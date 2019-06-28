Мастер, баянист, виртуоз Михаил Тоцкий

С каждой встречей с талантливым артистом, убеждаюсь, что одаренные музыканты, как правило, скромные, беспафосные люди, которые в обыденной жизни находятся в тени своей славы и успеха.

Они довольно просты в общении, и в процессе интервью создается впечатление, что основной их объект внимания, если говорить о профессии, их творческая энергия, думы и мысли в данный момент сосредоточены на продумывании художественных ходов и планов в работе.

Михаил Тоцкий – мастер, баянист-виртуоз, солист Карельской государственной филармонии, дирижер оркестра русских народных инструментов «Онего», лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, Заслуженный артист Республики Карелия дал небольшое интервью журналисту нашего издания: мне посчастливилось встретиться с одаренным музыкантом и задать ему несколько вопросов на темы творчества, обыденной жизни и понимания себя в профессии.

«Богатством необходимо делиться»

– Вы недавно посетили Турцию с музыкальным концертом в составе ансамбля. Расскажите вкратце об этом любопытном событии.

– Дело в том, что 2019 год объявлен Годом культуры и туризма в Турции и России. Представительство Центра науки и культуры пригласило меня на концерт, посвященный мероприятиям, направленным на развитие сотрудничества и дружбы между жителями Турции и россиянами по всем направлениям. Что касается развития культуры, то такие проекты показывают то, что в Турции есть сотни уникальных памятников, тысячи музеев, есть множество мест для изучения культуры, а Россия, в свою очередь, безгранично богата не только этими культурными благами, но и музыкальным мастерством и является кладезем шедевров, родиной одаренных композиторов и музыкантов-исполнителей. И наша роль, как музыкантов – поделиться богатствами наследия России, показать все то, чем нам нужно гордиться и что необходимо ценить. Из нашего репертуара были сыграны "Комаринская" - обработка А. Шалова русской плясовой, русская народная песня "Валенки" в обработке А. Шалова , В. Дитель - "Коробейники", В. Власов- "Бассо-остинато".

«Меня вдохновляют коллеги»

– Вы владеете мастерской техникой исполнения на баяне. Насколько важен для Вас баланс технического исполнения на инструменте и внутренним содержанием материала, который вы исполняете?

– Техническая сторона исполнения, идеальное знание партитуры – это непосредственно составляющие профессии, в ее самом лучшем понимании. Когда выходишь на сцену и начинаешь играть на инструменте, не думаешь настолько целеноправленно о процессе игры, как во время репетиций, не вспоминаешь о том, с какой фразы или аккорда начать произведение. Эти важные моменты работы были закреплены и отработаны в ходе репетиций. Вдохновение я ищу через музыкальный материал, пытаюсь, услышать авторскую идею и воплотить ее по максимуму, исходя из своего видения. Если я выступаю в качестве дирижера, меня вдохновляет талант моих коллег, с которыми я работаю на сцене. Когда я выбираю репертуар для исполнения, для меня важно создать команду, которая точно сможет отразить замысел произведения. В Петрозаводске много драматических актеров, которые талантливо читают произведения, совместно с игрой оркестра. Я очень серьезно отношусь к выбору артистов, ищу тех, кто сможет исполнить различного жанра программы. Это важно. Мои коллеги вдохновляют меня на творчество, как и сам музыкальный материал.

«Родители помогли мне идти дальше»

– Один из известных музыкантов-баянистов, говоря о детском музыкальном образовании, выразился так: «Ребенку в детстве нужен «крючок», чтобы продолжить заниматься музыкой и не бросить это нелегкое дело». Каким «крючок» был в детстве для Вас? Что заставляло и помогало идти в обучении музыке дальше и дальше?

– Если ответить коротко и лаконично, то в первую очередь мне помогли родители. С раннего детства я пел. Когда семья жила в Северодвинске, около двух лет я занимался уроками пения. В 7 лет меня привели в музыкальную школу и познакомили с баяном. С этого простого и обычного знакомства началось мое обучение. Конечно, как и у любого ребенка и подростка, вокруг меня было много соблазнов, поводов отлынивать от обучения игры на инструменте. Но я благодарен родителям, что они воспитали во мне стремление к самодисциплине, и я учился и жил в нормальном балансе: я не был лишен детства, но и осознавал всю значимость и необходимость учиться. Более серьезное и осмысленное желание играть я приобрел в музыкальном колледже и петрозаводском филиале Ленинградской государственной консерватории имени Н. Римского-Корсакова, где я уже выступал в качестве профессионального музыканта, принимал участие в фестивалях и занимал места в музыкальных конкурсах. Победы в них также вдохновляли меня на продолжение работы музыканта, вдохновляли идти дальше и совершенствовать свое мастерство.

Любимый слушатель – зал

– Есть такое понятие, как «любимый слушатель» – тот, для кого играешь. Он может быть один в зале или их много. Это также может быть и полный зал. Кто любимый слушатель в вашем понимании?

– Я никогда не задумывался над этим вопросом. Могу сказать, что у меня нет любимого слушателя, как такового. Побывав во многих странах с гастролями, я не отличаю публику в России и на Западе, к примеру. Я думаю, что, когда есть опыт работы на сцене, публика особенно не отличается. Вернее, я не задаюсь целью чувствовать зрителя. Я могу ощущать и воспринимать общую атмосферу в зале, для меня важно правдиво и искренне подать музыкальный материал, найти у публики «струны души». Зал – это и есть мой любимый слушатель. Музыкальное искусство, простите за пафос, по моему мнению, направлено на поиск отклика и эмоций со стороны зала. Все остальное по сути не имеет значения.

– В современном музыкальном мире существует модная тенденция смешивать в одном произведении разные музыкальные жанры. Как вы относитесь к подобным веяниям времени?

– Да, существуют такие термины как «кроссовер» или «fusion». Это действительно модно смешивать разные стили в музыке, и в некоторых музыкальных программах необходимо. Эклектика классики, фолка, джаза – это все , по моему мнению, нормальные тенденции в развитии не только музыкального творчества, но и в живописи, архитектуре, театре. Да, это вполне здоровая тенденция.

О радости, настоящей и абсолютной

– Вы – заслуженный артист Республики Карелия. У вас много различных профессиональных статусов. Какое значение для вас имеет наличие регалий? Насколько это важно для вас?

– Возможно, я слукавлю, если скажу, что для меня это не имеет совсем никакого значения. Безусловно, всегда приятно, когда ты имеешь оценку со стороны профессионалов-коллег и слушателей. Но, конечно, это не самое главная составляющая в профессии. Очень важна самооценка, как я сам оцениваю себя, как музыканта. Самый важный здесь момент – получать радость от процесса игры и дарить ее слушателю. Это ценное и уникальное предназначение любого музыканта.

– Михаил, поделитесь своими творческими планами на будущий сезон. Какие интересные и уникальные программы будут созданы вами в ближайшем будущем?

– Если не раскрывать все секреты будущих проектов, могу сказать лишь, что сейчас мы, совместно с оркестром русских народных инструментов «Онего», готовим музыкальную программу по мотивам И. Бунина «Темные аллеи» и концерт по мотивам произведений В. Шукшина «Живет такой парень». Хочу отметить, что мне особенно близко творчество Василия Макаровича Шукшина. Я давно мечтал осуществить замысел и создать музыкальную программу по мотивам его творчества. Он мне близок по духу. Я считаю, что в его произведениях соединилось все, что близко для русского народа в целом и русского человека в частности. Шукшин – очень мудрый и глубокий автор. В его героях живут и трагические, и лирические, и комические ноты. Воплотить образ русского человека через музыку – это для меня сверхзадача. Я не очень люблю говорить о своих планах. Приходите на будущие концерты – все увидите и услышите сами!

– Михаил, благодарю за интервью. Удачи Вам, вдохновения и больше талантливых людей рядом!

P.S. С Михаилом Тоцким можно говорить на многие темы, и предложенное вашему вниманию интервью – это отнюдь не цельный и завершенный материал. Мы обязательно встретимся с ним вновь, и возьмем в обозрение другие музыкальные темы и вопросы жизненных ценностей. Продолжение следует...

СПРАВКА

Солист Карельской филармонии, дирижер Оркестра русских народных инструментов «Онего» Карельской филармонии, заслуженный артист Республики Карелия, лауреат Международного конкурса «Кубок Севера» Образование: Петрозаводский филиал Ленинградской государственной консерватории имени Н.Римского-Корсакова (класс баяна, класс дирижирования народным оркестром), ассистентура-стажировка в Петрозаводской государственной консерватории (класс баяна, класс дирижирования) С 1993 г. принят на работу в Оркестр русских народных инструментов «Онего» Карельской филармонии. Весьма активен в творческих поисках, не боится пробовать себя в самых разнообразных музыкальных направлениях и стилях. Работал в различных коллективах: Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле», ансамбль «Акварели», сольный проект «Танго-Визит», Квартет русских народных инструментов «Экспромт» (в составе которого работал до 2011 года) С 1997 г. сотрудничает с Карельской филармонией в качестве солиста. С 2003 г. принят на работу в штат филармонии. С 2011 года – второй дирижер Оркестра русских народных инструментов «Онего». В декабре 2011 года Михаил Тоцкий был удостоен почетного звания «Лауреат 2011 года Республики Карелия» («за создание оригинальных авторских программ, новых аранжировок музыкальных произведений для оркестра русских народных инструментов «Онего», ансамбля «Companeros»).