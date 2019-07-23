Как сделать труд безопасным

С работой Фонда социального страхования соприкасались, пожалуй, все из нас. Это и выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, рождению ребенка и другие. Именно с общих вопросах о работе фонда начался круглый стол Мурманского регионального отделения ФСС и «Комсомольской правды» - Мурманск» на тему «Трудовая реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве и передовые подходы в профилактике производственного травматизма».

Среднесписочная численность застрахованных работников в регионе – 332 070 человекФото: Екатерина КОНОТОП

Выплаты напрямую

- С 1 июля 2019 года наш регион вступил в пилотный проект «Прямые выплаты», - открыла круглый стол заместитель управляющего Мурманским региональным отделением ФСС Елена Трунова. - Ранее все работающие граждане получали пособие через работодателя. Теперь выплаты осуществляет Мурманское региональное отделение Фонда. Граждане также передают все документы работодателям, а те передают их нам, чтобы мы начислили эти выплаты. С 1 июля поступило уже свыше 7 тысяч реестров от работодателей. Первые приказы на выплаты были подготовлены третьего числа. И пятого первые граждане получили выплаты. Все пособия женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, проверяются. Эти выплаты будут осуществляться с 1 по 15 августа за июль месяц.

Зам управляющего Мурманским региональным отделением ФСС Елена Трунова: «В Заполярье начались прямые выплаты пособий»Фото: Антон ЗАБИРОВ

Также работа фонда - это обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

- На 1 июня в Мурманской области состоят на учете 17 402 страхователя-работодателя. Среднесписочная численность застрахованных работников – 332 070 человек. Из них более 25% работают на вредном и/или опасном производстве, - пояснила начальник отдела страхования профессиональных рисков регионального отделения ФСС Елена Мегрелидзе.

Елена Мегрелидзе: «На 1 июня в Мурманской области состоят на учете 17 402 страхователя-работодателя»Фото: Антон ЗАБИРОВ

Достойный пример

За полгода 2019-го в регионе зарегистрировано 112 несчастных случаев. Из них 87 легких, 12 тяжелых и 13 смертельных. Семь погибших – жертвы пожара в Шереметьево. Виды травм из года в год одинаковые: падение с высоты, в том числе собственного роста, действие движущихся предметов и деталей и большое место у нас занимают ДТП. Главные причины несчастных случаев: нарушение правил безопасности, неудовлетворительное техническое состояние зданий и территорий и эксплуатация неисправного оборудования.

Северян особенно волнует вопрос профзаболеваний – по ним Мурманская область находится в числе лидеровФото: Антон ЗАБИРОВ

- Самые травмоопасные отрасли – это рыболовство и рыбоводство, добыча и переработка полезных ископаемых, обеспечение безопасности людей, - продолжает Елена Мегрелидзе. - Также наш регион отличается большим количеством профессиональных заболеваний. За первое полугодие впервые они выявлены у 81 человека. У более 30% - более одного заболевания. Виды профзаболеваний: заболевания нервной системы, костно-мышечной системы и органов дыхания. Получившим травму на производстве и профессиональное заболевание выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. При установлении стойкой утраты профессиональной трудоспособности назначаются ежемесячные и единовременные страховые выплаты, также все виды реабилитация, приобретение препаратов, медицинских изделий оплачивает ФСС. Мы обеспечиваем лучшими протезно-ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации, санаторно-курортным лечением (в том числе исходя из пожеланий). Мы единственный орган, который обеспечивает инвалидов транспортными средствами — машинами. Каждые 7 лет они обновляются. Так, в начале сентября 8 наших застрахованных получат новые машины.

Мы обеспечиваем дополнительный медицинский уход. Наш регион один из передовых в части профессионального обучения: если человек теряет профессию из-за травмы или профессиональных заболеваний, то при наличии показаний медико-социальной экспертизы мы заключаем трехсторонний договор с образовательным учреждением высшего или среднего образования, обучающимся и оплачиваем полностью обучение.

Семь золотых правил

Но как же избежать травмоопасных ситуаций? Какая работа проводится в этом направлении? Об этом также рассказала Елена Гурамовна.

- К сожалению, совсем уйти от производственного травматизма будет очень сложно. Но мы должны стремиться к максимальному его снижению. Международная ассоциация социального обеспечения разработала и внедрила концепцию «Нулевой травматизм». В ней семь золотых правил. Например, стать лидером — руководитель должен своим примером показывать, как работать без травм. Выявлять угрозы и контролировать риски. Определять цели и разрабатывать программы. Создать систему безопасности и гигиены труда, достичь высокого уровня ответственности, обеспечивать гигиену и безопасность на рабочих местах при работе со станками и оборудованием. Повышать квалификацию и профессиональные навыки работников. Инвестировать в кадры и мотивировать их. По данным мониторинга, из Мурманской области зарегистрированы как партнеры-участники концепции две крупные компании: Кольская АЭС и «Арктикморнефтегазразведка».

С 2016 года у нас появилась служба реабилитационного менеджмента для случаев тяжелого травматизма. Но планируется распространить его на все случаи.

Большую помощь в этом направлении Фонду оказывает Комитет по труду и занятости населения Мурманской области. Также он пристально следит за ситуацией с травматизмом, условиями и охраной труда работников предприятий региона.

- Задача любого работодателя – сделать труд безопасным. Я вас уверяю, абсолютной безопасности не существует, - убежден начальник отдела социально-трудовых отношений и охраны труда Комитета Максим Ромащенко. - 1618 человек – это общероссийский показатель смертельных случаев на производстве. Почти 5 человек погибает ежедневно. Надо понимать, что перспектива нулевого травматизма не в том, чтобы свести к нулю травматизм на производстве. А что никто не должен умереть на рабочем месте или получить увечья, которые приведут к инвалидности. Важнейшее из этих правил, когда руководить на своем примере показывает, что такое безопасный труд, и поощряет работников, не допускающих нарушений охраны труда. К сожалению, таких работодателей у нас в регионе не так много. На вторую половину этого года мы запланировали большую работу с организациями рыбной отрасли и с теми, кто допустил ДТП.

Представитель комитета по труду Максим Ромащенко: «Задача любого работодателя – сделать труд безопаснымФото: Антон ЗАБИРОВ

Вернуться к нормальной жизни

Важная часть помощи пострадавшим - реабилитация, программа которой составляется после прохождения медико-социальной экспертизы.

- На данный момент мы работаем с пятью реабилитационными центрами, которые занимаются не только поздней реабилитацией, но и ранней – на этапе, когда только произошел тяжелый несчастный случай. Средняя стоимость лечения одного пострадавшего – почти 160 тысяч рублей. В среднем от 50-70% пострадавших от тяжелых несчастных случаев полностью восстанавливают свое здоровье и возвращаются на рабочие места. К сожалению, есть и такие травмы, которые ведут за собой ампутацию конечностей, травмы спинного и головного мозга, при которых люди не восстанавливаются полностью и получают стойкую профессиональную нетрудоспособность. Но даже такие люди все равно продолжают трудиться. Для этого разработана система оплаты обучения и переобучения на новую профессию. Также у них есть возможность работать на других предприятиях. Большое спасибо работодателям, которые помогают и адаптируют рабочие места.

Одно из крупных предприятий области - филиал «Судоремонтный завод «Нерпа» АО «Центр судоремонта «Звездочка»». Как обстоят дела с травматизмом, охраной труда и как налажено сотрудничество с ФСС на практике рассказала заместитель председателя профсоюзного комитета предприятия Майстрюк Вера Васильевна.

- Практически 70% специальностей на судоремонтном заводе – это работа во вредных условиях. В начале года мы всегда знаем, что 20%, от сумм страховых взносов, начисленных за предыдущий год, мы получим обратно для профилактики травматизма и профзаболеваний наших работников. За 2018 год нам выделили 5,709 миллионов рублей. В первую очередь они идут на санаторно-курортное лечение, которое после прохождения медосмотров рекомендуется некоторым работникам. Так, в 2018 году около 800 тысяч было направлено на приобретение санаторно-курортных путевок – 18 человек прошли лечение бесплатно, а в 2019-м уже 1,709 миллиона для 38 человек. Оставшиеся деньги в 2018 году мы использовали на приобретение спецодежды и аптечек, на обучение общественных инспекторов по охране труда от профкома, а в 2019 году – около 4 миллионов пошли на спецодежду (куртки, костюмы, обувь), респираторы, кремы и мыло для рук. Помимо этого, в начале года мы составляем план оздоровления работников.

Елена Гурамовна также обратила внимание страхователей, что с 2019 года сумма финансирования может быть увеличена до 30% при условии направления средств на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста (не менее 5 лет до достижения пенсии).