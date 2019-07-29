МЧС Поморья провело серию учений

Сотрудники пожарной охраны регулярно проводят учения и тренировки на различных социальных объектах – больницах, учебных заведениях, административных зданиях, сообщает служба 112. Делается это с целью изучить планировку строений, выработать план пожаротушения, оценить действия персонала при срабатывании пожарной сигнализации. Испытанию на прочность подверглись сотрудники Главного управления МЧС России по Архангельской области. Пожарно-тактические учения в пятиэтажном здании на ул. Свободы, 27 проводятся уже не в первый раз.

Очаг в подвале

По сценарию, очаг возгорания находился в подвале, о чем стало известно в 12:00. Пожару присвоили повышенный номер сложности (он присваивается автоматически всем происшествиям в зданиях с массовым пребыванием людей). За несколько минут минуты все помещения пятиэтажки заполнил глицериновый театральный дым из дымогенератора – безвредный, но создающий практически нулевую видимость. Находившиеся в здании люди – сотрудники Главного управления, Агентства ГПС и ГЗ, областного Центра гражданской защиты, Центра управления в кризисных ситуациях (порядка 100 человек) – прослушав оповещение по громкой связи, потянулись к выходу. Все кабинеты были обследованы пожарными и спасателями областной службы спасения. Для возможной эвакуации пострадавших с верхних этажей наготове стояла автолестница.

«Подобные учения на объектах, относящихся к МЧС России, проводятся по всей России. Пожарно-тактические занятия включают обязательную эвакуацию, проверку соблюдения мер пожарной безопасности, отработку действий личного состава. Здание управления пятиэтажное, коридорного типа, имеет две лестничных клетки. В случае пожара люди могут оказаться отрезаны от путей эвакуации. Поэтому был отработан элемент установки автолестницы, чтобы пострадавшие могли эвакуироваться через окно из общего коридора», – пояснил руководитель тушения условного пожара Николай Новинский.

Учебная тревога

В детских лагерях Архангельской области проводятся пожарные учения с эвакуацией.

"Пожарная тревога! Просим срочно покинуть помещение! " - именно с таких слов началось утро у детей, приехавших на третью смену в летний лагерь "Жемчужина севера" г. Новодвинска.

Выйти из здания было непросто, ведь основной эвакуационный выход заволокло дымом, персонал хорошо сориентировался и вывел детей правильно через другие запасные пути. По сценарию учений, один ребенок долго искал свой мобильный телефон и оказался отрезан от выхода огнём и дымом.

Директор лагеря незамедлительно сообщила о происшествии в пожарную охрану и через несколько минут на место происшествия прибыли огнеборцы местного спасательного гарнизона ПЧ-53. Первоочередные действия были направлены на спасение ребенка. К балкону четвертого этажа установили автолестницу, и с помощью пожарного за считанные минуты мальчик оказался на земле, чтобы вместе с друзьями наблюдать за дальнешими действиями огнеборцев. Личный состав ловко включился в дыхательные аппараты, и звено скрылось в задымленом коридоре. Вскоре по рации был слышен голос командира: "Очаг обнаружен. Возгорание ликвидировано!" С поставленной задачей все участники тренировки справились на отлично.