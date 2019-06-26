На волне юбилея

Лето, солнце, река… Что может быть прекрасней для проведения мероприятия на природе? В прошлом году в середине июля реку Ниву под Кандалакшей было не узнать – она превратилась в настоящий курорт, где северяне и гости Заполярья, погрузившись в различного вида лодки, покоряли теплые волны реки, впадающей в Кандалакшский залив. Виной такому празднику спорта стала не только по-настоящему жаркая погода уже легендарного лета-2018, но и традиционный праздник, организуемый в регионе Кольской АЭС.

«Атомная регата» - такое название носит соревнование для работников предприятий атомной энергетики и промышленности. А славная традиция его проводить зародилась еще в 2009 году. Тогда самое первое водное состязание состоялось на реке Кице, но вскоре участникам спортивного и туристического события стало там тесно и соревнования переехали на реку Ниву. Специально для этого ежегодно головной узел Нива ГЭС-2 «ТГК-1» сбрасывает в Ниву воду из Пинозера, а на ее берегу строится обзорная площадка для судейской команды, а также мостки для проноса судов и передвижения зрителей. А вот после «Атомной регаты» разбирают не только построенную для нее инфраструктуру, но и осушают саму Ниву, чтобы наполнить ее вновь, но уже для следующей регаты.

Праздник каждый год

В этом году полюбившийся всем турнир отмечает свой юбилей – 10 лет, а в прошлом году «Атомная регата» была посвящена 45-летию Кольской АЭС. Каждый год праздник, скажете вы? А почему нет? Ведь возможность не только собраться на природе, попробовать себя в водных видах спорта, но и встретиться и обменяться опытом работникам атомной отрасли со всей страны – это настоящее событие. Так, в прошлом году участие в соревнованиях приняли более 80 спортсменов из команд Ростовской, Курской, Ленинградской, Калининской АЭС, Ковдорского ГОКа, Мурманской ТЭЦ, мончегорская «Юма», московская «АБВ», «Проект 2К» из Костомукши, Karelia Team из Петрозаводска и объединенная команда Кольской АЭС и АО «ТВЭЛ» (Московская область).

И это далеко не предел, ведь с каждым годом мероприятие, за организацию которого традиционно отвечает турклуб «ВОДИной» (Полярные Зори), становится все интереснее и лучше. Во-первых, всегда сюрпризом становится сама трасса для соревнований, ведь невозможно предугадать, как поведет себя река после наполнения.

- Рисунок ворот в прошлом году оказался сложным. Расстановка была такой, что у спортсменов уходило много сил, чтобы их взять. Под противоположным берегом были организованы перезаходы, и их преодоление давалось весьма тяжело, — рассказывает Виталий Чорномаз, главный судья и организатор «Атомной регаты», председатель турклуба. – Посмотрим, что будет в этом году!

Во-вторых, традиционно соревнование состоит из нескольких видов дисциплин: слаломные трассы, каяк-кросс и китайская гонка на сплавных каяках, но болельщиков и зрителей «Атомной регаты-2019» в поселке Нивский ждет особый подарок. Новое соревнование - гонки на SUP – специальных досках, на которых райдер гребет стоя. Кстати, транспортным обслуживанием участников, подготовкой площадок проведения и проживания будет заниматься Кольская АЭС с первичной общественной профсоюзной организацией атомной станции, волонтерами и студентами Северного колледжа физической культуры и спорта (Мончегорск).

Хочу на воду!

Как же стать частью этого спортивного действа и, надев спасательный жилет, ринуться в лодке навстречу волнам бурной реки? Для этого необходимо собрать команду из как минимум 6 человек, каждый из которых уже достиг 18 лет, умеет плавать и имеет опыт прохождения подобных трасс.

- Участниками соревнований могут стать команды предприятий атомной энергетики и промышленности, коллективов физкультуры, туристических и спортивных клубов Мурманской области и других регионов России, - сообщают организаторы. - Суда и снаряжение должны быть технически исправны и соответствовать требованиям регламентов по отдельным дисциплинам. Подать заявку на участие можно до 11 июля 2019 года.

Кстати, есть еще один способ принять участие в регате – стать ее волонтером. Для создания настоящего спортивного праздника всегда требуются молодые, активные и позитивные помощники.

Найти положение о соревновании, актуальную информацию о турнире «Атомная регата-2019», а также подать заявку на участие в мероприятии в качестве волонтера можно в группе в «ВКонтакте» vk.com/nuclear_race.

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