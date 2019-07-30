Сколько веревочке не виться… 15 лет проституции в Архангельске

Жители Архангельска обвиняются в организации притонов для занятия… впрочем, по названию статьи и так все понятно.

Заместителем прокурора города Архангельска утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении Виктора Савчука, Татьяны Савчук, Александры Спиридоновой и Веры Рыжовой, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией).

Установлено, что супруги Савчук в период с 2004 года по март 2019 года организовали в двух квартирах в г. Архангельске притоны для занятия проституцией, в том числе оплачивали коммунальные платежи за данные помещения, поддерживали в них порядок, контролировали прием клиентов, осуществляли подбор женщин, оказывающих услуги интимного характера.

Спиридонова и Рыжова выполняли функции так называемых «диспетчеров», которые размещали в сети интернет и рекламно-информационной газете «Северный Меркурий» объявления с контактными телефонами для потенциальных клиентов, а также принимали от клиентов заказы на услуги проституток, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Дознавателем в адрес начальника отделения УУП УМВД России по г. Архангельску внесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступления, поскольку участковые уполномоченные полиции, обслуживающие вверенные им участки территорий, профилактическую работу с гражданами по выявлению и пресечению преступлений не проводили, не владели оперативной обстановкой на обслуживаемой территории, что позволило обвиняемым длительное время осуществлять преступную деятельность.

Уголовное дело расследовано отделом дознания УМВД России по городу Архангельску, направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.