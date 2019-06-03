Культура Поморья в цифрах: министр Вероника Яничек отчиталась об итогах работы в 2018 году

С ежегодным докладом о состоянии культуры в Архангельской области за 2018 год выступила на заседании правительства региона глава министерства культуры Вероника Яничек.

Романсы

В Поморье реализовывались крупные музыкальные проекты, был открыт первый виртуальный концертный зал, существенно обновлен парк музыкальных инструментов образовательных организаций сферы культуры, активизировалась гастрольная деятельность концертных организаций, сообщает пресс-служба областной администрации.

В регионе состоялись гастроли Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, сербской музыкальной группы Эмира Кустурицы The No Smoking Orchestra, с успехом прошли масштабные мероприятия федерального и международного уровня.

В их числе: Российско-норвежский культурный форум, Большой пасхальный фестиваль, международный фестиваль уличных театров, международный театрально-музыкальный фестиваль «Европейская весна», всероссийский фольклорный фестиваль-конкурс имени Колотиловой, театральный фестиваль «Родниковое слово», международный кинофестиваль Arctic open, международный джазовый фестиваль и многие другие.

Финансы

Финансирование сферы культуры Архангельской области составило 4,8 миллиарда рублей, или 3,5 процента консолидированного бюджета региона.

На реализацию мероприятий государственной программы «Культура Русского Севера» в 2017 году было направлено 2 миллиарда 273 миллиона 31 тысяча рублей. Из них из областного бюджета - 1 миллиард 987 миллионов рублей (что на 258 миллионов рублей больше, чем в 2017 году), в том числе - на цели повышения заработной платы работников культуры, ремонт государственных учреждений, приобретение библиотеки в поселке Лешуконское.

В 18 муниципальных образованиях Архангельской области проведены мероприятия по модернизации материально-технической базы и текущему ремонту учреждений культурно-досугового типа.

- В 2018 году государственными и муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Архангельской области проведено более 56 тысяч мероприятий, - отметила Вероника Яничек. - Результатом возросшего финансирования стал рост востребованности учреждений культуры.

Киносеансы

Государственная поддержка некоммерческого сектора в сфере культуры и общественных инициатив осуществлялась в рамках конкурса грантов губернатора Архангельской области. В 2018 году поддержано 16 проектов на общую сумму 5 миллионов 742 тысячи рублей.

Среди них - создание цикла фильмов о фольклорно-антропологических экспедициях САФУ в Арктический регион Архангельской области, проект «Творческая лаборатория северной словесности на родине Федора Абрамова», проект «Творчество как способ интеграции инвалидов по зрению в общество», создание документальных фильмов к столетию трех государственных музеев: в Каргополе, Сольвычегодске и Вельске.

Архангельская область активно включилась в реализацию нацпроекта «Культура», были разработаны и в декабре 2018 года утверждены паспорта региональной составляющей федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

И 49 новых объектов

Рассказывая о развитии сферы туризма, министр напомнила, что за отчетный год в 11 районах области открылись 49 новых объектов туристской инфраструктуры.

Регион принял более 409 тысяч туристов, прирост турпотока по сравнению с 2017 годом составил 4,6 процента. Среди муниципалитетов, показывающих положительную динамику, Вероника Яничек выделила Каргопольский, Ленский, Мезенский, Приморский, Устьянский районы. Лидеры среди городов - Архангельск и Котлас.

Работа министерства культуры в 2018 году была нацелена на выполнение стратегических задач, определенных майскими указами президента России и Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года.

- 2019 год также пройдет под знаком культуры, - подчеркнула в завершение доклада Вероника Яничек. - Он насыщен важнейшими событиями, имеющими стратегическое значение для повышения престижа региона, его инвестиционной и туристической привлекательности. Тот синергический эффект, которым обладает культура, в полной мере должен проявляться в повышении качества жизни каждого жителя нашего региона.