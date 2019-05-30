Кинерма против Михалкова

Кинерма – старинная карельская деревня, первое упоминание о которой относится к 1563 году. В 2016-м она была принята в Ассоциацию самых красивых деревень России, и рядом с поселением появился соответствующий дорожный знак. Название деревни переводится на русский как «драгоценная земля». Из 17 строений в деревне 7 признаны памятниками архитектуры – это шесть жилых домов и баня постройки 1902 года.

Этой весной жители узнали, что киностудия Никиты Михалкова «ТРИТЭ» выбрала их деревню под съемки фильма «Огонь». Название фильма говорит само за себя, и деревня заволновалась. По словам местных жителей, раньше в деревне уже снимали фильмы.

В первые съемки киношники оставили за собой горы мусора, во вторые – перекрыли крышу дома 86-летнего дедушки. Теперь в Кинерме намереваются снять фильм о пожарных, которые спасают деревню от огня. Огонь нужен реальный – для этого строят дом рядом с настоящими деревянными избами. В связи с планируемыми съемками пожара жители деревни отправили вот такое обращение через электронные приемные министру культуры Республики Карелии, в МЧС России, руководителю Госкомитета охраны памятников РК, главе Пряжинского района и главе Ведлозерского сельского поселения:

«В деревне Кинерма Пряжинского района в Республике Карелия начинается подготовка к проведению киносъемок, в ходе которых планируются и съемки пожара. Жители деревни очень обеспокоены проведением съемок, нарушающих жизнь в деревне, не говоря уже о съемках с использованием огня. Даже если при съемках будет присутствовать пожарная машина, это не поможет в случае ЧП. В деревне нет водоемов и забор дополнительной воды невозможен. Вся территория деревни имеет статус охраняемой территории…

Наша деревня представляет не меньшую ценность, чем музей под открытым небом Кижи. Мы уже более 20 лет сохраняем свою деревню. Но все эти труды могут исчезнуть из-за возможной халатности в считанные часы. Просим Вас принять все возможные меры для предотвращения использования огня во время съемок. На территории деревни находится 10 памятников архитектуры, в том числе часовня Смоленской Божьей Матери».

Как стало известно, представители кинокомпании частично пошли на попятную, заявив, что в Кинерме не будет использоваться огонь для сжигания декораций.

Пожарные гарантируют безопасность

Специалисты Главного управления МЧС России по Республике Карелия и Управления по охране объектов культурного наследия отправились на место съемок и провели переговоры с представителями кинокомпании, которые запросили разрешение на съемку у республиканского МЧС. А 19 мая состоялась встреча жителей деревни с представителем съемочной группы и главой Ведлозерского сельского поселения Александром Чугаем.

Живописная деревня Кинерма в Карелии не должна пострадать во время съемок фильма студии Никиты Михалкова. Фото: Тимофей ШУТОВ

На встрече подтвердили, что Главное управление МЧС России по Республике Карелия подготовило список требований, при исполнении которых кинематографистам могут разрешить использовать при съемках фильма огонь. Если съемки с огнем будут вестись в районе Кинермы, то они будут проходить в течение одного дня в присутствии и под контролем МЧС. На площадке будут дежурить 6 единиц пожарной техники и не менее 20 человек личного состава. С водой для пожарных также не будет проблем – непосредственно рядом с декорациями будут находиться 4 автоцистерны с водой, а у реки установят передвижную насосную станцию и от нее до съемочной площадки протянут магистральную линию. Кроме того, представители студии обещали отремонтировать подъезд к пожарному водоему в центре деревни.

По периметру съемочной площадки будет произведена опашка (минерализованная полоса), ближайшие кустарники вырубят. В случае неблагоприятной погоды, например, сильного ветра – разрешения на съемку также не будет. Таким образом, в МЧС заверили, что карельские пожарные готовы гарантировать полную безопасность съемочной группе и жителям Кинермы во время натурных съемок фильма «Огонь».

Из истории деревни

Деревня Кинерма находится в Пряжинском районе Республики Карелия, в западной части этнического ареала карел-ливвиков, в 6 километрах к юго-западу от села Ведлозеро. Комплекс домов и строений деревни, построенных до революции, является уникальным памятником деревянного зодчества. Благодаря стараниям местных жителей, в особенности сестрам Надежде Калмыковой и Ольге Гоккоевой, здесь сохранился целостный и самобытный облик старинной карельской деревни.

Первое письменное упоминание о Кинерме относится к 1563 году, когда эти земли и проживавшие на ней крестьяне были внесены в писцовые книги Обонежской пятины. В то время деревня состояла из 4 дворов.

10 июня 2016 года деревня Кинерма была принята в Ассоциацию самых красивых деревень России. В настоящее время в ней 16 дворов и всего 5 постоянно проживающих жителей, но здесь активно ведется сельское хозяйство, сохраняется и поддерживается традиционный деревенский уклад, а желающие могут посетить деревню и лично прикоснуться к частичке старины.

Гордостью деревни является 250-летняя часовня Смоленской Богоматери с иконостасом XVIII века и 10 прекрасно сохранившихся домов, признанные памятниками архитектуры.

В Кинерме воссоздан исторический амбар, где предлагается всевозможная сувенирная продукция. Хозяйственная часть домакомплекса, которая оформлена под столовую комнату, и традиционный крестьянский дом, приспособленный под этнокультурный центр. Ну и, естественно, традиционные деревянные резные изгороди и колодец