2019-08-08T17:21:51+03:00
Архангельск

В Центре арктического туризма НАО - перемены

Павел ЛОБАНОВ
Поделиться:
Центр арктического туризма. Автор фото: dfei.adm-nao.ruЦентр арктического туризма. Автор фото: dfei.adm-nao.ru
Изменить размер текста:

Он перейдет под ведомство окружного Департамента финансов и экономики.

Соответствующее постановление принято 30 июля на очередном заседании Администрации Ненецкого округа, сообщает портал государственных органов НАО.

Изменение отраслевой принадлежности ГБУ НАО «Центр арктического туризма» обусловлено тем, что с первого января 2020 года все полномочия по осуществлению деятельности в сфере туризма и туристкой деятельности будут переданы Департаменту финансов и экономики.

Ведомство стало правоприемником Департамента образования, культуры и спорта НАО. Постановление, принятое в ходе заседания, вступит в силу с 1 января 2020 года, изменения в устав Центра внесут до 1 февраля.

Как пояснили в профильном Департаменте, принятие постановления не повлияет на расходы и доходы окружного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Кроме того, постановление не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Центр арктического туризма – некоммерческая организация, учредителем и собственником имущества которой является Ненецкий автономный округ. Учреждение создано в декабре 2015 года в целях обеспечения реализации полномочий в сфере туризма и туристкой деятельности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В столице Поморья открылась выставка к 220-летию Пушкина
Новый выставочный проект Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» и Государственного академического Большого театра (Москва) называется «Что за прелесть эти сказки!»
Новости 24
Мурманский сухогруз «Иван Лопатин» продали в Литве за 5 миллионов евро
Прокуратура: Детский лагерь в Мурмашах оказался пожароопасным
Студенты нашли в Мурманской области останки шести красноармейцев
«Морской медведь»: Косолапый переплыл пролив Малый Олений на глазах у рыбаков
В Кировске задержали подростка с 2 граммами амфетаминами
Проявившаяся после дождя разметка запретила мурманчанам поворачивать к третьей поликлинике
Расписание поездов «Москва – Мурманск» изменится в ноябре
«Осторожно! Медведи!»: В Апатитах появились предостерегающие таблички
Мужчина поехал из Междуречья в Мурманск на такси и пропал
В Коле началась реконструкция здания городского музея истории
На дороге Кировск-Коашва столкнулись трактор и автобус
В Мурманске у гаражей нашли ампулы с отравляющим газом
Мурманчане просят установить шумозащиту от локомотивного депо
12% жителей Мурманской области - малоимущие
В Мурманске в одном из домов на улице Тарана уже вторые сутки нет холодной воды
Найденную у Ура-Губы авиабомбу взорвали
Больше всего в Мурманской области готовы платить главным энергетикам и шеф-поварам японской кухни
К следующему лету в Мурманске появится сеть велопроката
4 из 12: В Мурманске на одну красочную подстанцию стало больше
Новым главным врачом Кандалакшской больницы стал травматолог из Мурманска
Жителей Мурманска попытались удивить и напугать "туалетными потрошителями" из Кольского залива
В Мурманске сделают новый памятник «Треске»
В Апатитах вандалы громят магазины и ларьки
Проект "Наша рыба" запустят в Кандалакше, Оленегорске и Полярных Зорях