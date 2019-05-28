Жители Североморска обеспокоены взрывными работами при строительстве школы на Пионерской

Строительство школы на 1200 мест в Североморске анонсировали еще в прошлом году. Тогда сообщалось, что Мурманской области для ее возведения предоставлена субсидия - свыше 750 миллионов рублей.

В апреле 2019-го работа закипела. Месяц назад в администрации ЗАТО подписали контракт на строительство. Здание будут возводить на улице Пионерская, а подрядчиком выступает ЗАО «МНК-Групп».

– Окончание работ планируется в декабре 2020 года. Сумма контракта составляет более 1 миллиарда рублей. Наблюдать за всеми этапами строительства вскоре можно будет онлайн на сайте министерства строительства России, – пояснили в пресс-службе администрации ЗАТО город Североморск.

Новая школа позволит перевести школьников Североморска на учебу в первую смену, разгрузив действующие учебные заведения. Фото: instagram.com/glavaseveromorsk.

На прошлой неделе мэр Североморска Владимир Евменьков выезжал на место строительства. Сейчас там проводятся работы нулевого цикла. А это значит - скоро будут взрывать, что вызывает беспокойство жителей близлежащих домов.

Например, жильцы девятиэтажки на Северной Заставе опасаются за свою жизнь. Их дом пошел трещинами, и взрывные испытания могут спровоцировать обрушение.

– Для производства работ на Пионерской сделан специальный проект, предусматривающий все меры безопасности для окружающих зданий. В настоящее время он проходит согласование в Ростехнадзоре. По документам, опасная зона для людей составляет не более 50 метров и данное расстояние более чем выдержано. Все дома находятся за пределами опасной зоны, – рассказал Владимиру Евменькову 23 мая директор компании-подрядчика ООО «Специальные работы» Владимир Юнгин.

Напомним, «Специальные работы» участвовали в строительстве Нахимовского училища в Мурманске.

– Единственный фактор, который может вызывать беспокойство жителей - это шум от механизмов, поэтому работу бурового оборудования ограничат. На площадке его будут задействовать с 8 утра до 10 вечера. Еще одна из наших задач на ближайшую перспективу - освободить территорию застройки от гаражей, 20 построек нужно вывезти до 25 июня. И их владельцам уже направлены уведомления, – объясняют в администрации.

Чтобы окончательно развеять страхи горожан, 29 мая в 19.00 в Детском морском центре имени Пикуля (улица Советская, 23) проведут встречу с мэром.

– Приглашаю всех североморцев, которых беспокоит вопрос проведения буровзрывных работ, принять участие в обсуждении, – написал в своем Instagram глава Североморска.

Во встрече 29 мая участие также примет руководство подрядной организации. Фото: citysever.ru.

Строительство школы в Североморске - требование времени. Каждый год здесь увеличивается количество детей, которые учатся во вторую смену. В 2019 году их уже больше 1200 человек. Получается, каждый пятый ребенок в ЗАТО учится именно во вторую смену.

– Первоклашек тоже становится больше. В среднестатистическом классе не меньше 30 человек при норме в 20. Большое количество детей, конечно, радует, но надо как-то разгружать образовательные учреждения. Если в прошлом году в первые классы пошли более 900 ребят, то в 2019-м цифра увеличилась. Дальше уплотняться или вводить среднюю смену невозможно. А кроме как строительством новой школы эти проблемы не решить, - подчеркнул Владимир Евменьков.