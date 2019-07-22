Жизнь в драйв: В Мончегорске состоялся металлургический «ПикНик»

Пройти мимо хоть одной площадки на празднике «ПикНик» «Город – это мы!» было сложно – слишком уж обаятельно и с огоньком в глазах улыбаются волонтеры, приглашающие не стоять в стороне, а наслаждаться погодой и жизнью. От одного конца мончегорского парка имени Сергея Бровцева до другого люди ходят не раз и не два – приложения на телефонах у многих в первый же час показали свыше 10 тысяч шагов. А все потому, что День металлурга 20 июля отмечали, как всегда, с любовью и размахом.

Зеленый цвет настроения

Рядом с памятником «Поэтическая табуретка» стоит огромный чан. В нем волонтеры варят уху из четырех видов рыбы: кумжи, трески, горбуши и семги.

- Наша уха в прошлом году разлетелась за полчаса, - рассказывает волонтер «Норникеля» Ольга Горчакова. - А варим мы 100 литров – это почти 400 порций. В этот раз мы раздаем все бесплатно, но просим северян пожертвовать деньги на приют для кошек, которого у нас в городе нет. В прошлом году в рамках экомарафона «Норникеля» «ПонесЛось!» мы работали с приютом для собак – починили крышу, отремонтировали здание, провели электричество.

Волонтеры приготовили 100 литров ухи из четырех видов рыб.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Помогали мурлыкам и те, кто сдавал на празднике пластиковые крышки от бутылок – их набралось несколько мешков. Пластик отправят на переработку, а вырученные деньги – на благотворительность.

В этом году волонтеры "Норникеля" решили собрать деньги для приюта для кошек.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

«ПикНик» с самого своего появления был направлен на то, чтобы было не только весело, но и полезно. Мончегорцы и гости города об этом знают. Так, некоторые пришли на праздник… со своими термокружками, ведь благодаря этому можно уменьшить потребление бумажных стаканчиков и пластиковых бутылок, которые используются пару минут, а разлагаются годами. За такую активность гостям дарили особенный подарок – пакетик иван-чая, собранного в Хибинах. Еще в одной части парка волонтеры учили искусству макраме – в такой технике можно сделать сумку для покупок, чтобы не брать пакеты.

В технике макраме можно сплести сумку для похода за покупками.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Не проходите мимо

На все площадки праздника – очередь. Но есть места, где количество желающих поучаствовать особенно впечатляет. Вот набережная Имандры, где спортсмены расправляют паруса, готовят катамараны и сапборды. Последние представляют собой доски со специальным веслом. Вставший на нее человек должен удержать равновесие и не упасть в воду. Хотя погода в день праздника и радовала сказочными для этого лета +25 градусами, Лумболка все же не прогрелась – оказавшиеся в озере мигом получали порцию ледяной свежести.

Частью ПикНика стал музыкальный флешмоб.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Моя дочка с шести лет занимается сапбордингом. А самые активные в этом виде спорта – люди старшего возраста. У нас есть федерация парусного спорта, в которой числятся 25 человек, - рассказывает мончегорец Сергей Царенко.

Для тех, кому адреналин не нужен, работала аэройога на свежем воздухе. Среди деревьев в приятной тени с хвойным ароматом висели гамаки. В них можно было и покачаться, и выполнить упражнения, которые показывали на мастер-классе.

Аэройога стала одной из самых популярных площадок на ПикНике.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Площадки были настолько интересными, что, глядя на них, глаза горели даже у высоких гостей праздника.

Кикер-футбол сложен тем, что нужно практически всегда стоять на одном месте и нельзя играть руками.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Я нахожусь в нетерпении – мне пообещали ухи оставить, - улыбается генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко. – Думаю, большая часть Мончегорска сегодня здесь - это праздник и для компании, и для горожан. Мы набираем обороты, в этом году все более драйвово и эмоционально. Все площадки интересные, но мне очень понравилось, как дети пели в караоке – за душу взяло. В этот значимый для нас праздник хотелось бы пожелать и коллективу, и городу процветания.

Евгений Борзенко и Андрей Чибис поздравили мончегорцев с праздникомФото: Мария ПАШЕНКОВА

На новый старт

Кульминация каждого Дня металлурга – большой концерт на главной площади с участием приглашенных звезд. В этом году в Мончегорск приехали группа «Челси» и Алена Апина. Горожане не заставили себя ждать и подпевали и «Чужую невесту» от бывших участников «Фабрики звезд», и «Электричку» от звезды 90-х.

Солист "Челси" Алексей Корзин (справа) родился в Апатитах.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Музыканты искренне радовались вместе с мончегорцами хорошей погоде.

- Вы не представляете, что творится в Москве: то, что там льет как из ведра - это мягко сказано. Мы думали, где же солнце, а оно у вас, - улыбнулась Алена Апина.

Звездой праздничного концерта стала Алена Апина.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

А участники «Челси» не могли отвести глаз от пейзажа вокруг – прямо со сцены им открывался шикарный вид на горы. Даже Алексей Корзин, который родился в Апатитах, не мог налюбоваться.

- Этот праздник очень важен для нас. Пять городов региона сегодня отмечают его. Профессия металлурга дорогого стоит,- отметил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. – Хочется пожелать всем здоровья, драйва, позитива. Настроение отличное, отличный праздник. Это очень правильный опыт, когда городские власти вместе с «Норникелем» призывают волонтеров и каждый для себя, для своих детей, для своего города делает что-то интересное. Посмотрите, как красиво получается. Даже точечное общение показывает, что люди любят Мончегорск, заботятся о нем.

Послушать концерт в честь Дня металлурга собрался едва ли не весь Мончегорск.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

После «ПикНика» осталось приятное послевкусие. С легкой ноткой грусти, что все так быстро закончилось. Но уже после выходных компания и волонтеры вышли на старт подготовки ко Дню металлурга в 2020 году. Каким он будет? Секрет. Но будет еще более драйвово – это главное слово мероприятия.