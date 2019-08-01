Что чаще всего запрашивают северяне в кадастровой палате?

Названы самые запрашиваемые данные о недвижимости в 2019 году.

В первой половине 2019 года Федеральная кадастровая палата обработала около 47 миллионов запросов о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), поступивших в электронном виде. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году, сообщает официальный сайт мэрии Северодвинска.

За полгода кадастровая палата предоставила почти 51 миллион выписок из ЕГРН. При этом 46,8 миллионов выписок было предоставлено в электронном виде. В аналогичный период прошлого года было предоставлено около 31 миллиона электронных выписок. Таким образом, рост этого показателя составил 51 процент.

В число регионов-лидеров по предоставлению сведений в электронном виде вошли Московская область, Москва, Санкт-Петербург, республика Башкортостан и Ростовская область. Больше всего было выдано выписок о правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты недвижимости (более 22,7 миллиона). Особой популярностью пользуется выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (10,3 миллиона).

Кроме того, было предоставлено 2,7 миллиона выписок о кадастровой стоимости, 1,2 миллиона выписок о переходе прав на объект недвижимости и 1,1 миллиона кадастровых планов территории.

В филиал кадастровой палаты по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, жители обращаются за предоставлением сведений об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (выдана 51 тысяча выписок). Не менее востребованы справки о кадастровой стоимости объектов недвижимости (45 тысяч). Помимо этого, выдано 9,3 тысячи кадастровых планов территории и почти 7 тысяч выписок о переходе прав на объект недвижимости.