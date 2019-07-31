В Заполярье появится научно- образовательный центр мирового уровня

В свое время Заполярье доказало, что является мощным научным центром — именно в нашем регионе был создан на базе МГГУ Мурманский арктический государственный университет. Но это был только первый шаг. В Мурманской области при участии ведущих вузов региона — МГТУ и МАГУ, а также Кольского научного центра РАН - идет подготовка к формированию регионального научно-образовательного центра.

- Создание центра отвечает задачам федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука», который предполагает организацию к 2021 году не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, - сообщили в правительстве Мурманской области.

По особому указанию президента РФ Владимира Путина один такой центр непременно должен располагаться в Арктической зоне России.

Как это сделать, обсуждали на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики в Москве. Одним из спикеров стал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Специалистами министерства образования и науки Мурманской области, МГТУ, МАГУ и КНЦ РАН уже проведена предварительная работа по созданию регионального научно-образовательного центра, создана матрица якорных проектов научно-производственной кооперации, определены потенциальные ее участники, среди которых крупнейшие предприятия региона, такие, как Кольская ГМК, СЗФК, «Апатит», КАЭС и другие.

- Считаю, что научно-образовательный центр мирового уровня в Арктической зоне должен появиться именно в Мурманской области. У нас есть для этого все предпосылки - крепкая научно-прикладная база, два университета, а главное — мощный промышленный комплекс, готовый к сотрудничеству с учеными и преподавателями в сфере научно- практической «обратной связи» и кадровой политики. Мурманская область может и должна стать интеллектуальным центром и кузницей кадров для всей Арктической зоны РФ. Для нас это столь же важная и престижная роль, как и роль узлового центра арктической морской логистики России, — подчеркнул Андрей Чибис.

Мурманский региональный научно-образовательный центр будет создан уже в текущем году, после чего он сможет принять участие в конкурсных отборах научно-образовательных центров мирового уровня в 2020 и 2021 годах.