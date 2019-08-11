Бельчонок из Мурманска стал звездой Instagram - на его страницу подписаны уже 6 тысяч человек

Рожден на Севере и спасен из леса, живет в семье людей. Приблизительная дата рождения — 15 июня 2018 года. Это информация со страницы в Instagram… маленького бельчонка Ричи. Малыш был обречен на гибель, а обрел теплый дом.

20 июля прошлого года Александра Радюкевич вместе с семьей отправились за город праздновать день рождения старшего брата девушки.

- Приехали на загородную базу отдыха с надеждой пожарить шашлык и... стали белко-родителями, - улыбается Александра. - Работник базы в траве нашел маленького бельчонка, за которым никто из взрослых белок не пришел. Малыш был испуган, голоден и обезвожен. На тот момент он плохо двигался (мог только ползти), трясся и жалобно пищал. Пришлось реанимировать арбузом.

Малыш мог погибнуть в лесу без мамы. Зато теперь его родителями стали люди. Фото: www.instagram.com/minibelkin/

Потом встал вопрос, что дальше делать с маленьким комочком. Был вариант оставить его в лесу, чтобы его забрали на воспитание другие белки или нашлась его мама. Но были большие сомнения, что раньше кроху не загрызут собаки или не заклюют птицы. Да и позже в лесу нашли растерзанную белку. Видимо, маму. Поэтому его забрали в город.

Так бельчонок обрел новую семью, а также имя - Ричи или Ричард Белкин. Впрочем, часто его с любовью зовут Мини Белкин.

Воспитывать рыжего ребенка оказалось непросто. Александра с родными изучали много информации в Интернете, чтобы понять, как правильно выходить малыша. Его кормили козьим молоком, лечили препаратами. Боялись, что такой крошечный комочек, которому было всего около месяца от роду, не выживет. Но Мини Белкин оказался сильным.

Сейчас он не единственный питомец. В семье живут две взрослые кошки. Муся предпочитает держаться в стороне от «рыжей молнии», а Маша пытается с бельчонком поиграть. Охотиться на него мурлыки не могут — где им угнаться за юрким хвостиком?

- Не скрою, домашняя белочка не самый покладистый зверь, - продолжает Александра. - Чтобы жить с белкой, надо очень любить животных. Здесь важен детский период, когда нужно максимально уделять ему внимание. чтобы стать «своим человеком». Ему нужны особые условия содержания: свой просторный вольер, беговое колесо, запасы пропитания, которые не всегда так просто достать в городе, особенно зимой. Спасают родственники - родители привезли ему целую коробку краснодарских шишек, собирают грибы и ягоды или привозят дачных вкусняшек со своего мурманского огорода. А папа-Белкин и мама-Белкин (так мы в шутку называем меня и моего молодого человека) покупают Ричи вкусные орешки и лакомства. «Золотой» получается зверек. И еще Белкин может что-то погрызть (например, мою, видимо, вкусную косметику), умеет вскрывать контейнеры с едой в поисках вкусняшек. Ну, и ему нужно движение, движение и еще раз движение. Белки - вечный рыжий двигатель.

Ухаживать за белочкой непросто, но Александра и ее молодой человек всей душой любят малыша. Фото: www.instagram.com/minibelkin/

Чтобы Ричи не скучал дома, девушка с ним гуляет. Такие прогулки начались еще когда бельчонок был совсем крошкой: его вывозили на природу. А еще Мини Белкин даже ездил к морю в Геленджик.

На бельчонка надевают шлейку. Прежде всего для безопасности, чтобы можно было его спасти от чрезмерного внимания других животных или людей.

- Он не стремится сбежать - сидит на деревце, грызет листики, смотрит на обалдевших от такого зрелища людей и... залезает мне в капюшон или в пальто, мол: «Все, прогулка окончена, вези меня домой», - рассказывает Александра.

Бельчонок любит на прогулке сидеть на дереве. Фото: www.instagram.com/minibelkin/

К слову, в одну их таких прогулок, когда девушка и бельчонок ехали в автобусе, их сфотографировал еще один пассажиров сфотографировал необычную пару и выложил фотографии в «ВКонтакте». Так семья стала известна на весь Мурманск. Так что скор у Мини Белкина может прибавиться подписчиков в Instagram. Хотя и сейчас их уже 6 тысяч человек!