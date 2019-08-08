Туристы из Мурманской области в Испании: "Отдых испорчен, мы идем в полицию"

Россияне этим летом часто жалуются, что отдых за границей подорожал. В сезон путевка на двоих стоит под 200 тысяч рублей. И желанием поберечь семейный бюджет охотно пользуются фирмы с сомнительной репутацией. Что наши земляки узнали на собственном горьком опыте. С ними на отдыхе случилась схема, которую обычно прокручивают якобы медицинские салоны и салоны красоты. Многие из нас ее знают: клиентов зовут на бесплатную процедуру, а потом начинают раскручивать на большой кредит.

- Отдых испорчен, я морально истощена, нервы закончились, - сетует северянка Оксана (имя изменено по просьбе нашей собеседницы). – Ввязались мы, конечно, в неприятности.

Бесплатный сыр в мышеловке

Девушка вместе с мужем и детьми поверила рекламной акции, которую распространяли в Мурманской области. Ее авторы сулили северянам клубный отдых с большой скидкой. Мол, оплачиваете неделю на курорте, а вторую дарим. Конечно, на определенных условиях, например, надо сходить на встречу с представителями компании и послушать, что они предлагают.

По такой акции Оксана с семьей улетела отдыхать в Испанию на две недели: за первые семь дней заплатили 60 тысяч рублей, еще столько же были бесплатными. Поначалу все шло хорошо, нашим землякам понравился и отель, и номер. А вот потом началась «обработка».

- Нам встали втюхивать разные услуги и экскурсии. Например, за 120 евро встретить из аэропорта и проводить до него. Нас уговорили приобрести экскурсию до Атлантического океана за 420 евро и в Марокко за 450. Ничего интересного они из себя не представляли. И как мы узнали потом, можно было купить все дешевле. Для примера, такси здесь стоит 15 евро, а с нас просили 40, - продолжает невеселый рассказ Оксана.

Вспоминать, как она с мужем сходили на встречу с представителями компании, девушке неприятно. Именно на ней стали предлагать разные дополнительные услуги.

- Они так заговаривают! – возмущается собеседница «КП». - Мы шли и думали, что ничего покупать не будем. А очнулись, когда подписывали договор. К счастью, от клубного отдыха за 17,5 тысяч евро мы отказались. Потом нам предложили за 2500 евро двухнедельный отдых. Но мы тоже отказались. Но умудрились подписаться на недельное проживание в любых отелях за 800 евро. Мы просили дать время подумать, но на нас давали, что надо все решить прямо здесь и прямо сейчас.

Правда, когда супруги получили на руки документы по этой акции, там не оказалось ни подписей, ни печатей, ни какой-то конкретики. Филькина грамота, которая не гарантирует, что отдых состоится.

- Мы потом только узнали, что в Испании есть закон от 1998 года с поправкой от 2012 года о тайм-шере – частичном владении собственностью. Здесь не имеют права заставлять людей платить деньги сразу, должны дать время подумать – 2 недели. Это называется охлаждающий период, - поясняет Оксана.

Туристам из Мурманской области предложили обратиться в суд Испании.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Со всей России

В отеле северяне встретили товарищей по несчастью – семью из Перми. Они тоже попались на рекламную акцию и поехали на отдых в Испании. Но сразу отказались идти на рекламную презентацию.

- История этой семьи такая же, как у нас. Подписали контракт, заплатили деньги. Был предложен выбор отелей и стран, но от некоторых сразу стали отговаривать. Например, от Барселоны, якобы там нет мест в отелях. Свободные номера нашлись только в определенных номерах некоторых испанских отелях и двух отелях во Вьетнаме, - говорит Оксана.

Злополучный депозит

Еще одна навязанная услуга – депозит в 500 евро за сохранность номера. Его выдают в день выселения из номера, когда персонал проверит, что тот не испорчен. Со слов северянки, возвращать деньги отели не спешат – сознательно тянут время, чтобы постояльцы поспешили в аэропорт и простили депозит. Оксана с мужем решили вернуть депозит, как навязанную услугу, и расторгнуть договоры на предыдущие. Но оказалось, что это не так просто.

Представители фирмы предложили встретиться еще раз. Однако расторгать бумаги долго не соглашались.

- В итоге представитель компании просто перечеркнула наш договор, сказав, что можно считать его недействительным. Но ведь у нее остался второй пакет документов с нашими подписями и печатями! Депозит нам возвращать сейчас отказались, пояснив, что отдадут в день выезда из отеля (это ближайшие выходные). Мы пошли на ресепшн и попросили вызвать полицию, но там отказались это делать – у них хорошие отношения с компанией, - пожаловалась Оксана.

Ее муж сам поехал в полицейский участок, но и там россиян не обрадовали. Оказалось, что таких туристов в Испании много. Единственный вариант попробовать вернуть деньги – обратиться в суд с гражданским иском. Но сумма издержек может превысить эти 500 евро. И северянам предложили решать конфликт полюбовно.

Фирм много - ответственного нет

Рассмотрим, какие же фирмы связаны с историей северян. Поездку в Испанию они оформляли через компанию «Аррива». Дозвониться до нее было не так просто. А когда трубку на другом конце все-таки взяли, оказалось, что они представляют компанию « Liberty travel». А в договоре Оксаны указано, что «Аррива» выступает как доверитель некой компании Fairevon sales lp – юридического лица аж из Канады.

- С нашими туристами все в порядке! Мы связались с Испанией, - пояснила «КП» руководитель «Арривы» в Мурманске. - Просто в какой-то момент отдыхающие подумали, что им не вернут депозит. Но депозит - нормальная практика, он обязательно будет возвращен в последний день отдыха.

Клубный отдых в Испании северянам представила компания «Viva club». Найти ее сайт труда не составило, а вот только на нем не оказалось телефонов. Связаться с сотрудниками можно только через электронную форму и электронную почту. Предложения по отдыху можно якобы посмотреть на другом сайте, только вот ссылка на него не активна.

Связаться с кем-либо, кроме «Арривы», не удалось. Хотя в сети нашлось много возмущенных отзывов от туристов, которые попали в точно такую же передрягу, как и Оксана с мужем. На «Арриву» даже подавали в Октябрьский суд Мурманска. Северянка через компанию хотела оформить отдых, но потом передумала и просила вернуть деньги.

- Заключая договор поручения, она полагала, что приобретает полноценный туристический продукт, желая получить надлежащие услуги по организации семейного отдыха, добросовестно заблуждалась относительно заключаемой сделки, - говорится в материалах дела.

Суд оказался на стороне «Арривы». Ведь северянка поставила подпись на документе, чем подтвердила – она понимает, что делает. И что компания только выступает посредником между клиентом и Fairevon sales lp по переводу денег и резервированию за счет Fairevon sales lp курортной площади (отеля).

Оксана тоже говорит, что претензий к «Арриве» нет - на отдых ведь улетели, отель есть. Вопросы есть к остальным...