2019-07-09T12:37:10+03:00
Общество

День рыбака в Мурманске 2019: в программе праздника концерты "Смысловых галлюцинаций" и "Братьев Грим"

В 2019 году День рыбака в Мурманске состоится 14 июля
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Рыбак рыбака в этот день точно увидит издалека - по счастливым лицам.Рыбак рыбака в этот день точно увидит издалека - по счастливым лицам.Фото: Илья БОГОМОЛОВ
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Второе воскресенье июля – особенный день для жителей Мурманска. Даже те, чьи семьи не связаны с рыбопромышленностью, хотя таких в столице Заполярья мало, знают и с нетерпением ждут этого события. День рыбака уже много лет считается профессиональным и одним из самых любимых для жителей всего города и области.

Моряки, рыбаки-любители, рыбообработчики и все те, кто связаны с дарами нашего моря отмечают этот праздник. Именно для них в этом году, 14 июля, Союзом рыбопромышленников Севера организована насыщенная программа.

В 14.00 на стадион Центральном стадионе профсоюзов в самом центре города начнется День рыбака в Мурманске 2019, ведущим которого станет харизматичный певец и артист Игорь Портной и его «ШОУ Игоря Портного».

Фото: Хибины.com.

Фото: Хибины.com.

В течение всего праздника на территории стадиона будут работать различные площадки, которые придутся по душе жителям и гостям города от мала до велика:

- розыгрыш призов и подарков

- праздничная торговля

- выставка АВТОтехники от партнеров мероприятия

- детская зона

- и многое-многое другое

Изюминкой праздника станет музыкальная часть вечера. На главной сцене этого дня выступит лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец с лучшими ее хитами, вроде «Вечно молодой, вечно пьяный» и «Зачем топтать мою любовь», а также российской рок-группы «Братья Грим», известной своими «Ресницами» и «Кустурицей».

А ЧТО ЕЩЕ?

Рыбный фестиваль

Традиционная выставка «Дары моря» в павильоне на Кольском, 51 пройдет 13 июля в 11.00 и объединит три площадки.

Гастрономическая площадка: рыба на мангале, уха, выпечка с морепродуктами и рыбой, стрит-фуд, дегустации, саамская кухня, мастер-классы по приготовлению блюд из рыбы и морепродуктов и др. Торговая площадка: вяленая, соленая, копченая и сушеная рыба, свежемороженая рыба, консервы и пресервы, продукты из ламинарии, креветки, продукты с рыбьим жиром, снасти и снаряжение, рыболовный туризм. Развлекательная площадка: игры и викторины, фотогалерея, презентации книг, авторские песни, памятные сувениры.

В программе фестиваля – выступление коллективов авторской песни, фотовыставка, викторины, конкурсы. Мероприятие проходит при поддержке Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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