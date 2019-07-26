В Кенозере искали тело мужчины

Водолазы областного центра гражданской защиты проводили спуски в Плесецком и Вельском районах.

В Плесецком районе у деревни Вершинино на озере Кенозеро пропал мужчина 1993 г.р. Молодой человек вместе с другом рыбачили с лодки. По предварительной информации, между молодыми людьми произошел конфликт, что в итоге привело к опрокидыванию лодки. Одному рыбаку удалось выплыть, второй, предположительно, утонул. 23 июля для поисков пропавшего в Вершинино прибыла группа водолазов. Поскольку точное место утопления и обстоятельства происшествия неизвестны, обнаружить тело пропавшего не удалось. Глубина в месте проведения спусков – 12-15 м, сообщает служба 112.

В тот же день водолазы перебазировались в Вельский район. Сегодня там были проведены водолазные работы в озере Верхопуйское неподалеку от села Георгиевское. Озеро вытянуто примерно на 5 км, максимальные глубины больше 20 метров.

21 июля там произошло ДТП: рядом с деревянным мостом водитель автомобиля «Нива Шевроле» съехал с пологого берега озера в воду. Автомобиль обнаружили в 40 м от берега. Водителю, по-видимому, удалось выбраться из машины, но выплыть он так и не смог. Тело мужчины 1961 г.р. было найдено и поднято водолазами возле моста. Под затонувшую «Ниву» подвели тросы, после чего машину вытянули на берег при помощи спецтехники.