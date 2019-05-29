Когда Архангельскую область все-таки «отцифруют»?

Правительственная комиссия определила список регионов, которые перейдут на цифровое телевизионное вещание в рамках третьей и четвертой волны.

3 июня

Новый план-график отключения аналоговых передатчиков на своем сайте опубликовало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В рамках третьего этапа состоится переход на цифровое телевизионное вещание в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском, Хабаровском краях, в Архангельской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Еврейской автономной, Иркутской, Калининградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях. Кроме того, в списке Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский автономные округа, Адыгея, Бурятия, Республики Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия, Татарстан, Хакасия.

14 октября

Отключение «аналога» 14 октября произойдет в оставшемся 21 субъекте РФ: Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Мурманской, Оренбургской, Псковской, Саратовской, Челябинской областях, а также в Забайкальском крае, Санкт-Петербурге, Республиках Крым и Алтай, в Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Карелии и городе Севастополе.

Таким образом, через три недели аналоговые передатчики будут отключены в 36 регионах, в том числе - и в Архангельской области.

Сбудутся ли планы?

- В Поморье окончательный переход на цифровое телевидение состоится уже 3 июня. В этот же день произойдет отключение аналогового вещания федеральных телеканалов на всей территории Архангельской области, - сообщил региональный министр связи и информационных технологий Николай Родичев. - В связи с этим призываем всех, кто еще смотрит телевизор «в аналоге», не дожидаться отключения сигнала, а заранее позаботиться о приобретении и установке пользовательского оборудования для приема цифрового телевидения.

Планировалось, что 3 июня переход на «цифру» состоится во всех 57 регионах, где еще ведется аналоговое вещание. Однако планы изменились. Новый график предусматривает четыре, а не три волны перехода. Таким образом, окончательно процесс должен завершиться не летом, а осенью.