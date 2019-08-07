Как сделать труд мурманчан безопасным?

Прямые выплаты

- С 1 июля 2019 года наш регион вступил в пилотный проект «Прямые выплаты», - открыла круглый стол заместитель управляющего Мурманским региональным отделением ФСС Елена Трунова. - Раньше все работающие граждане получали пособия через работодателя. Теперь выплаты осуществляет Мурманское региональное отделение Фонда. Граждане по-прежнему передают все документы работодателям, а те передают их в Фонд для начисления выплат. От организаций и предприятий поступило уже свыше 7 тысяч реестров. Первые приказы на выплаты были подготовлены 3 июля, а 5-го граждане получили по ним выплаты.

Поддержка по полной программе

Человек, пострадавший на производстве, может рассчитывать на всестороннюю помощь регионального отделения Фонда социального страхования.

- На 1 июня в Мурманской области - 232 070 застрахованных работников. Из них более четверти работают на вредном и/или опасном производстве, поэтому их здоровье подвержено профессиональным рискам, - пояснила начальник отдела страхования профессиональных рисков регионального отделения ФСС Елена Мегрелидзе.

За полгода 2019 года в регионе зарегистрировано 112 несчастных случаев. Из них 87 легких, 12 тяжелых и 13 смертельных. Семь погибших – жертвы пожара в аэропорту Шереметьево. Самые травмоопасные отрасли – это рыболовство и рыбоводство, добыча и переработка полезных ископаемых, обеспечение безопасности людей. Регион отличается большим количеством профессиональных заболеваний нервной системы, костно-мышечной системы и органов дыхания.

Тем, кто получил профессиональное заболевание или травму на производстве, прежде всего, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. При установлении стойкой утраты профессиональной трудоспособности назначаются единовременные и ежемесячные страховые выплаты. Но и это еще не все. Фонд оплачивает дополнительные расходы по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации. Спектр видов помощи большой: от приобретения лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения до обеспечения техническими средствами реабилитации, протезами, специальным автомобилем и переобучением.

- Наш регион - один из передовых в части профессионального обучения: если человек теряет профессию из-за травмы или профессиональных заболеваний, то при наличии показаний медико-социальной экспертизы мы заключаем трехсторонний договор с образовательным учреждением высшего или среднего образования, гражданином и полностью оплачиваем обучение, - рассказала Елена Мегрелидзе.

С 2016 года в Мурманском отделении Фонда внедрена система реабилитационного менеджмента. Персональный менеджер координирует все этапы реабилитации, представляет интересы работника в различных организациях, сопровождает его с момента несчастного случая до выздоровления и трудоустройства. После тяжелой травмы человек находится в состоянии эмоциональной и психологической подавленности, в такие минуты человеку необходима помощь и поддержка, которую оказывает пострадавшему и его семье реабилитационный менеджер.

Менеджер постоянно взаимодействует со своим подопечным: находится в курсе его состояния здоровья, обстановки в семье и трудовом коллективе, интересов, потребностей, настроения. Все это нужно, чтобы помочь человеку не опустить руки, осознать собственный потенциал и взглянуть на будущее с оптимизмом, вернуться к работе и жить полноценной жизнью.

Семь золотых правил

Международная ассоциация социального обеспечения разработала и внедрила концепцию «Нулевой травматизм». В ней семь золотых правил. Например, стать лидером — руководитель должен своим примером показывать, как работать без травм. Выявлять угрозы и контролировать риски. Определять цели и разрабатывать программы. Создать систему безопасности и гигиены труда, достичь высокого уровня ответственности, обеспечивать гигиену и безопасность на рабочих местах при работе со станками и оборудованием. Повышать квалификацию и профессиональные навыки работников. Инвестировать в кадры и мотивировать их.

В Мурманской области партнерами - участниками концепции являются две крупные компании: Кольская АЭС и «Арктикморнефтегазразведка».

- Задача любого работодателя – сделать труд безопасным. Я вас уверяю, абсолютной безопасности не существует, - убежден начальник отдела социально - трудовых отношений и охраны труда Комитета Максим Ромащенко, - Надо понимать, что перспектива нулевого травматизма не в том, чтобы свести к нулю травматизм на производстве. А в том, что никто не должен умереть на рабочем месте или получить увечья, которые приведут к инвалидности. Важнейшее из этих правил, когда руководить на своем примере показывает, что такое безопасный труд и поощряет работников, не допускающих нарушений охраны труда. К сожалению, таких работодателей у нас в регионе не так много. На вторую половину этого года мы запланировали большую работу с организациями, допустивших наибольшее количество несчастных случаев.

Вернуться к нормальной жизни

Важная часть помощи пострадавшим - реабилитация, программа которой составляется после прохождения медико - социальной экспертизы.

Сейчас Мурманское отделение Фонда работает с пятью реабилитационными центрами, которые занимаются не только поздней реабилитацией, но и ранней – на этапе, когда только произошел тяжелый несчастный случай. Средняя стоимость лечения одного пострадавшего – почти 160 тысяч рублей. Примерно 50-70% пострадавших от тяжелых несчастных случаев полностью восстанавливают свое здоровье и возвращаются на рабочие места.

К сожалению, есть и такие травмы, которые приводят к ампутации конечностей, травмы спинного и головного мозга, при которых люди не восстанавливаются полностью и получают стойкую профессиональную нетрудоспособность. Но, даже такие люди продолжают трудиться.

Одно из крупных предприятий области - Центр судоремонта «Звездочка»». Как обстоят дела с травматизмом, охраной труда и как налажено сотрудничество с ФСС на практике, рассказала заместитель председателя профсоюзного комитета предприятия Вера Майстрюк.

- Практически 70% специальностей на судоремонтном заводе – это работа во вредных условиях. В начале года мы всегда знаем, что 20% от суммы страховых взносов, начисленных за предыдущий год, мы получим обратно для профилактики травматизма и профзаболеваний наших работников. За 2018 год нам выделили 5,709 миллионов рублей. В первую очередь они идут на санаторно - курортное лечение, которое после прохождения медосмотров рекомендуется некоторым работникам. Так, в 2018 году около 800 тысяч было направлено на приобретение санаторно - курортных путевок – 18 человек прошли лечение бесплатно, а в 2019-м уже 1,709 миллиона для 38 человек. Оставшиеся деньги в 2018 году мы использовали на приобретение спецодежды и аптечек, на обучение общественных инспекторов по охране труда от профкома, а в 2019 году – около 4 миллионов, пошли на спецодежду (куртки, костюмы, обувь), респираторы, кремы и мыло для рук. Помимо этого, в начале года мы составляем план оздоровления работников.

Елена Мегрелидзе обратила внимание страхователей на то, что с 2019 года сумма финансирования может быть увеличена до 30%, если они отправят работников предпенсионного возраста на санаторно - курортное лечение.