В Мурманске пройдет круглый стол, посвященный травматизму на производстве

В Мурманске совместный круглый стол Мурманского регионального отделения ФСС РФ и газеты «Комсомольская правда»-Мурманск» на тему «Трудовая реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве и передовые подходы в профилактике производственного травматизма».

О государственных услугах фонда, страховом обеспечении работников, получивших травму на рабочем месте, порядке предоставления дополнительных видов помощи по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, работе реабилитационных менеджеров, финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и концепции Vision Zero или «Нулевой травматизм» расскажут:

- заместитель управляющего Мурманским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Трунова Елена Юрьевна;

- начальник отдела страхования профессиональных рисков Мурманского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Мегрелидзе Елена Гурамовна;

- начальник отдела социально-трудовых отношений и охраны труда Комитета по труду и занятости населения Мурманской области Ромащенко Максим Сергеевич;

- заместитель руководителя по экспертной работе, врач по медико-социальной экспертизе Главного бюро медико-социальной экспертизы по Мурманской области Орловская Наталья Владимировна;

- заместитель председателя профсоюзного комитета филиала «Судоремонтный завод «Нерпа» АО «Центр судоремонта «Зведочка»» Майстрюк Вера Васильевна.

Круглый стол состоится 17 июля в ГДЦ «Арктика» (г. Мурманск, пр. Ленина, 82, 2-й этаж, зал «Москва») в 15.00.