Поморье готовится к важному конкурсу

Стартовал прием заявок на участие в ежегодном Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов Российской Федерации. Перспективы участия Архангельской области обсудили на совещании в правительстве региона, сообщает пресс-служба властей Поморья.

Нацпроекты

Конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Агентство стратегических инициатив (АСИ) проводит уже в четвертый раз.

По мнению генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, конкурс – это не просто выявление лучших практик и награждение победителей: он должен стать системой поддержки регионов и доступности для них лучших решений, которые показали эффективность на других территориях.

В 2019 году процедура приема заявок существенно изменилась.

Во-первых, все заявки принимаются в электронном виде на крауд-платформе.

Во-вторых, заявки подают сами лидеры практик, будь то органы исполнительной власти, администрации муниципалитетов, бюджетные учреждения или НКО – то есть те, кто предложил проект и непосредственно обеспечивает его внедрение в регионе. Каждый регион по своему усмотрению может предоставить для жителей возможность оценки размещённых практик.

В-третьих, на региональном этапе ограничения по числу заявок нет, но на федеральном уровне от каждого из регионов возможно участие только одной практики в каждой из восьми основных номинаций, которые теперь непосредственно связаны с достижением целей и задач национальных проектов:

- строительство и жилищно-коммунальное хозяйство;

- городское развитие и инфраструктура;

- экология и бережливое отношение к природе;

- туризм и культура;

- поддержка бизнеса и развитие экспорта;

- социальное благополучие;

- наука и образование;

- цифровое развитие.

В-четвертых, новая система голосования подразумевает, что регионы, голосуя за практики друг друга, определяют финалистов федерального этапа конкурса.

Результаты конкурса будут объявлены на Российском инвестиционном форуме Сочи – 2020, где по традиции состоятся церемония награждения и вручение памятных призов. Практики-победители будут размещены в библиотеке умных решений «Смартека».

Решения

Отметим, что авторам проектов, желающим подать заявку на конкурс, будет оказана всесторонняя поддержка. Как рассказал министр экономического развития Архангельской области Иван Кулявцев, чье ведомство курирует региональный этап конкурса, заявки по каждому направлению отслеживает профильное министерство.

Региональный этап конкурса проходит до 31 августа. Затем региональная конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители органов исполнительной власти, Общественной палаты Архангельской области, всероссийских и областных общественных организаций, оценит проекты.

Лучшие практики будут заявлены на участие в федеральном этапе конкурса, общественное голосование по которому пройдет с 1 по 31 октября также на крауд-платформе.

— Для участия в конкурсе необходимо отбирать практики, которые могут быть легко тиражируемы, чтобы их в качестве «пакетных решений» могли использовать другие регионы, они должны быть интересны и качественно подготовлены, – считает заместитель губернатора по инвестиционной политике Алексей Никитенко. – Участие в конкурсе лучших социально-экономических практик и инициатив позволит региону представить свои возможности на всероссийском уровне, укрепить партнерские отношения с Агентством стратегических инициатив.