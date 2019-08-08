В Центре арктического туризма НАО - перемены

Он перейдет под ведомство окружного Департамента финансов и экономики.

Соответствующее постановление принято 30 июля на очередном заседании Администрации Ненецкого округа, сообщает портал государственных органов НАО.

Изменение отраслевой принадлежности ГБУ НАО «Центр арктического туризма» обусловлено тем, что с первого января 2020 года все полномочия по осуществлению деятельности в сфере туризма и туристкой деятельности будут переданы Департаменту финансов и экономики.

Ведомство стало правоприемником Департамента образования, культуры и спорта НАО. Постановление, принятое в ходе заседания, вступит в силу с 1 января 2020 года, изменения в устав Центра внесут до 1 февраля.

Как пояснили в профильном Департаменте, принятие постановления не повлияет на расходы и доходы окружного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Кроме того, постановление не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Центр арктического туризма – некоммерческая организация, учредителем и собственником имущества которой является Ненецкий автономный округ. Учреждение создано в декабре 2015 года в целях обеспечения реализации полномочий в сфере туризма и туристкой деятельности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.