2019-06-03T14:18:45+03:00
Архангельск

Тепло Поморью обошлось в 3 миллиарда

Две трети денег ушло на ремонт и новые объекты
Павел ЛОБАНОВ
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Всего минувшей зимой произошло 47 отключений.Всего минувшей зимой произошло 47 отключений.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Более 3 миллиардов рублей в Поморье было направлено на подготовку к отопительному сезону. Такие сведения были представлены на состоявшемся заседании правительства области, где рассматривался вопрос об итогах отопительного сезона 2018-2019 годов.

Как отметил в своем докладе министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей Поташев, большую часть из указанных средств, а это более 2,2 миллиарда рублей, ресурсоснабжающие организации области направили на капитальный ремонт, модернизацию и строительство новых объектов системы ТЭК и ЖКХ. Такая тенденция сохраняется уже не первый год.

Инвестиции в ремонт и модернизацию объектов системы ТЭК и ЖКХ региона способствуют значительному сокращению числа аварийных ситуаций, количество которых за последние пять лет сократилось более чем в три раза.

- Всего минувшей зимой произошло 47 отключений. Из них только 7 случаев были связаны с теплоснабжением. Большая часть - 27 фактов - отключения электричества, произошедшие главным образом по причине обрушившихся на регион штормов и ураганов, - отметил Андрей Поташев.

Последствия всех аварий были устранены в регламентные сроки, при этом каких-либо серьезных сбоев за прошедший отопительный сезон допущено не было. На подготовку к следующему сезону также будет направлено не менее 3 миллиардов рублей.

Предварительные проверки предприятий сотрудники профильного министерства совместно с представителями областной прокуратуры и Ростехнадзора планируют провести до начала сентября, с тем чтобы у ресурсоснабжающих организаций осталось время на устранение выявленных недостатков.

На особый контроль возьмут работу по получению паспортов готовности к очередному отопительному сезону Архангельска и Котласа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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