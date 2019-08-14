Продлить жизнь дорожной разметке

Расчет прочности

Совсем недавно качество разметки вызывало справедливые нарекания участников дорожного движения. На автотрассах с высоким транспортным трафиком нанесенные краской линии нередко пропадали за считанные месяцы.

- Мы долгое время изучали допустимые к применению материалы в климатических условиях Северо-Запада России, - говорит Виктор Петров, генеральный директор ООО «Горизонтальная разметка автомобильных дорог» (ООО «ГРАД»). – И на практике определили материал, который эффективно противостоит перепадам температур, повышенной влажности, а также показывает высокую стойкость к воздействию шипованной резины и снегоуборочной техники с металлическими отвалами. Разметка, выполненнаяпластиком холодного нанесения, по опыту, служит в восемь раз дольше, чем выполненная краской и имеет лучший коэффициент сцепления. Этот материал имеет ряд преимуществ и перед другими видами разметки.

Маркировщики ООО «ГРАД» провели эксперимент на двух объектах федеральной автомагистрали А-121 «Сортавала» в Карелии, отстоящих друг от друга на 250 км. На одном из них нанесли разметку холодным пластиком, а на другом – термопластиком. Работы производилось поздней осенью в неблагоприятных погодных условиях. После зимы сохранность линий из холодного пластика достигала 90 процентов, а термопластика – около 30 процентов. Аналогичный результат получен при использовании этих материалов на автоподъезде к городу Мурманску.

После зимы сохранность линий из холодного пластика достигала 90 процентов.

Лучшие решения

- У нашей работы сезонный характер, - замечает Виктор Петров. - В нынешнем году лето выдалось прохладным с частыми дождями. Кроме того, сдаются объекты после капитальных ремонтов, как правило, осенью, когда погодные условия оставляют желать лучшего. С холодным пластиком можно работать при температуре воздуха от 5 градусов тепла и даже при небольших отрицательных температурах.

Со времени своего создания ООО «ГРАД» специализируется на нанесении горизонтальной дорожной разметки. В сотрудничестве с отечественными и зарубежными компаниями здесь освоили все имеющиеся сегодня материалы и виды маркировок, и продолжают поиск новых решений.

К примеру, на заполярных участках автомагистрали «Кола», а также на капитально отремонтированных участках подъезда к МАПП «Вяртсиля» в Карелии была нанесена разделительная разметка… желтого цвета. Это цвет лучше воспринимается водителем на заснеженной проезжей части, а также на дорогах, которые зимой содержатся в накате.

- Нами выполнена разметка на федеральной автомагистрали Р-21 «Кола» в Мурманской области, в Карелии на «Коле», А-119 Вологда -Медвежьегорск- автодорога Р-21 «Кола» и А-121 «Сортавала» нашу работу можно увидеть как на участках, так и по отдельным элементам разметки, - рассказывает Виктор Петров. – Мы сделали ставку на рост качественных показателей и укрепление конкурентных преимуществ в рамках специализации. Вместе с заказчиком - ФКУ Упрдор «Кола», делаем федеральные магистрали отвечающими современным требованиям надежности и безопасности.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Денис Голякевич, региональный менеджер группы компаний «СТиМ»:

Сегодня пластики холодного нанесения становятся все более популярными в тех климатических условиях, где наблюдаются частые температурные колебания. Основные преимущества материала - это износостойкость, отличная ремонтопригодность, сохранение видимости в ночное время, высокая устойчивость к температурным колебаниям, материал не подвержен температурным деформациям. При нанесении структурным способом сохраняет отличную видимость во время дождя за счет дренажа, обладает отличным шумовым эффектом, позволяющим повышать бдительность водителей.

Использование холодного пластика имеет преимущества и с точки зрения экономики: подготовка материала к нанесению требует гораздо меньшие временные и энергетические затраты (вымешивание требует 15 мин. против 3-4-часового разогрева термопластика). А если наносить материал структурным способом экономия материала может достигать до 20% в сравнении с толстослойным нанесением. Кроме того, работа с холодным материалом, исключает опасность ожогов.

На сегодняшний день холодный пластик – один из самых износостойких материалов для дорожной разметки. Это показали испытания, в которых участвовали холодные пластики СТРЕЛА, производства ГК СТиМ.Испытания были организованы ЦИТИ «Дорконтроль» с мая 2014 года по ноябрь 2015 года на участке дороги М-4 «Дон» в Воронежской области и в 2017-2018 годах на автомагистрали М-51 «Байкал». В результате которых контрольные линии, нанесенные холодным пластиком, сохранились в течение 17 месяцев, коэффициент их светоотражения обеспечен в течение 18 месяцев, а коэффициент яркости - в течение 2—11 месяцев.

Совместно с нашими клиентами мы постоянно ведем работу по внедрению холодного пластика в горизонтальную разметку в различных климатических условиях. К примеру, благодаря питерскому ООО «ГРАД»получили прекрасные результаты применения холодного пластика в районах Крайнего Севера.