обложить камнями, чтобы огонь «не убежал» в лес. Собираясь уходить, оставшиеся от костра угли и паленья надо тщательно переворошить на предмет затаившейся искры, - советует Александр Васильевич. – Большие паленья лучше бросить в воду, если она есть поблизости, в противном случае следует дождаться, пока они прогорят. Иначе малейший ветерок может раздуть пламя, а искры полетят на десятки метров в лес и тогда беды не миновать. Другой вариант – если есть возможность полностью засыпать костер грунтом, песком или глиной.

Пожароопасный сезон закончится только в конце сентября, а до тех пор эти правила надо соблюдать неукоснительно.

Плохое финансирование

И напоследок Олег Руденко и его первый заместитель просят обратить внимание на главную проблему, которая во многом стало виной лесных пожаров площадью 2,69 миллионов гектар в Сибири. Речь идет о недостаточно финансировании этой такой важной для «легких» России и планеты в целом отрасли. С 2007 года, когда регионам передали полномочия по софинансированию авиалесоохраны с деньгами стало туго.

- Наш бюджет в два раза меньше того, в котором мы нуждаемся. Как следствие, это низкие зарплаты сотрудников, проблемы с ремонтом техники и закупкой нового оборудования. Для сравнения десантнкии в Иркутской области получают без полярных надбавок в районе 30 тысяч рублей в месяц, у нас, на Крайнем Севере, - с полярками 23-24 тысячи рублей, - приводит доводы Олег Сергеевич.

Почти минувшее холодное лето 2019-го не позволило Мурманской авиабазе особо выйти за рамки бюджета. А если следующее будет жарким, то потерь древесины будет не избежать. Но, в конце концов, нельзя же целиком зависеть от капризов погоды? Может все-таки стоит пересмотреть финансирование это такой важной отрасли, чтобы она начала процветать, а не выживать?